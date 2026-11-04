Ιράν: Οι Αμερικανοί είπαν «όχι στον πόλεμο» – Στηρίζουμε αυτό το μήνυμα

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Το Ιράν έσπευσε να σχολιάσει τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και την ήττα των Ρεπουμπλικανών, την οποία χρεώνεται ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί είπαν “ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ” μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

“Είτε λόγω της συνείδησής τους, ​​είτε λόγω του κόστους ζωής, οι Αμερικανοί είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, και εμείς στηρίζουμε αυτό το μήνυμα”, έγραψε ο κ. Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X.

Το Ιράν στην προεκλογική εκστρατεία

Ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ήταν κεντρικό θέμα της προεκλογικής ατζέντας πολλών Δημοκρατικών υποψηφίων, ενώ το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δεν μπορούσε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ο Τραμπ επέλεξε να ξεκινήσει έναν νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή ούτε να παρουσιάσει ένα πειστικό σχέδιο εξόδου.

Τις ημέρες πριν από τις εκλογές υπήρξαν πολλές αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να επαναλάβει τις επιθέσεις στο Ιράν ακόμα και σήμερα.

Ο αμερικανός πρόεδρος που έχει προχωρήσει σε μπαράζ αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθώντας να εξηγήσει την ήττα χρεώνοντάς τη κυρίως στους υποψήφιους του ρεπουμπλικανικού κόμματος, στο φιλικό στον ίδιο FOX News κλπ, αναφέρθηκε και στο Ιράν.

Ειδικότερα ανέφερε ότι ίσως ο κόσμος δεν ήταν διατεθειμένος να υποστεί τις βραχυπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, αλλά δήλωσε αμετανόητος για την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο.