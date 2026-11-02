JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI

Η MSCI αναβάθμισε τις ελληνικές μετοχές τον Μάρτιο.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει εξαιρετική απόδοση από την αρχή της δεκαετίας, καταγράφοντας άνοδο 246% —συμπεριλαμβανομένων των επανεπενδυθέντων μερισμάτων— έναντι 94% για τον δείκτη Stoxx Europe 600. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς, οι οποίοι σημείωσαν νέα ρεκόρ φέτος, ο δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών παραμένει πολύ μακριά από το υψηλό του 2007, πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η αναβάθμιση θα οδηγήσει σε σημαντικά μικρότερη στάθμιση των ελληνικών μετοχών στους νέους δείκτες αναφοράς, ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan.

Η στάθμιση της Ελλάδας στον δείκτη MSCI World προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 0,06%, σε σύγκριση με το 0,61% που κατέχει σήμερα στον δείκτη MSCI EM Standard (αναδυόμενων αγορών), δήλωσε ο Gupta.

Από τις 10 ελληνικές μετοχές που περιλαμβάνονται στον δείκτη αναδυόμενων αγορών, οι επτά αναμένεται να μεταφερθούν στον δείκτη αναφοράς για τις ανεπτυγμένες αγορές, σύμφωνα με την εταιρεία. Η στάθμιση της χώρας αναμένεται να ανέλθει στο 0,41% στον δείκτη MSCI Europe και στο 0,27% στον δείκτη MSCI EAFE, αντίστοιχα.