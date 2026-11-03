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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις σε όλο το ταμπλό δέχεται το ΧΑ

Υπό πίεση παραμένει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.11.2026, 11:09
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις σε όλο το ταμπλό δέχεται το ΧΑ
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Με απώλειες κινείται και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, χάνοντας για ακόμη μία φορά τη ζώνη των 2.600 μονάδων, με πολλά χαρτοφυλάκια να προχωρούν σε μείωση της έκθεσής τους στο ρίσκο, καθώς το κλίμα στις διεθνείς αγορές έχει επιβαρυνθεί εκ νέου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,63% στις 2.586,09 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 22,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 3,2 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,67% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.614,17 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,67% στις 2.973,47 μονάδες.

Διεθνείς πιέσεις

Υπό πίεση παραμένει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα οδηγεί αρκετά χαρτοφυλάκια σε περιορισμό της έκθεσής τους σε μετοχές και μείωση του επενδυτικού ρίσκου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ, με τις ενδιάμεσες εκλογές να προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας σε μια ήδη επιβαρυμένη διεθνή συγκυρία.

Το κλίμα στις διεθνείς αγορές έχει επιδεινωθεί αισθητά, με τον τεχνολογικό κλάδο να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Οι ανησυχίες για το αυξημένο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους και τις ανάγκες χρηματοδότησης των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων ενισχύουν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, επηρεάζοντας ευρύτερα τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Στις ΗΠΑ, οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν κρίσιμο πολιτικό τεστ για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμα θα καθορίσει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο και τα περιθώρια της κυβέρνησης να προωθήσει τη δημοσιονομική και οικονομική της ατζέντα. Το ενδεχόμενο αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών συντηρεί την αβεβαιότητα, με τους επενδυτές να επιλέγουν πιο αμυντική στάση έως ότου αποσαφηνιστεί το πολιτικό τοπίο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, άνω του 1% είναι οι απώλειες σε Optima Bank, Aktor, ΔΕΗ, Metlen, ΕΛΧΑ, Πειραιώς, Βιοχάλκο, Cenergy και Coca Cola, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Alpha Bank, ΔΑΑ, Eurobank, Κύπρου, Helleniq Energy, Εθνική, Τιτάν, Λάμδα, Credia Bank, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, σε θετικά εδάφη κινούνται οι Jumbo, Allwyn, Motor Oil, Aegean και ΟΤΕ, χωρίς όμως καμία να κερδίζει πάνω από 1%.

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