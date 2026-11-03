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Σουρέτης: Ο ρόλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην επόμενη μέρα των κατασκευών

H ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετεξελιχθεί σε έναν Ευρωπαϊκό όμιλο υποδομών, με σταθερά και μετρήσιμα μεγέθη, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, τόνισε ο κ. Σουρέτης

Κατασκευές 03.11.2026, 10:28
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Σουρέτης: Ο ρόλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην επόμενη μέρα των κατασκευών
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Για την επόμενη μέρα του κατασκευαστικού κλάδου και τη θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αυτήν μίλησε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου Υποδομών, Πέτρος Σουρέτης, στο συνέδριο Green Deal του ΤΕΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Σουρέτης ανέφερε ότι οι κατασκευαστικοί όμιλοι, ύστερα από μια μακρά περίοδο κρίσης, αποτελούν πλέον αδιαφιλονίκητους πρωταγωνιστές των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως πρόσθεσε, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μετεξελιχθεί σε έναν Ευρωπαϊκό όμιλο υποδομών, με σταθερά και μετρήσιμα μεγέθη, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων. Το χαρτοφυλάκιο αυτό διασφαλίζει επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων και λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) η οποία ανήλθε σε 631,4 εκατ. ευρώ το 2025.

Ταυτόχρονα, η ισχυρή ρευστότητα της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ επιτρέπει στον Όμιλο να υλοποιήσει απρόσκοπτα τη στρατηγική του.

Ερωτηθείς για το «εάν υπάρχει κάποιου είδους ένταση στον κλάδο» ανέφερε ότι ενδεχομένως «κάτι υπάρχει» στις σχέσεις των κατασκευαστών, αλλά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιλέγει να παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της.

Κυκλοφοριακό Αττικής: Άμεσες παρεμβάσεις και κρίσιμα έργα

Σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, το οποίο προκαλεί οικονομικό και κοινωνικό χάος, ο κ. Σουρέτης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο χρόνος έχει στερέψει», καθιστώντας την υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων επιβεβλημένη.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

• Την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης (3,8 χλμ.): Θα ανακουφίσει ουσιαστικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στις ώρες αιχμής και θα επιτρέψει την απευθείας σύνδεση της Αττικής Οδού με την Εθνική Οδό, παρακάμπτοντας τη Μεταμόρφωση. Το έργο πλέον περιμένει την επίλυση του ζητήματος χρηματοδότησης, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία έχει αναδείξει εδώ και χρόνια προσωρινό ανάδοχο.

• Την Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης: Έργο για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί πρότυπη πρόταση. Η σημασία του είναι καταλυτική για τη βελτίωση της πρόσβασης προς το Ελληνικό και τις νότιες περιοχές της πρωτεύουσας, δεδομένης της πίεσης από το project του Ελληνικού, του οποίου η ετήσια επισκεψιμότητα τοποθετείται σε 1 εκατ. άτομα, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης αυτοκινήτων προς τα Νότια Προάστια να κυμαίνεται μεταξύ 5% και 7%.

• Την παρέμβαση στον Κόμβο Μεταμόρφωσης: Η παρέμβαση που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μειώσει ουσιαστικά τις καθυστερήσεις, καθώς σήμερα στο σημείο παρατηρούνται ουρές έως 6 χιλιομέτρων.

Η επόμενη μέρα: Κλιματική ανθεκτικότητα και ψηφιακός εκσυγχρονισμός

Παράλληλα, η επόμενη μέρα των κατασκευών, όπως τόνισε ο κ. Σουρέτης, απαιτεί ταχεία προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στις απαιτήσεις της ψηφιακής μετάβασης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο η συντήρηση των υποδομών να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτό της Εγνατίας Οδού, όπου η έλλειψη συντήρησης προκάλεσε εκθετικά εξελισσόμενες φθορές και οδήγησε τον οδικό άξονα στα όρια της απαξίωσης.

«Σήμερα ο παραχωρησιούχος καλείται να αποκαταστήσει τις συσσωρευμένες χρόνιες φθορές και ζημιές του άξονα» είπε ο κ. Σουρέτης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κατασκευαστικός κλάδος οφείλει να εκσυγχρονιστεί ψηφιακά με την πλήρη υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως:

• Το BIM (Building Information Modeling): εξοικονομεί 10–20% του κόστους ενός έργου σε όλο τον κύκλο ζωής του.

• Το Ψηφιακό Δίδυμο (Digital Twin): αποτελεί ζωντανό ψηφιακό αντίγραφο της υποδομής, με τον έλεγχο και την παρακολούθηση να γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

«Η επεξεργασία της πληροφορίας του δομημένου περιβάλλοντος καθορίζει πόσο έξυπνες, οικονομικές, ασφαλείς και ανθεκτικές θα είναι οι υποδομές μας», κατέληξε ο κ. Σουρέτης.

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