Μουλέν (ΕΚΤ): Η Λαγκάρντ θέλει να ξεκινήσει μια νέα φάση στην καριέρα της

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της παραιτήθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, , σύμφωνα με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας.

«Η απόφαση αυτή δεν υπαγορεύτηκε από πολιτικούς λόγους» ανέφερε ο Εμανουέλ Μουλέν, στο πλαίσιο συζήτησης πάνελ σε συνέδριο στη Βαρκελώνη. «Οφείλεται σε προσωπικούς λόγους, προκειμένου να περάσει σε ένα νέο στάδιο της καριέρας της».

Η πρόωρη αποχώρηση της θα επιτρέψει στις χώρες της ευρωζώνης να προβούν στις κατάλληλες επιλογές για τον θεσμό, ανέφερε ο κεντρικός τραπεζίτης.

Η 70χρονη Λαγκάρντ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι αποχωρεί πριν από τη λήξη της θητείας της, προκειμένου να απαλλαγεί από την ουδετερότητα που επιβάλλει ο τρέχων ρόλος της και να ανακτήσει την ελευθερία να εκφράζει απόψεις για πολιτικά ζητήματα. Η αποχώρησή της τον Φεβρουάριο θα συμπέσει χρονικά με την περίοδο λίγους μόλις μήνες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών στη Γαλλία, κατά τον οποίο θα αναδειχθεί ο διάδοχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό συνεπάγεται επίσης ότι ο ίδιος ο Μακρόν θα συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής του αντικαταστάτη της Λαγκάρντ, αντί να αφεθεί η επιλογή στον νικητή των εθνικών εκλογών — στις οποίες θα μπορούσε κάλλιστα να επικρατήσει υποψήφιος της άκρας δεξιάς ή της άκρας αριστεράς. Οι ηγέτες της Ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο πρόεδρο της ΕΚΤ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Αυτό θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να λάβουν τις σωστές αποφάσεις, ώστε η ΕΚΤ να είναι λειτουργική, στιβαρή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη» τόνισε ο Μουλέν, προσθέτοντας ότι θα τους επιτρέψει «να επιλέξουν τρία νέα μέλη για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ώστε μια νέα ομάδα να μπορέσει να συνεργαστεί με τα τρία μέλη που παραμένουν».

«Πάντα υπάρχει ένας τρίτος υποψήφιος στο παρασκήνιο»

Δύο ακόμη θέσεις στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας πρόκειται να μείνουν κενές: η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, αρμόδια για τις αγορές, αναμένεται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο για να αναλάβει καθήκοντα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ η θητεία του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν λήγει τον Μάιο.

Οι εικασίες σχετικά με την επόμενη επαγγελματική θέση της Λαγκάρντ έχουν επικεντρωθεί στη θέση που παραμένει κενή στην ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, το οποίο εδρεύει στη Γενεύη. Η ίδια έχει διαψεύσει στο παρελθόν ότι επιθυμεί να διαδεχθεί τον Μακρόν.

«Έδωσε μια καλή εξήγηση», δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Εσκρίβα, μιλώντας στο ίδιο πάνελ. «Εξήγησε τους προσωπικούς λόγους που αφορούν τις δραστηριότητές της για τους επόμενους μήνες και κατανοούμε πλήρως τις εξηγήσεις της».

Ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ και ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος διεκδικούν αμφότεροι τη διαδοχή της Λαγκάρντ. Ο Μουλέν χαρακτήρισε και τους δύο «εξαιρετικούς υποψηφίους».

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, μιλώντας επίσης στο ίδιο πάνελ, εξήρε και τους δύο, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι, όταν επιλέχθηκε η Λαγκάρντ, η υποψηφιότητά της αποτέλεσε έκπληξη της τελευταίας στιγμής. «Πάντα υπάρχει ένας τρίτος υποψήφιος στο παρασκήνιο», ανέφερε.