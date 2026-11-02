 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(16) "Personal Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(14) "Personal Taxes"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον συμπληρωματικό φόρο

Δηλώσεις έως τις 30 Νοεμβρίου και πληρωμή έως τις 31 Δεκεμβρίου για ομίλους με οικονομικό έτος αναφοράς που έληξε έως τις 31 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 02.11.2026, 17:10
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον συμπληρωματικό φόρο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Διαθέσιμη είναι από σήμερα, 2 Νοεμβρίου, η εφαρμογή για την υποβολή των Δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5100/2024 (Pillar II).

Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής υποβάλλεται δήλωση:

-Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων, βάσει των κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ) και Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ).

-Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 5100/2024.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων και καταβολής του φόρου, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1236/2026 και Α.1237/2026).

Υπόχρεοι για την υποβολή της Δήλωσης Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων βάσει των κανόνων ΚΣΕ και ΚΥΚ είναι:

Για τον κανόνα Συμπερίληψης Εισοδήματος (ΚΣΕ), η τελική μητρική συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα συνιστώσα οντότητα, εφόσον είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή.

Για τον κανόνα Υποφορολογημένων Κερδών (ΚΥΚ), η ημεδαπή συνιστώσα οντότητα ή η ορισθείσα τοπική οντότητα.

Αντίστοιχα, υπόχρεη για την υποβολή της Δήλωσης Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων είναι η συνιστώσα οντότητα ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ομίλου ΠΕ) ή εγχώριου ομίλου μεγάλης κλίμακας, η οποία είναι εγκατεστημένη στην ημεδαπή.

Ειδικά για τους ομίλους ΠΕ ή τους εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας, των οποίων το οικονομικό έτος αναφοράς λήγει έως και τις 31 Μαρτίου 2025, ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες:

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου.

Πού υποβάλλονται οι δηλώσεις

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Συμπληρωματικός Φόρος ν. 5100/2024 (Πυλώνας ΙΙ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Συμπληρωματικός Φόρος Συνιστωσών Οντοτήτων > Δήλωση Εγχώριου Συμπληρωματικού Φόρου ή > Δήλωση Συμπληρωματικού Φόρου Συνιστωσών Οντοτήτων βάσει των κανόνων Συμπερίληψης Εισοδήματος (Κ.Σ.Ε.) και Υποφορολογημένων Κερδών (Κ.Υ.Κ.).

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

JPMorgan: Εκροές 275 εκατ. στο ΧΑ μετά την αναβάθμιση από MSCI
Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Economy

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
World

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν στροφή εάν... φουσκώσει το «μπλε κύμα»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ναυτιλία: Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 
Ναυτιλία

Σε ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών πλοίων 

Στα 700 δισ. δολάρια η αξία των νέων ναυπηγήσεων - Τι δείχνει το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών στη ναυτιλία

Λάμπρος Καραγεώργος
Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η άνοδος στον τζίρο, το «άλμα» στα κέρδη και το «καμπανάκι» της ρευστότητας
Business

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Έσπασε το φράγμα των 200 εκατ. στον τζίρο

Οι εξαγωγές τράβηξαν το άρμα των πωλήσεων για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2025 - Τι μέρισμα θα δώσει η διοίκηση στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 
Economy

Φ. Καραβίας: Έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη 

Για την κρίση εμπιστοσύνης μίλησε ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας στο 9th Athens Investment Forum

Αγης Μάρκου
JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hondos Center: Στα 327,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2025 – Οι κινήσεις των 8 εταιρειών
Business

Hondos Center: Τα 327,3 εκατ. ευρώ και οι κινήσεις των 8 εταιρειών

Με αισιοδοξία οι εκθέσεις διαχείρισης των 8 εταιρειών του brand Hondos Center - Οι επιδόσεις του 2025

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας
World

ΗΠΑ: Σχέδιο για επιστροφή ρωσικού αερίου στην ΕΕ μέσω Ουκρανίας

Η ιδέα των ΗΠΑ αποσκοπεί στο να ανοίξει τον δρόμο για μια ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ωστόσο συναντά αντιστάσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025
Business

Βιολάντα: Η εικόνα μετά την τραγωδία – Τι ταμείο άφησε το 2025

Οι οικονομικές επιπτώσεις για τη Βιολάντα και οι εκτιμήσεις για αποζημιώσεις

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: Σταθερά στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων το ΧΑ

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, διαπιστώνει η Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον συμπληρωματικό φόρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα για τον συμπληρωματικό φόρο

Δηλώσεις έως τις 30 Νοεμβρίου και πληρωμή έως τις 31 Δεκεμβρίου για ομίλους με οικονομικό έτος αναφοράς που έληξε έως τις 31 Μαρτίου 2025, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Τέλη Κυκλοφορίας: Αναρτήθηκαν στο Taxisnet
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αναρτήθηκαν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να δουν τα τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να πληρώσουν για το 2027

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι συμβαίνει μετά το «χτύπημα» – Ποιοι πληρώνονται τις υπερωρίες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Σχεδόν 1 στους 2 εργαζομένους δηλώνει ότι δεν πληρώνεται για τις υπερωρίες του

Ένας στους τέσσερις συνεχίζει να εργάζεται μετά το «χτύπημα» της κάρτας - Τι έδειξε έρευνα του kariera.gr

Συνταξιούχοι: Επίδομα των 400 ευρώ και αυξήσεις το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συνταξιούχοι: Επίδομα των 400 ευρώ και αυξήσεις το 2027

Ποιοι συνταξιούχοι ωφελούνται από τη διπλή ενίσχυση - Τα ποσά για Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα εισοδηματικά όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου - Τα νέα εισοδηματικά όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση - Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη», είπε η υπουργός

Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα - Τι αλλάζει

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών - Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

Latest News
JPMorgan: Εκροές στις ελληνικές μετοχές λόγω της αναβάθμισης από τον MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

JPMorgan: Εκροές 275 εκατ. στο ΧΑ μετά την αναβάθμιση από MSCI

Η JPMorgan αναμένει καθαρή εκροή κεφαλαίων της τάξης των 275 εκατ. δολαρίων

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας
Economy

Κιουρούκογλου: Ισχυρή η επενδυτική δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Στο Athens Investment Forum, ο Chief of Wholesale Banking της Alpha Bank ανέδειξε τις επενδυτικές προοπτικές της χώρας

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028
World

Ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί: Το βαρύ τίμημα και ο κίνδυνος για το κοινωνικό κράτος μετά το 2028

Δεκαοκτώ κράτη-μέλη έχουν ενεργοποιήσει την εθνική ρήτρα διαφυγής για την άμυνα ωστόσο το αναπτυξιακό όφελος είναι μικρό και ο λογαριασμός της λιτότητας μετατίθεται για το 2029

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σταύρος Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Ενέργεια

Παπασταύρου: Προχωρά η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

«Δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή σε 2 εβδομάδες και αντίστοιχα θα προχωρήσουν οι έρευνες», είπε ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανατροπή και κλείσιμο με κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 649 μονάδες

ΗΠΑ: Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν… στροφή καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Ποιοι κλάδοι ετοιμάζουν στροφή εάν... φουσκώσει το «μπλε κύμα»

Ποιοι κλάδοι της αμερικανικής οικονομίας θα επωφεληθούν και ποιοι θα πιεστούν εάν επικρατήσει το «μπλε κύμα»

Δημήτρης Σταμούλης
MIG Συμμετοχών: Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026
Business

Εσοδα 7,7 εκατ. ευρώ στο εννιάμηνο 2026 για τη MIG Συμμετοχών

Στα 132,8 εκ. ευρώ τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια της MIG Συμμετοχών

Ρωσία: Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center
World

Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center

Τα Data Center δεσμεύσουν το 10% των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και της υπολογιστικής τους δυναμικότητας υπέρ του κράτους

Αλέξανδρος Εξάρχου: Βλέπει κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση – Πρόταση για έκδοση ευρωομολόγου
Business

Εξάρχου: Βλέπει κίνδυνο για νέα ενεργειακή κρίση - Προτείνει την έκδοση ευρωομολόγου

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, άσκησε κριτική για τη στάση της Ε.Ε. απέναντι στις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις

Mermeren Kombinat: Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων
Business

Υπό την επίδραση των δυσμενών γεωπολιτικών παραγόντων η Mermeren Kombinat

Η Mermeren Kombinat κατέγραψε μείωση των συνολικών εσόδων από πωλήσεις κατά 42,8% το πρώο 9μηνο του έτους

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: CEO ο Νικόλαος Καραμπατέας
Business

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ο Νικόλαος Καραμπατέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποφάσισε τη σύσταση θέσης CEO στην εταιρεία

Wall Street: Πώς θα την επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές
Wall Street

Πώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα επηρεάσουν τη Wall Street

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα για εταιρείες της Wall Street με μεγάλη έκθεση στην Ουάσιγκτον

Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ
Τηλεπικοινωνίες

Κώστας Νεμπής: Προς νέα τριετή θητεία στο τιμόνι του ΟΤΕ

Ο Κώστας Νεμπής πρόκειται να αναλάβει μία νέα τριετή θητεία στον Όμιλο ΟΤΕ μετά από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου

Πωλητήρια μουσείων: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός – Τι λένε οι αρχαιολόγοι
Επικαιρότητα

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα πωλητήρια των μουσείων

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ακύρωσε τους διαγωνισμούς για τους χώρους υγιεινής και τα πωλητήρια μουσέιων και αρχαιολογικών χώρων

ΕΖΑ: Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025
Τρόφιμα – ποτά

Βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών το 2025 για την ΕΖΑ

Η ΕΖΑ παρουσιάζει 43% μεικτό περιθώριο κέρδους, περιορισμό των ζημιών προ φόρων κατά 54%, διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας μέσω ισχυρών brands και στρατηγικών συνεργασιών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και τράπεζες «έφεραν» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και τράπεζες έριξαν στις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Έντονη νευρικότητα και αρκετές εναλλαγές προσήμων στους περισσότερους τίτλους χαρακτήρισε την πρώτη συνεδρίαση του Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies