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Αντιμέτωπος με ένα πλέγμα προκλήσεων που περιλαμβάνει τη διαχείριση των πληθωριστικών πιέσεων, τις εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και τις τεκτονικές διαρθρωτικές δυνάμεις που εκτείνονται από τη γεωπολιτική και την τεχνολογία έως το δημόσιο χρέος είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

Η επιλογή του Ισπανού ντε Κος να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ δεν είναι η μόνη αλλαγή στα υψηλά κλιμάκια της κεντρικής τράπεζας.

Ο Μάρκους Μπρουνερμάιερ θα εισηγείται ως επικεφαλής οικονομολόγος την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής μετά την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας από τον Φίλιπ Λέιν τον Μάιο.

Η Λοράνς Μπουν θα αντικαταστήσει την Ίζαμπελ Σνάμπελ που αποχωρεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ στις 3 Ιανουαρίου.

Η νεοεισερχόμενη τριάδα ενδέχεται να είναι ελαφρώς πιο ήπια (dovish), επισημαίνει ανάλυση της Deutsche Bank. Οι παλαιότερες δηλώσεις και απόψεις τους υποδηλώνουν ευρεία συνέπεια με την υφιστάμενη στρατηγική νομισματικής πολιτικής.

Αποφασίζοντας να αποχωρήσουν πρόωρα από τις θέσεις τους και σχεδόν ταυτόχρονα, η Λαγκάρντ και η Σνάμπελ δημιούργησαν μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να «κλειδώσει» το είδος της προσανατολισμένης στη σταθερότητα νομισματικής πολιτικής που θέλει να διατηρήσει, προτού ο εκλογικός «υπερκύκλος» του 2027 αμφισβητήσει ενδεχομένως το status quo. Ο διορισμός των Ντε Κος, Μπρουνερμάιερ και Μπουν διατηρεί την προσδοκία για τη συνέχεια της πολιτικής της ΕΚΤ.

Για τους οικονομολόγους της γερμανικής τράπεζας συνέχιση της πολιτικής σημαίνει ότι ο ντε Κος θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων στην πρώτη του συνεδρίαση ως πρόεδρος τον Μάρτιο, εφόσον τα οικονομικά στοιχεία δείξουν ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη απόφαση.

«Το βασικό μας σενάριο προβλέπει μια τελική αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ στο 2,75% τον Δεκέμβριο. Δεδομένου του τόνου των πρόσφατων σχολίων της ΕΚΤ και των πρακτικών του Οκτωβρίου, ο κίνδυνος μιας περαιτέρω αύξησης στο 3% τον Μάρτιο αυξάνεται.» επισημαίνεται στην ανάλυση.

Οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες

Από την έναρξη της πανδημίας το 2020 η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διαταραχές. Πολλές από αυτές αντανακλούν έναν κόσμο που διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τις γεωπολιτικές δυνάμεις.

Το κοινό στοιχείο αυτών των κλυδωνισμών είναι η πραγματική ή εν δυνάμει διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, υπό τη μία ή την άλλη μορφή, η οποία τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύει τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Οι ιδιαίτερα διασυνδεδεμένες οικονομίες καθιστούν τους κλυδωνισμούς πιο σύνθετους. Η γεωπολιτική καθιστά τους κλυδωνισμούς εγγενώς πιο απρόβλεπτους.

Οι κλυδωνισμοί εκδηλώνονται διαδοχικά και αλληλεπικαλύπτονται, προσθέτοντας περαιτέρω πολυπλοκότητα και εντείνοντας την απειλή αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Η πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες είναι να κατανοήσουν πότε πρέπει να παραβλέπουν αυτούς τους κλυδωνισμούς (να τους αντιμετωπίζουν ως παροδικούς) και πότε πρέπει να αντιδρούν.

Επιπλέον, καλούνται να χαράξουν πολιτική υπό συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας και αβεβαιότητας. Αυτό απαιτεί περισσότερη ανάλυση σεναρίων και ευαισθησίας, γεγονός που αυξάνει τον αναλυτικό φόρτο και επιβάλλει πιο ευέλικτη ή προσαρμοστική νομισματική πολιτική και εργαλεία πολιτικής.

Νέες τεχνολογίες

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) προαναγγέλλει έναν κόσμο με μια διαρθρωτική στροφή προς μια νέα τεχνολογία γενικής χρήσης. Η πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες έγκειται στην κατανόηση της κλίμακας του θετικού σοκ ζήτησης κατά τη φάση των επενδύσεων (άνοδος του πληθωρισμού) και του θετικού σοκ προσφοράς κατά τη φάση της διάχυσης (πτώση του πληθωρισμού), καθώς και στον προσδιορισμό του χρονικού σημείου καμπής μεταξύ των δύο φάσεων (πιθανότατα εντός του χρονικού ορίζοντα της νομισματικής πολιτικής).

Οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες της επενδυτικής φάσης δημιουργούν επίσης διόλου αμελητέα ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η ΤΝ δεν είναι η μόνη τεχνολογική επανάσταση με προεκτάσεις για τη νομισματική πολιτική. Η άλλη είναι η ψηφιακή χρηματοοικονομική, η οποία περιλαμβάνει τα ψηφιακά νομίσματα, την αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική (distributed finance) και τη δημιουργία ψηφιακών μαρκών (tokenisation).

Υπάρχουν δυνητικά σύνθετες διασυνοριακές επιπτώσεις από τους διαφορετικούς ρυθμούς προόδου προς έναν ψηφιακό χρηματοοικονομικό κόσμο. Αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να απειλήσουν τη νομισματική κυριαρχία και την εμπιστοσύνη στη σταθερότητα των τιμών.

Η νέα ηγεσία της ΕΚΤ είναι πιθανό να συνεχίσει την προσπάθεια για την εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει ανταγωνιστική και διατηρεί εργαλεία για τη στήριξη της σταθερότητας σε έναν ψηφιακό χρηματοοικονομικό κόσμο.

Δημόσια οικονομικά

Η αναταραχή στην αγορά ομολόγων είναι μια προειδοποιητική βολή. Το δημόσιο χρέος είναι υψηλό και οι χώρες έχουν ανάγκη κεφαλαίων για τις επενδύσεις στην άμυνα, την ενέργεια και τη τεχνολογία, ενώ η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών προσκρούει σε πολιτικούς περιορισμούς.

Οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους εντείνονται όταν οι διαταραχές της προσφοράς προστίθενται στον κίνδυνο πληθωρισμού και οι κεντρικές τράπεζες αναγκάζονται να προχωρήσουν σε σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Η Γαλλία βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών στην Ευρώπη. Το βασικό σενάριο της Deutsche Bank για το 2027 υποθέτει ότι η Γαλλία «θα τα καταφέρει έστω και οριακά» (muddles through) χωρίς εξωτερική παρέμβαση.

Υπάρχουν, ωστόσο, πιο δυσμενή σενάρια στα οποία αυξάνεται ο κίνδυνος παρέμβασης· για παράδειγμα, εάν δεν ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός του 2027, εάν ο Μελανσόν περάσει στον δεύτερο γύρο και το περιθώριο νίκης της Λε Πεν περιοριστεί σημαντικά, ή εάν η οικονομία αποδυναμωθεί πιο δραματικά, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αρνητικής ανατροφοδότησης στη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική σταθερότητα.

Το Μέσο Προστασίας της Μετάδοσης (TPI) δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αντιμετώπιση αδικαιολόγητων και άτακτων πιέσεων στις αγορές. Η ενεργοποίησή του θα ήταν πολιτικά περίπλοκη και θα πρέπει να σχεδιαστεί από τη νέα ηγεσία της ΕΚΤ.

Η ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής

Υπάρχει μια ευρύτερη πρόκληση για τις κεντρικές τράπεζες πέρα από τη Γαλλία και αυτή αφορά η αποφυγή της δημοσιονομικής κυριαρχίας και η διατήρηση της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας της νομισματικής πολιτικής.

Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει να αναμένεται ότι η νέα ηγεσία της ΕΚΤ θα εκφράσει έντονες απόψεις σχετικά με τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, την ευθύνη που φέρουν οι εθνικές κυβερνήσεις ως προς τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και το κόστος του ηθικού κινδύνου (moral hazard). Υπάρχει αμοιβαίο όφελος από μια αξιόπιστη νομισματική πολιτική και μια αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική.

Αυτές εκτείνονται από τη δέσμευση για ποσοτική σύσφιξη (QT) και την εφαρμογή του νέου λειτουργικού πλαισίου της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εισαγωγής μιας νέας διαρθρωτικής πράξης παροχής ρευστότητας και ενός διαρθρωτικού χαρτοφυλακίου ομολόγων έως τις αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής μέσω της ανάπτυξης των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών γενικότερα, καθώς και του τρόπου με τον οποίο ο αυξανόμενος ρόλος των hedge funds στις αγορές κρατικών ομολόγων ενδέχεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα.

Κυρίως για το τελευταίο ο νέος πρόεδρος της ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει έγκαιρα από τη θέση του γενικού διευθυντή της BIS.