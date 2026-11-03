Τσίπρας: Να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας

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Μήνυμα νίκης ενόψει των επικείμενων εκλογών έστειλε από την Καλαμάτα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας με μέλη και φίλους του κόμματος σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «όποτε και να στηθούν οι κάλπες πρέπει να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε να ξαναπάρουμε πίσω της χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας».

Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε προσωπικά κατά του πρωθυπουργού τονίζοντας ότι «ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του εδώ και εφτά χρόνια τώρα έχει στήσει ένα καινούριο γλεντοκόπι. Τρώνε οι ημέτεροι, τρώνε οι γνωστοί, τρώνε οι βολεμένοι τρώνε, οι γαλάζιες ακρίδες παίρνουν Πόρσε με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο κόσμος της εντιμότητας, ο κόσμος της δημιουργίας, οι άνθρωποι του μόχθου δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ τόνισε ακόμη πως «όσο περνάει ο καιρός, μέρα με τη μέρα και η ακρίβεια γιγαντώνεται και οι ανισότητες διευρύνονται και η ακροδεξιά βγαίνει από το καβούκι της, τόσο όλοι συνειδητοποιούμε ότι η δική μας η ύπαρξη δεν έχει να κάνει μονάχα με την ανάγκη να υπάρξει προοδευτικός πόλος, ισχυρός απέναντι σε αυτόν που σήμερα κυβερνά».

Αλλά η δική μας η παρουσία και η ύπαρξη – όπως είπε – «επιτελεί και έναν ιστορικό ρόλο, θα έλεγα έναν διττό ιστορικό ρόλο, ανάχωμα απέναντι στην κοινωνική αδικία. Και ανάχωμα απέναντι στο φασισμό, στον νεοναζισμό που ξαναβγαίνει από το καβούκι του και από το χρονοντούλαπο της ιστορίας τούτες τις μέρες σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον τόπο μας».

«Θα αυξήσουμε τους μισθούς δασκάλων, καθηγητών, γιατρών και νοσηλευτών»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα όσα πρότεινε ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι «είπαμε πολύ μετρημένα και κοστολογημένα πράγματα. Μεταξύ αυτών είπαμε όμως ότι θα αυξήσουμε από την 1η μέρα τους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών, διότι δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να επιτελούν αυτό το λειτούργημα και να παίρνουν 800 και 1200 ευρώ. Θα αυξήσουμε τους μισθούς των δασκάλων και των καθηγητών, διότι δεν γίνεται οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, ιδίως αυτοί που διορίζονται σε περιφερειακά σχολεία, να επιδοτούν την εργασία τους, διότι πρέπει να πληρώσουν ένα ενοίκιο που πολλές φορές είναι μεγαλύτερο από τον μισθό τους».

«Ερχόμαστε για να ενώσουμε»

Σε άλλο σημείο ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «εμείς ερχόμαστε για να ενώσουμε και όχι για να διχάσουμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο, για να δημιουργήσουμε την παράταξη εκείνη που θα μπορέσει όποτε και αν στηθούν οι επόμενες κάλπες, να πάει και να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλο για να τον νικήσει. Δεν θέλουμε εμείς να είμαστε εδώ για να έρθουμε δεύτεροι. Δεν μας απασχολεί η 2η θέση. Εμείς θέλουμε να δώσουμε την προοπτική της νίκης. Να τελειώνουμε με την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπόθεση με το Χωριάτικο υποστηρίζοντας ότι «η προσπάθεια που κάνουν να φανούν ότι δήθεν τάχα είναι αυτοί οι εξυγιαντές, είναι μια προσπάθεια που τους ξεσκεπάζει και πλέον η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μονάχα να πούμε ένα μεγάλο ως εδώ». Και πρόσθεσε: «Να είναι ο τελευταίος χειμώνας τούτος με κυβέρνηση Μητσοτάκη στον τόπο μας».

Αναφορικά με τις εκλογές σημείωσε ότι έχουμε απ ό, τι φαίνεται έξι επτά μήνες. «Δεν ξέρω πότε θα πάει τις εκλογές, ξέρετε και Μάιο και Ιούνιο και δεν ξέρω πού μπορεί να πάει. Διότι το ταμείο δεν το αφήνει κανείς εύκολα» είπε συμπληρώνοντας ότι όποτε κι αν γίνουν αυτές οι κάλπες, «πρέπει να δώσουμε τη μάχη και να τη δώσουμε με όρους παραδοσιακούς σπίτι – σπίτι, καφενείο, το καφενείο, πλατεία την πλατεία. Να δώσουμε τη μάχη για να πετύχουμε να ξαναπάρουμε πίσω τη χώρα μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών της άνοιξης, του καλοκαιριού, του 2027».

Πηγή: in.gr