FT: Μέσα στον μήνα ενδεχομένως η τριμερής Τραμπ – Πούτιν – Σι

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Το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης Τραμπ, του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας των ηγετών στη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σενζέν, φέρονται να συζητούν αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, σύμφωνα με τους FT.

Πηγές που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι οι αξιωματούχοι διεξάγουν σοβαρές συνομιλίες για την οργάνωση της πρώτης τριμερούς συνάντησης των τριών ηγετών, σε διάστημα δύο εβδομάδω.

«Οι εργασίες για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στους Financial Times ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σχετικά ότι το Πεκίνο «βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ενδιαφερόμενες πλευρές σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ των Κινέζων και των Ρώσων ηγετών», χωρίς ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε μια τριμερή συνάντηση με τον Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα των FT για σχολιασμό.

Οι διμερείς πάνε καλά…

Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στη Σενζέν σε δύο εβδομάδες για να συμμετάσχει στη σύνοδο του APEC και να πραγματοποιήσει την τρίτη συνάντησή του φέτος με τον Σι Τζινπίνγκ. Πριν από την επίσκεψή του στην Κίνα, θα μεταβεί στη Μανίλα, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Σι και ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για τέταρτη φορά τον Δεκέμβριο, όταν ο Κινέζος ηγέτης επισκεφθεί το Μαϊάμι για τη σύνοδο κορυφής της G20.

Ο Πούτιν και ο Σι έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών συναντήσεων μέσα στη φετινή χρονιά.

Παραμένει ασαφές εάν οι τρεις πλευρές συνομιλούν από κοινού ή εάν το Πεκίνο διεξάγει ξεχωριστές διμερείς συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις προειδοποίησαν ότι η Κίνα, η οποία θα φιλοξενήσει τη συνάντηση στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC), δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στη διοργάνωσή της.

Μία πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον και η Μόσχα πιέζουν την Κίνα να συμφωνήσει στην πραγματοποίηση της συνάντησης.

Τον περασμένο μήνα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι «δεν έχει καμία πληροφορία να παράσχει» σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνόδου κορυφής.

Οι προκλήσεις για μία τριμερή συνάντηση κορυφής

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Σι φάνηκε μπερδεμένος όταν τον ρώτησε για το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνόδου κορυφής, κατά τη συνάντησή τους στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Σι ρώτησε από πού προέρχονταν αυτές οι φήμες.

Μία από τις προκλήσεις για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης είναι ο καθορισμός μιας ατζέντας που θα είναι αποδεκτή και από τους τρεις ηγέτες.

Ο Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι ο Σι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σχέδια για τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης με αντικείμενο συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Κινέζος ηγέτης υπογράμμισε πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις, δεδομένου ότι ο πόλεμος αφορά μια ευρωπαϊκή σύγκρουση.

Πρόσωπο που γνωρίζει τη ρωσική προσέγγιση δήλωσε ότι η Μόσχα δεν αναμένει ουσιαστικές συνομιλίες για την Ουκρανία στο πλαίσιο της ενδεχόμενης συνόδου κορυφής.

Η Ρωσία θεωρεί ότι η Κίνα δεν επιθυμεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιθέτως, εκτιμά ότι το Πεκίνο επιθυμεί να αποκομίσει τα εύσημα μόνο όταν θα διαφαίνεται πλέον μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης στη Σενζέν, τονίζοντας ωστόσο ότι επιθυμεί να δοθεί έμφαση στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Το Πεκίνο, όμως, έχει επανειλημμένα δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών με την Ουάσιγκτον, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών όπλων από την Κίνα.

Ο Σι πιθανότατα θα θεωρούσε τη φιλοξενία μιας τριμερούς συνάντησης ως μια σημαντική διπλωματική επιτυχία, η οποία θα επιβεβαίωνε τον ηγετικό του ρόλο στη διεθνή σκηνή.

«Ο Σι πιθανότατα θα έβλεπε τη διοργάνωση της τριμερούς συνάντησης ως ένα σημαντικό παράσημο για τον ίδιο, που θα αποδείκνυε τον ηγετικό του ρόλο στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην ανώτατος σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα Ασίας επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου. Εξάλλου, πρόσθεσε, «η ίδια η σύνοδος του APEC έχει μάλλον περιορισμένους στόχους και είναι απίθανο να οδηγήσει από μόνη της σε αποτελέσματα που θα κυριαρχήσουν στα πρωτοσέλιδα».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να επικεντρωθεί στον έλεγχο των εξοπλισμών, λόγω της «μαζικής επέκτασης» του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Πεκίνο αρνείται εδώ και δεκαετίες να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις.

«Η Κίνα έχει αρνηθεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών, επειδή το μικρό πυρηνικό της οπλοστάσιο καλυπτόταν από ένα πέπλο ακραίας μυστικότητας», δήλωσε.

Τέλος, παραμένει ασαφές εάν ο πόλεμος στο Ιράν θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα, σε περίπτωση που οι τρεις ηγέτες συναντηθούν στη Σενζέν.