 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(9) "Elections"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Κόσμος 04.11.2026, 09:32
Σχολιάστε
Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ιστορικές νίκες πέτυχαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, δύο γυναίκες: η Ντεμπ Χάαλαντ που έγινε η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα που εκλέγεται κυβερνήτης σε πολιτεία των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Νέο Μεξικό, και η  Κέισα Λανς Μπότομς από την Τζόρτζια που είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης σε οποιαδήποτε πολιτεία.

H Ντεμπ Χάαλαντ

Η Ντεμπ Χάαλαντ, πρώην υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, εξελέγη κυβερνήτης του Νέου Μεξικού και θα γίνει η πρώτη γυναίκα ιθαγενής που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση μιας πολιτείας των ΗΠΑ.

Η Χάαλαντ, υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Γκρεγκ Χαλ, 60 ετών, επιχειρηματία και επί σειρά ετών δημάρχου της πόλης Ρίο Ράντσο.

Η Χάαλαντ, 65 ετών, είχε ήδη ανοίξει νέους δρόμους, καθώς ήταν η πρώτη υπουργός στην ιστορία των ΗΠΑ που προερχόταν από τις κοινότητες αυτοχθόνων της χώρας. Η νίκη της στο Νέο Μεξικό, όπου οι ιθαγενείς Αμερικανοί αποτελούν το 12% του πληθυσμού, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυτόχθονες ψηφοφόροι διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στις εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Χάαλαντ, μέλος της φυλής Λαγκούνα Πουέμπλο (Laguna Pueblo), αποτελεί ανερχόμενο πρόσωπο στην εθνική πολιτική σκηνή από το 2018, όταν εξελέγη στο Κογκρέσο, μαζί με ένα κύμα νέων προοδευτικών βουλευτών, μεταξύ των οποίων η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η Ιλχάν Ομάρ και η Ρασίντα Τλαΐμπ.

Μετά την εκλογή του Μπάιντεν στην προεδρία το 2020, εκείνος την επέλεξε για να αναλάβει την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής της εκστρατείας, η Χάαλαντ αναφέρθηκε συχνά στην προσωπική της εμπειρία ως ανύπαντρη μητέρα, η οποία χρειάστηκε να αξιοποιήσει προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως το Medicaid, το WIC και το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας SNAP, προτού καταφέρει να φοιτήσει στη Νομική Σχολή, όταν πλέον είχε περάσει τα 30 της χρόνια.

Η Χάαλαντ εργάστηκε ως διοικητικό στέλεχος της φυλής Σαν Φελίπε Πουέμπλο (San Felipe Pueblo) και έγινε η πρώτη γυναίκα που εξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της Laguna Development Corporation. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη διεύθυνση της εκστρατείας για την προσέλκυση της ψήφου των ιθαγενών Αμερικανών στο Νέο Μεξικό, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας του Μπαράκ Ομπάμα το 2012.

Αφού διεκδίκησε το αξίωμα του υποκυβερνήτη το 2014, σε μια εκλογική αναμέτρηση που τελικά κέρδισαν οι Ρεπουμπλικανοί, έγινε η πρώτη γυναίκα ιθαγενής που εξελέγη επικεφαλής πολιτειακής κομματικής οργάνωσης.

Η εκλογή της Χάαλαντ στο Κογκρέσο το 2018 σηματοδότησε επίσης μια ιστορική πρωτιά: η ίδια και η βουλευτής του Κάνσας, Σαρίς Ντέιβιντς, έγιναν οι πρώτες γυναίκες ιθαγενικής αμερικανικής καταγωγής που εξελέγησαν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Στον φετινό εκλογικό κύκλο, αριθμός-ρεκόρ, 358 υποψήφιοι από αυτόχθονες κοινότητες έθεσαν υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσά τους ήταν η πρώην βουλευτής της Αλάσκας, Μέρι Πελοτά, και η υποκυβερνήτης της Μινεσότα, Πέγκι Φλάναγκαν, οι οποίες διεκδικούσαν να γίνουν οι πρώτες γυναίκες ιθαγενικής αμερικανικής καταγωγής στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Μακρά πορεία για τους ιθαγενείς

Παρότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πολιτική τους εκπροσώπηση και επιρροή, η διαδρομή μέχρι εδώ υπήρξε μακρά. Οι ιθαγενείς Αμερικανοί απέκτησαν το δικαίωμα ψήφου σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ μόλις τη δεκαετία του 1960.

Στο Νέο Μεξικό, οι αυτόχθονες πληθυσμοί κατοχύρωσαν το δικαίωμα ψήφου το 1948, όταν ο Μιγκέλ Τρουχίγιο, βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέλος της φυλής Ισλέτα Πουέμπλο (Isleta Pueblo), προσέφυγε δικαστικά κατά της πολιτείας.

Το 2023, το Νέο Μεξικό έγινε η πρώτη και μοναδική πολιτεία των ΗΠΑ που θέσπισε επικαιροποιημένο νόμο για τα εκλογικά δικαιώματα των ιθαγενών Αμερικανών (Native American Voting Rights Act). Ο νόμος αυτός έδωσε στις αυτόχθονες φυλές μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χωροθέτηση των εκλογικών τμημάτων και τον επανακαθορισμό των εκλογικών περιφερειών.

Κέισα Λανς Μπότομς: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ, εξελέγη στην Τζόρτζια

Η Δημοκρατική Κέισα Λανς Μπότομς, πρώην δήμαρχος της Ατλάντα, θα γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης πολιτείας στις ΗΠΑ, μετά τη νίκη της στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη στην Τζόρτζια.

Η Τζόρτζια αποτελεί διαχρονικά μια πολιτεία όπου η εκλογική αναμέτρηση είναι αμφίρροπη, ενώ μέχρι τις τελευταίες ημέρες θεωρούνταν φαβορί για τη νίκη ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρικ Τζάκσον.

Η Μπότομς πραγματοποίησε την προεκλογική της εκστρατεία μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος επίσης επανεξελέγη την Τρίτη, καθώς και με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η Μπότομς, 56 ετών, κατάγεται από την Ατλάντα και είναι κόρη του μουσικού  Μέιτζορ Λανς. Εργάστηκε ως δικηγόρος και διετέλεσε δικαστής στο δικαστήριο των ειρηνοδικών της κομητείας Φούλτον, προτού εκλεγεί για πρώτη φορά σε δημόσιο αξίωμα, ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Ατλάντα, το 2009.

Ο Τζάκσον διέθεσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για την προεκλογική του εκστρατεία, κατακλύζοντας τα μέσα ενημέρωσης με εικόνες χάους από τις διαδηλώσεις του 2020 μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, καθώς και από τον θάνατο της Σεκόρια Τέρνερ, ενός οκτάχρονου κοριτσιού που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια κατάληψης δρόμου από ενόπλους που έφεραν τουφέκια.

Ωστόσο, σε μια ένδειξη ότι το πολιτικό κλίμα στρέφεται εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών συνολικά, οι ψηφοφόροι εξέλεξαν την Κέισα Λανς Μπότομς.

Τις τελευταίες ημέρες των διαδηλώσεων για τον Τζορτζ Φλόιντ, όταν το όνομά της περιλαμβανόταν στη σύντομη λίστα των πιθανών υποψηφίων για την αντιπροεδρία σε μια κυβέρνηση Μπάιντεν, η Μπότομς, που τότε ήταν δήμαρχος της Ατλάντα, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικούσε την επανεκλογή της εκείνη τη χρονιά.

Αργότερα εντάχθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν ως ανώτερη σύμβουλος και διευθύντρια του Γραφείου Δημόσιας Συμμετοχής του Λευκού Οίκου, θέση την οποία διατήρησε έως το 2023.

Η Μπότομς εισήλθε στην κούρσα για τη διεκδίκηση της θέσης του κυβερνήτη της Τζόρτζια λίγο μετά την απόφαση του προσώπου που θεωρούνταν το φαβορί των Δημοκρατικών, της βουλευτού των ΗΠΑ Λούσι ΜακΜπαθ, να μην είναι υποψήφια, επικαλούμενη προβλήματα υγείας του συζύγου της.

Στη συνέχεια, επικράτησε έξι άλλων υποψηφίων στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, χωρίς να χρειαστεί δεύτερος γύρος.

Η Μπότομς επικέντρωσε την προεκλογική της εκστρατεία στο ζήτημα του κόστους ζωής και της οικονομικής προσιτότητας, δεσμευόμενη ότι θα υπογράψει νομοθεσία για την επέκταση του προγράμματος Medicaid στο πλαίσιο του νόμου Affordable Care Act, καθώς και ότι θα ανατρέψει τους περιορισμούς στην πρόσβαση στις αμβλώσεις στην πολιτεία.

Με πληροφορίες από Guardian

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη
ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια
Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Ναυτιλία: Το ακριβό φυσικό αέριο δημιουργεί ζήτηση για τον άνθρακα και επηρεάζει τη ναυλαγορά
Ναυτιλία

Το ακριβό φυσικό αέριο ενισχύει την ζήτηση άνθρακα

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές θερμικού άνθρακα αυξήθηκαν κατά 79% τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση - Το ακριβό φυσικό αέριο επηρεάζει και τα ναύλα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ντόναλντ Τραμπ: Οι απώλειες σε δολάριο και οικονομία μετά από δυο χρόνια στην κυβέρνηση
World

H πορεία του δολαρίου στα δύο χρόνια Τράμπ στην προεδρία

Περίπου 7% χαμηλότερα από το τελευταίο κλείσιμο πριν από την ορκωμοσία -Οι δασμοί, οι πιέσεις στη Fed και ο πόλεμος που άλλαξε την εικόνα

Αθανασία Ακρίβου
Πρωτοβουλία μείωσης τιμών: Διψήφιες μειώσεις σε σχεδόν 1 στα 5 προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Τα μυστικά της νέας πρωτοβουλίας για τις τιμές - Ο ρόλος των PL 

Η ακτινογραφία της δεύτερης φάσης μείωσης τιμών - Περίπου 990 συμμετοχές προϊόντων, 186 έχουν μείωση τουλάχιστον 10% 

Δημήτρης Χαροντάκης
Κένεθ Γουντ: Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα
World

Ο άνθρωπος που έφερε την επανάσταση στην κουζίνα

Στις 4 Οκτωβρίου 1916 γεννήθηκε ο Κένεθ Γουντ που έμελλε να αλλάξει τις σύγχρονες κουζίνες με την κουζινομηχανή Kenwood Chef

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Βιομηχανία: Δύσκολος χειμώνας με ακριβή ενέργεια και ευρωπαϊκές πιέσεις
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Οι εξαγωγές αντέχουν, αλλά η Ευρώπη αρχίζει να φρενάρει

Η παραγωγή αυξάνεται και οι εξαγωγικές παραγγελίες διατηρούν θετικό πρόσημο, όμως το ενεργειακό κόστος, οι καθυστερήσεις στις προμήθειες και η επιβράδυνση της ζήτησης δημιουργούν νέες πιέσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πειραιώς: «Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες των νοικοκυριών
Ακίνητα

«Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες

Νέα έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του ομίλου Πειραιώς για την ελληνική αγορά ακινήτων

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Κόσμος
ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Ιράν: Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» – Στηρίζουμε αυτό το μήνυμα
Κόσμος

Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» - Το μήνυμα Ιράν για την ήττα Τραμπ

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ σχολίασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής
Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη μαύρη κυβερνήτης στις ΗΠΑ και η πρώτη ιθαγενής

Η Κέισα Λανς Μπότομς από τη Τζόρτζια, έγραψε ιστορία στις ΗΠΑ ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης πολιτείας – Ιστορική νίκη και για τη Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ την πρώτη ιθαγενή που εξελέγη κυβερνήτης

Στη σκιά της ανοιχτής σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στην έδρα του Μεσσήνιου – Η στάση απέναντι σε Καραμανλή
Πολιτική

Στη σκιά της σύγκρουσης με Σαμαρά η περιοδεία Μητσοτάκη στη Μεσσηνία

Η αναζωπύρωση του ενδοπαραταξιακού πολέμου Σαμαρά – Μητσοτάκη, πριν τη μετάβαση του δεύτερου στην έδρα του πρώτου, στη Μεσσηνία. Η τακτική Μητσοτάκη να διαχωρίζει Σαμαρά από Καραμανλή, αλλά και να διασκεδάζει τις εντυπώσεις για το αγεφύρωτο ρήγμα του με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
Ιράν: Ελλάδα και Κύπρος ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ
Κόσμος

Ιράν: Ελλάδα και Κύπρος ανάμεσα στους πιθανούς στόχους, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Μέσα ενημέρωσης του Ιράν υποστηρίζουν ότι αναθεωρείται χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ο κατάλογος πιθανών στόχων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, και σ’ αυτούς περιλαμβάνονται η Ελλάδα και η Κύπρος.

Latest News
Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός – Στο 4% στην ευρωζώνη
Macro

Εκτοξεύτηκε στο 5,6% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο - Στο 4% στην ευρωζώνη

Στο 5,6% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat, έναντι 5,1% τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ εκτιμάται στο 4,0%, από 3,8% τον Σεπτέμβριο. Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο […]

ΗΠΑ: Το «μπλε τσουνάμι» και το λυκόφως της εποχής Τραμπ
Κόσμος

Το «μπλε τσουνάμι» στις ΗΠΑ και το λυκόφως της εποχής Τραμπ

Η συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φέρει τη MAGA «σφραγίδα» του απρόβλεπτου και πλέον πολιτικά αποδυναμωμένου προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. δολάρια για να αυτοματοποιήσει τον έλεγχο κατασκευαστικών σχεδίων με τεχνητή νοημοσύνη
World

Archiboost AI: Αντλεί 6,2 εκατ. για εφαρμογές AI στα κατασκευαστικά σχέδια

Η Archiboost AI αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να αναλύει και να ελέγχει αρχιτεκτονικά και τεχνικά σχέδια, προδιαγραφές και απαιτήσεις ενός κατασκευαστικού έργου

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers
Πολιτική

Live η συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το άρθρο 23 μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που υποστήριξε ότι η διάταξη ευνοούσε τους servicers εις βάρος των δανειοληπτών

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου
Κοινωνία

Χωριάτικο: Στο Εφετείο οι 25 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα της Μυκόνου

Η υπόθεση έχει στον πυρήνα της έναν πρώην ανθυπαστυνόμο της Υποδιεύθυνσης Μυκόνου

Σούπερ μάρκετ: Οριακές ανατιμήσεις – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν
Economy

Συγκράτηση ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν, ποια μειώθηκαν

Πώς αποτυπώνεταθι η πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ - Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Eurobank: Επιστολή Φ. Καραβία προς τους εργαζομένους για τη νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο»
Εταιρική ευθύνη

Eurobank: Αύξηση μισθού 5% και 10% για τις εργαζόμενες μητέρες

Νέα μισθολογική παροχή για τις εργαζόμενες μητέρες θεσπίζει η Eurobank, με αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου

Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα
AGRO

Σε επιφυλακή η Ελλάδα για τη γρίπη των πτηνών

Πώς θα προστατευθούν από τη γρίπη των πτηνών οι εκτροφές πουλερικών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή άνοδος – Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές
Markets

Ανοδικά το ΧΑ - Γύρισαν θετικά και οι ευρωαγορές

Με ψυχραιμία δείχνουν να αντιδρούν οι επενδυτές στο ΧΑ μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος – Ανέβασαν την θερμοκρασία στα ψυγεία στους 110 βαθμούς
Τεχνολογία

Κυβερνοεπίθεση σε τράπεζα αίματος στη Γαλλία

Χάκερς ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς στα ψυγεία τράπεζας αίματος στη Γαλλία

Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για servicers και δανειολήπτες
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για servicers και δανειολήπτες

Η ΔτΠ έχει προγραμματίσει η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους
AGRO

Σχοινάς: Η μεταρρύθμιση στις αγροτικές ενισχύσεις θα προχωρήσει μέχρι τέλους

Για τη νέα ΚΑΠ ο Μ. Σχοινάς από τη Βουλή ανέφερε ότι «η Ελλάδα βγαίνει νικήτρια»

Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις
Business

Coca-Cola HBC: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ τρίμηνο – Στο +9% οι πωλήσεις

Ανθρακούχα αναψυκτικά και energy drinks οδηγούν την ανάπτυξη της Coca-Cola HBC - Αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Trade Estates: Ολοκλήρωση απόκτησης ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall
Business

Trade Estates: Ολοκλήρωση απόκτησης ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας

Μπλε Κογκρέσο: Τι σημαίνει για την οικονομία και τις αγορές
Experts

Το Κογκρέσο γίνεται μπλε 

Τι σηματοδοτεί η ανάκτηση τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς

Γιώργος Λαγαρίας
Ιράν: Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» – Στηρίζουμε αυτό το μήνυμα
Κόσμος

Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» - Το μήνυμα Ιράν για την ήττα Τραμπ

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ σχολίασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies