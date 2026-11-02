 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(19) "Automotive Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Γαλλία: Η κυβέρνηση ρίχνει στην αγορά στρατηγικά αποθέματα για να μειώσει τις τιμές

Στα 2,2967 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή του ντίζελ στη Γαλλία μειωμένη κατά σχεδόν 8 σεντ - Στάσιμη η τιμή της βενζίνης

World 02.11.2026, 20:30
Σχολιάστε
Γαλλία: Η κυβέρνηση ρίχνει στην αγορά στρατηγικά αποθέματα για να μειώσει τις τιμές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Mείωση της τάξης των 12 έως 18 σεντ ανά λίτρο, αναμένει η κυβέρνηση στη Γαλλία απο την αποδέσμευση βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί στις αρχές Οκτωβρίου από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί  με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου.

Για να μειώσει τις τιμές στα βενζινάδικα, οι οποίες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και αρκετές εβδομάδες, η γαλλική κυβέρνηση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο μέτρο που ανακοίνωσε στις αρχές Οκτωβρίου ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, δηλαδή την αποδέσμευση δέκα εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της Γαλλίας.

Ενώ η αποδέσμευση αυτών των βαρελιών ξεκίνησε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου – και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου –, η επίδραση στις τιμές στα βενζινάδικα είναι ήδη αισθητή, σημειώνει η Le Figaro.

Tη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Fig Data που βασίστηκαν σε δημόσια στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, η μέση τιμή του πετρελαίου ντίζελ στα πρατήρια καυσίμων της Γαλλίας ήταν 2,2967 ευρώ το λίτρο.

Συνεπώς, μειώθηκε κατά σχεδόν 8 σεντ μέσα σε δύο ημέρες, επιστρέφοντας στο επίπεδο που είχε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά της, η τιμή της βενζίνης παραμένει στάσιμη.

«Πάνω από το ήμισυ» των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία έχουν ήδη μειώσει τις τιμές τους, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ο Σερζ Παπέν , υπουργός Εμπορίου, στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Μια μείωση «12 έως 18 σεντ» ανά λίτρο καυσίμου, η οποία κατέστη δυνατή χάρη στην αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από την κυβέρνηση, την Κυριακή.

Ο Γάλλος υπουργός είπε ακόμα ότιι η απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων παράγει τα αποτελέσματά της.

Από σήμερα, η τιμή του ντίζελ πέφτει στις αντλίες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Και η κίνηση θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Thanksgiving: Στις 3 Οκτωβρίου 1863 ο Πρόεδρος Λίνκολν κηρύσσει Ημέρα Ευχαριστιών
World

Πώς το Thanksgiving έγινε ατμομηχανή του εμπορίου
Amazon: Οι AI agents απειλούν την κυριαρχία της στο ηλεκτρονικό εμπόριο
World

Οι AI agents απειλούν την κυριαρχία της Amazon στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι αγροτικές Πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα
World

Εκλογές ΗΠΑ: Οι αγροτικές Πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα
Ιαπωνία: Επενδύσεις 21 δισ. δολάρια στο αμερικανικό φυσικό αέριο
World

Ιαπωνία: Επενδύσεις 21 δισ. δολάρια στο αμερικανικό φυσικό αέριο
«Make America Healthy Again»: Τι φέρνει ο Κένεντι στην Ευρώπη
World

Τι φέρνει ο Κένεντι στην Ευρώπη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Thanksgiving: Στις 3 Οκτωβρίου 1863 ο Πρόεδρος Λίνκολν κηρύσσει Ημέρα Ευχαριστιών
World

Πώς το Thanksgiving έγινε ατμομηχανή του εμπορίου

Από μια Ημέρα Εθνικής Περισυλλογής και Προσευχής Ευχαριστιών, το Thanksgiving έγινε κινητήριος μοχλός της αμερικανικής καταναλωτικής οικονομίς;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 
Economy

Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 

Για την κρίση εμπιστοσύνης μίλησε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας στο 9th Athens Investment Forum

Αγης Μάρκου
JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Amazon: Οι AI agents απειλούν την κυριαρχία της στο ηλεκτρονικό εμπόριο
World

Οι AI agents απειλούν την κυριαρχία της Amazon στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Η Amazon, η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία βάσει εσόδων κυριαρχεί στο ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά αναδύεται ένας πιθανός ανταγωνιστής.

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι αγροτικές Πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα
World

Εκλογές ΗΠΑ: Οι αγροτικές Πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα

Με ενδιαφέρον αναμένεται το αποτέλεσμα των εκλογών στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ όπου παράγεται πάνω από το 45% του αγροτικού προϊόντος

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ιαπωνία: Επενδύσεις 21 δισ. δολάρια στο αμερικανικό φυσικό αέριο
World

Ιαπωνία: Επενδύσεις 21 δισ. δολάρια στο αμερικανικό φυσικό αέριο

Η Ιαπωνία, ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής LNG παγκοσμίως στοχεύει σε κοιτάσματα σχιστολιθικού αερίου στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, εν μέσω αναταράξεων στην αγορά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Make America Healthy Again»: Τι φέρνει ο Κένεντι στην Ευρώπη
World

Τι φέρνει ο Κένεντι στην Ευρώπη

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν τον νέο στόχο στην παγκόσμια μάχη κατά της παχυσαρκίας - Ο ρόλος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η επερχόμενη μάχη στις Βρυξέλλες

ΕΕ: Ανοιχτές οι Βρυξέλλες στην επιστροφή της Βρετανίας
World

Ανοιχτές οι Βρυξέλλες στην επιστροφή της Αγγλίας

Ο Άντι Μπέρναμ θέλει να δει τη Βρετανία να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Η επανένταξη πιθανά θα μπεί στο επόμενο πρόγραμμα των Εργατικών

Ερντογάν: Πρόταση συνεργασίας στη Νότια Κορέα για το πυρηνικό εργοστάσιο στη Σινώπη
World

Συνεργασία Τουρκίας -Νότιας Κορέας στην πυρηνική ενέργεια προτείνει ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σεούλ για να ενισχύσει και τους οικονομικούς δεσμούς με τη Νότια Κορέα

Latest News
Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ
Commodities

Πετρέλαιο: Κοντά στα 105 δολάρια μετά το πλήγμα στο νησί Κεσμ

Δημοσίευμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το ιρανικό νησί Κεσμ έστειλαν το πετρέλαιο σε τροχιά γύρω από τα 105 δολάρια

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Opinion

Δεν έβαλε η Κοβέσι την Ελλάδα στο στόχαστρο της ΕΕ, αλλά τα σκάνδαλα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Λάουρα Κοβέσι ολοκλήρωσε τη θητεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα μας πήρε συγχωροχάρτι…

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026
English Edition

67% of Greeks Plan to Shop on Black Friday 2026

Two-thirds of Greek consumers intend to shop during Black Friday and Cyber Monday, with most budgeting between €100 and €500. But concerns over misleading discounts remain widespread, according to a new EY survey.

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας
Πολιτική

Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας

Για την προοπτική νίκης της ΕΛΑΣ στις επικείμενες εκλογές μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Καλαμάτα, τονίζοντας ότι «εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο, για να δημιουργήσουμε την παράταξη εκείνη που θα μπορέσει όποτε και αν στηθούν οι επόμενες κάλπες, να πάει και να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο για να τον νικήσει»

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων
Κόσμος

Εκλογές στις ΗΠΑ: Οι κρίσιμες μάχες και οι ώρες των αποτελεσμάτων

Στις κάλπες για τον έλεγχο του Κογκρέσου προσέρχονται οι Αμερικανοί ψηφοφόροι

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας
Κόσμος

Γουίτκοφ: Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας

Διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ανήγγειλε ο Γουίτκοφ, με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Dedeman (πρώην Praktiker): Η πτώση στον τζίρο, η «στροφή» στα ακίνητα και η κεφαλαιακή «ένεση»
Business

Το νέο Praktiker, το ποντάρισμα στα ακίνητα και ο «άγνωστος χ»

Πίεση στα αποτελέσματα του 2025 κατέγραψε η πρώην Praktiker - Η στροφή στην αγορά ακινήτων, η χρηματοδότηση των 90 εκατ. και οι στρατηγικές εξαγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC
Inside Stories

Τι έδειξε το πετρέλαιο για τα midterms, το «χτύπημα» στα Διυλιστήρια, το παράδοξο των τραπεζών, η ισορροπία της Βρεττού, νέα επένδυση από Coca-Cola HBC

Από τη ζώνη των 2.600 μονάδων

Καλώδιο Ελλάδας – Γερμανίας: Έτοιμη η προμελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση των 15 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ
Ενέργεια

Ελλάδα–Γερμανία: Έτοιμη η προμελέτη για το καλώδιο των 15 δισ.

Το έργο απέχει ακόμη πολύ από την οριστική επενδυτική απόφαση, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν δυνητικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού συνολικά

Μάχη Τράτσα
Πακέτο προγραμμάτων απασχόλησης για ομάδες που πλήττονται από την ανεργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια πακέτα απασχόλησης έρχονται - Ποιους αφορά

Γυναίκες, νέοι, άνεργοι άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία που πλήττονται από την ανεργία στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Κώστας Παπαδής
Η πρόγνωση του Σουμπέτερ και η θλιβερή επαλήθευσή της…
Opinion

Ο Σούμπετερ και η επαλήθευση

Ο μεγάλος Αυστριακός οικονομολόγος που είχε προβλέψει μέσω του μαρξισμού την μεγάλη επιτυχία του καπιταλισμού και την λόγω αυτής πιθανή πτώση του, ως φαίνεται επιβεβαιώνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Αγορά εργασίας: Μπαίνουν όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μπαίνουν όρια στην χρήση της ΑΙ στην αγορά εργασίας

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των αλγορίθμων - Διατάξεις για αλλαγές, επί τα βελτίω, και στην γονική άδεια

Κώστας Παπαδής
Βενέτης: Πόσα κέρδη «ξεφούρνισε» το 2025 – Η εξαγορά του Ηρακλή και οι στόχοι για το 2026
Business

Τι «ξεφούρνισε» το ταμείο της Βενέτης - Ο Νο1 στόχος

Τα κέρδη που διανεμήθηκαν το 2025 και το νεό μέρισμα που αποφάσισε η ΓΣ της Βενέτης - Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και η εξυγίανση της Δωδώνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies