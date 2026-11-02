Γαλλία: Η κυβέρνηση ρίχνει στην αγορά στρατηγικά αποθέματα για να μειώσει τις τιμές

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Mείωση της τάξης των 12 έως 18 σεντ ανά λίτρο, αναμένει η κυβέρνηση στη Γαλλία απο την αποδέσμευση βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί στις αρχές Οκτωβρίου από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου.

Για να μειώσει τις τιμές στα βενζινάδικα, οι οποίες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και αρκετές εβδομάδες, η γαλλική κυβέρνηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μέτρο που ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, δηλαδή την αποδέσμευση δέκα εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της Γαλλίας.

Ενώ η αποδέσμευση αυτών των βαρελιών ξεκίνησε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου – και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου –, η επίδραση στις τιμές στα βενζινάδικα είναι ήδη αισθητή, σημειώνει η Le Figaro.

Tη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Fig Data που βασίστηκαν σε δημόσια στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, η μέση τιμή του πετρελαίου ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων της Γαλλίας ήταν 2,2967 ευρώ το λίτρο.

Συνεπώς, μειώθηκε κατά σχεδόν 8 σεντ μέσα σε δύο ημέρες, επιστρέφοντας στο επίπεδο που είχε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά της, η τιμή της βενζίνης παραμένει στάσιμη.

«Πάνω από το ήμισυ» των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία έχουν ήδη μειώσει τις τιμές τους, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ο Σερζ Παπέν , υπουργός Εμπορίου, στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Μια μείωση «12 έως 18 σεντ» ανά λίτρο καυσίμου, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από την κυβέρνηση, την Κυριακή.

La libération des stocks stratégiques produit ses effets. Dès aujourd’hui, le prix du gazole baisse à la pompe partout en France. Ce matin, plus de la moitié des stations avaient déjà baissé leurs prix. Des stations accessibles pour la quasi-totalité des Français. Et le mouvement va se poursuivre dans les prochains jours. Serge Papin — Serge Papin (@SergePapin_rf) November 2, 2026

Ο Γάλλος υπουργός είπε ακόμα ότιι η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων παράγει τα αποτελέσματά της.

Από σήμερα, η τιμή του ντίζελ πέφτει στις αντλίες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Και η κίνηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.