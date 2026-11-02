Χρίστος Δήμας: Εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – Αιγύπτου

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Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας συναντήθηκε, σήμερα, με τον νέο Πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Mourad Y. Mourad. Η συνάντηση ήταν αφορμή για τη διερεύνηση τόνωσης των διμερών σχέσεων στο πεδίο της συνδεσιμότητας, στο πλαίσιο του εξαιρετικού επιπέδου των πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος και αμοιβαία βούληση για εμβάθυνση της συνεργασίας με την Αίγυπτο στο πεδίο των πολυτροπικών δικτύων μεταφορών και των υποδομών τους, καθώς και σε εκείνο των διεθνών δικτύων, όπως ο IMEC.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επεσήμανε ότι η Ελλάδα, ως κόμβος του Διευρωπαϊκού δικτύου ΤΕΝ-Τ επιδιώκει την τόνωση της συνδεσιμότητας με τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος, οι οποίες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν εμπορικά κατά μήκος των δύο διαδρόμων του ΤΕΝ-Τ που διέρχονται της ελληνικής επικράτειας, του WesternBalkans/Eastern Mediterranean και του BBA.