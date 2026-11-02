Deloitte: Επέκταση του StartUp Acceleration στην ελληνική περιφέρεια

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Η Deloitte Ελλάδος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του προγράμματος StartUp Acceleration στην ελληνική περιφέρεια, με στόχο να στηρίξει την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα εκτός Αθήνας. Μετά από τρεις επιτυχημένους κύκλους στην Πάτρα, ο 4ος κύκλος του προγράμματος επεκτείνεται για πρώτη φορά στα Ιωάννινα και το Ηράκλειο, απευθύνοντας κάλεσμα στις ευρύτερες περιοχές της Ηπείρου και της Κρήτης αντιστοίχως.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να διευρύνει την πρόσβαση νέων επιχειρηματιών και πανεπιστημιακών ομάδων σε τεχνογνωσία, εξειδικευμένη καθοδήγηση και δίκτυα συνεργασίας, ώστε περισσότερες ιδέες να μπορούν να εξελιχθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, στον τόπο στον οποίο γεννιούνται.

Περισσότερες ευκαιρίες για την καινοτομία εκτός Αθήνας

Η ανάπτυξη της καινοτομίας στην περιφέρεια προϋποθέτει τη σύνδεση του τοπικού ταλέντου και της πανεπιστημιακής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς. Μέσα από την επέκταση του StartUp Acceleration Προγράμματος, η Deloitte ενισχύει αυτή τη σύνδεση, προσφέροντας στις ομάδες πρακτική υποστήριξη για να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους, να προσεγγίσουν πελάτες και δυνητικούς επενδυτές και να αναπτύξουν συνεργασίες και πέρα από τα όρια της περιοχής τους.

Η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας δημιουργεί νέες επαγγελματικές προοπτικές στην περιφέρεια, συμβάλλει στην παραμονή και αξιοποίηση εξειδικευμένου ταλέντου και ενθαρρύνει τη μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εμπορικές εφαρμογές. Παράλληλα, ενισχύει τις τοπικές οικονομίες μέσα από νέες υπηρεσίες, συνεργασίες και επιχειρήσεις με δυνατότητες ανάπτυξης στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Από την τεχνολογική ιδέα στη βιώσιμη επιχείρηση

Το Deloitte StartUp Acceleration Program απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, φοιτητές, αποφοίτους και πανεπιστημιακές ομάδες με επιχειρηματικές ιδέες που έχουν άξονα την τεχνολογία. Στο επίκεντρό του βρίσκονται υπηρεσίες που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις για την καθημερινότητα των ανθρώπων και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μέσα από εξατομικευμένη καθοδήγηση (mentoring) και θεματικά εργαστήρια (workshops), οι ομάδες που επιλέγονται υποστηρίζονται στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους μοντέλου, στη χάραξη στρατηγικής και στον σχεδιασμό συγκεκριμένου πλάνου δράσης. Η καθοδήγηση παρέχεται από εξειδικευμένα στελέχη της Deloitte, καθώς και από εξωτερικούς ειδικούς και ηγέτες της αγοράς, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ομάδας.

Τα εργαστήρια καλύπτουν βασικούς τομείς της επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως το marketing, η χρηματοδότηση και οι επενδυτικές σχέσεις. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις δεξιότητές τους στην παρουσίαση της λύσης τους σε δυνητικούς επενδυτές και στην προσέγγιση πελατών, αξιοποιώντας πρακτικά εργαλεία και ευκαιρίες δικτύωσης μέσω της Deloitte.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στο Brainzone, το hub καινοτομίας της Deloitte στην Πάτρα. Στους τρεις πρώτους κύκλους του έχει στηρίξει 11 startups, οι οποίες σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανοιχτή πρόσκληση για τον νέο κύκλο στα Ιωάννινα και το Ηράκλειο

Ο 4ος κύκλος προσκαλεί άτομα με επιχειρηματικές ιδέες, startups και πανεπιστημιακές ομάδες από τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, καθώς και από το Ηράκλειο και την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, επιπλέον της Πάτρας και της ευρύτερης Πελοποννήσου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα και τους όρους συμμετοχής στο link και να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Οι ομάδες που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν τον Ιανουάριο του 2027 σε διαγωνιστική διαδικασία, από την οποία θα προκύψουν όσες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.