Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επανήλθαν οι τεχνολογικές πιέσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με απώλειες κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ακολουθώντας το διεθνές κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας. Οι προειδοποιήσεις της Apple για συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, σε συνδυασμό με την πρόθεση της Oracle να αντλήσει 20 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης μετοχών και ομολόγων, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,57% στις 645 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,41% στις 10.716 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,81% στις 25.770 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,54% στις 8.004 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται ο τεχνολογικός κλάδος, μετά την προειδοποίηση της Apple ότι η παρατεταμένη άνοδος των τιμών στα τσιπ μνήμης θα επιβαρύνει τα μεικτά περιθώρια κέρδους της κατά το κρίσιμο τρίμηνο της εορταστικής περιόδου. Η εξέλιξη ενίσχυσε τους προβληματισμούς για το κατά πόσο οι κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών θα μπορέσουν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος ή θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν μέρος του στους καταναλωτές, με κίνδυνο να περιοριστεί η ζήτηση.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών δέχονται ισχυρές πιέσεις. Η ASML, η ASM International και η BE Semiconductor Industries υποχωρούν κατά 2% έως 4%, ενώ οι STMicroelectronics και Infineon σημειώνουν απώλειες άνω του 3%. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρονικών συσκευών και των κέντρων δεδομένων, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται άμεσα από τις μεταβολές στο κόστος εξοπλισμού και τις προοπτικές της ζήτησης.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύθηκε από την ανακοίνωση της Oracle ότι σχεδιάζει να αντλήσει 20 δισ. δολάρια μέσω συνδυασμού εκδόσεων ομολόγων και μετοχών, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την επέκταση των υποδομών υπολογιστικού νέφους και των κέντρων δεδομένων της. Η κίνηση επανέφερε στο προσκήνιο τα ερωτήματα σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων που απαιτούνται για τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την ταχύτητα με την οποία αυτές μπορούν να αποδώσουν οικονομικά οφέλη.

Οι επενδυτές

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται παράλληλα στα εταιρικά αποτελέσματα, καθώς περίπου μία στις πέντε εταιρείες του Stoxx 600 αναμένεται να ανακοινώσει οικονομικά μεγέθη αυτή την εβδομάδα, σε μία από τις πιο πυκνές περιόδους δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου στην Ευρώπη.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η Lufthansa ενισχύεται κατά 1,6%, παρά το γεγονός ότι η διοίκησή της περιόρισε την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη του 2026, επικαλούμενη την εκτίναξη του κόστους των αεροπορικών καυσίμων λόγω των εντάσεων στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, η ολλανδική Philips σημειώνει άνοδο 6,4%, μετά την ανακοίνωση υψηλότερων τριμηνιαίων κερδών.

Πρόσθετη επιφυλακτικότητα στις αγορές προκαλούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Το ενδεχόμενο οι Δημοκρατικοί να αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου ή να προκύψει διχασμένο νομοθετικό σώμα θα μπορούσε να δυσκολέψει την προώθηση της ατζέντας του Λευκού Οίκου, περιορίζοντας την απορρύθμιση και ορισμένες πρωτοβουλίες ομοσπονδιακών δαπανών, ενώ θα περιέπλεκε και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το όριο του δημόσιου χρέους.