Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οδήγησαν σε υψηλό ενός μήνα

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Με άλμα υποδέχτηκε το εκλογικό αποτέλεσμα για το Κογκρέσο των ΗΠΑ το χρηματιστήριο Αθηνών, φτάνοντας μάλιστα στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται στο επίκεντρο των αγοραστών.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,77% στις 2.662,45 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.624,22 μονάδων (+0,31%) και 2.683,19 μονάδων (+2,56%). Ο τζίρος ανήλθε στα 437,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 64,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 14,4 εκατ. τεμάχια αξίας 73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,94% στις 6.827,56 μονάδες, ενώ στο +1,19% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.114,69 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,81% στις 3.121,33 μονάδες.

Ισχυρό ράλι με οδηγό τις τράπεζες

Με σημαντικά κέρδη και σε υψηλά σχεδόν ενός μήνα ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να φτάνει στη ζώνη των 2.660 μονάδων και τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανόδου. Οι αγοραστές επέστρεψαν δυναμικά στο προσκήνιο, αξιοποιώντας τη βελτίωση του διεθνούς κλίματος και ενισχύοντας την ανοδική κίνηση της ελληνικής αγοράς.

Το θετικό πρόσημο στις διεθνείς αγορές ήλθε μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις πολιτικές εξελίξεις ως παράγοντα περιορισμού της αβεβαιότητας. Η επικράτηση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, σύμφωνα με τους αναλυτές, περιορίζει τα περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει τη νομοθετική του ατζέντα και διαμορφώνει νέες ισορροπίες στην Ουάσιγκτον.

Η αντίδραση των αγορών δείχνει ότι, σε αυτή τη φάση, οι επενδυτές αξιολογούν θετικά την προοπτική ενίσχυσης των θεσμικών περιορισμών στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου. Η ανάγκη εξασφάλισης ευρύτερων συναινέσεων μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο αιφνιδιαστικών αποφάσεων με επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο, στις επιχειρήσεις και στις επενδυτικές προσδοκίες.

Η αποκλιμάκωση της πολιτικής αβεβαιότητας ενισχύει τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τις γεωπολιτικές και οικονομικές εστίες ανησυχίας. Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η βελτίωση του διεθνούς κλίματος λειτούργησε ως καταλύτης για την επιστροφή των αγοραστών, με τις τράπεζες να δίνουν τον τόνο και τον Γενικό Δείκτη να ανακτά υψηλότερα επίπεδα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Alpha Bank σημείωσε άλμα 5,01%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Εθνική να ακολουθούν με άνοδο 4,60% και 4,50% αντίστοιχα. Άνω του 3% ήταν τα κέρδη σε Coca Cola και Optima Bank, άνω του 2% σε Aegean, Τιτάν και Κύπρου και άνω του 1% σε Metlen, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Eurobank και Helleniq Energy.

Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Πειραιώς, ΟΤΕ, Credia Bank και Cenergy, ενώ ήπια πτωτικά οι ΔΕΗ, Jumbo, Motor Oil και ΔΑΑ. Οι απώλειες σε Allwyn, Aktor, ΕΥΔΑΠ και Λάμδα, ξεπέρασαν το 1%.