Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι ανακούφισης μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Βουτιά για το πετρέλαιο

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Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, προσδοκώντας ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να περιορίσει την πολιτική αβεβαιότητα.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 1,9%, στις 658 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 1,83%, στις 10.832 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε κέρδη 2,38%, στις 26.479 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,96%, στις 8.177 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Γερμανία η μετοχή της Heidelberg Materials κατέγραψε άλμα 9,55%, ενώ η Deutsche Bank κέρδισε 6,88%. Στο Παρίσι, η Kering σημείωσε άνοδο 6,36%, ενώ η μετοχή της Fresnillo ενισχύθηκε κατά 7,09%.

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να υποχωρούν περισσότερο από 7%, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις επιπτώσεις της εκλογικής επικράτησης των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ και τις πιθανές αλλαγές στη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν και σε άλλα γεωπολιτικά μέτωπα.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI, με παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχωρούν κατά 6,02%, στα 90,22 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του Brent, με παράδοση τον Ιανουάριο του 2027, καταγράφουν πτώση 7,41%, στα 95,87 δολάρια το βαρέλι.

Η πτώση του πετρελαίου βελτίωσε το κλίμα περαιτέρω, παρά το ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στο 4%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Η επίδοση κινήθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά ήταν υψηλότερη από το 3,8% του Σεπτεμβρίου. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,4%.

Η επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, οι οποίες εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 20,8% σε ετήσια βάση. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι τιμές στις υπηρεσίες, στα τρόφιμα, στο αλκοόλ και στον καπνό, καθώς και στα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας.

Επίσης, η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης συνέχισε να ενισχύεται τον Οκτώβριο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, σύμφωνα με την τελική έκθεση της S&P Global.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI), ο οποίος αποτυπώνει τη δραστηριότητα στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, διαμορφώθηκε στις 51,7 μονάδες, υποχωρώντας κατά 1,4 μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Παρέμεινε, ωστόσο, πάνω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε ο δείκτης PMI για τις υπηρεσίες, ο οποίος υποχώρησε στις 51,4 μονάδες από 53 μονάδες τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης.

Τέλος, επιτάχυνση παρουσίασε και η επιχειρηματική δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης PMI αυξήθηκε στις 52,9 μονάδες από 52 μονάδες τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο των υπηρεσιών ενισχύθηκε επίσης, στις 52,8 μονάδες από 52,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Η τελική μέτρηση, ωστόσο, ήταν χαμηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση.