Εθνική Τράπεζα: Πλώρη για υπέρβαση στόχων το 2026, με ώθηση και για το 2027

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Σε υπέρβαση των βασικών στόχων κερδοφορίας για το 2026 οδεύει η Εθνική Τράπεζα, με τη διοίκησή της να εκτιμά ότι η ισχυρή δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους, η πιστωτική επέκταση και η ανάπτυξη των προμηθειών δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις και για το 2027.

Το μήνυμα αυτό κυριάρχησε στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026.

Όπως ανέφερε ο CEO της τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο συστημικός όμιλος έχει ήδη επιτύχει ή ξεπεράσει αρκετούς από τους ετήσιους στόχους, ενώ η πορεία των βασικών μεγεθών δημιουργεί προσδοκίες περαιτέρω βελτίωσης της κερδοφορίας.

Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο στα 1,48 ευρώ, ξεπερνώντας ήδη τον στόχο για περισσότερα από 1,40 ευρώ στο σύνολο του 2026.

Αντίστοιχα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε στο 15,7%, έναντι ετήσιου στόχου άνω του 15%, ενώ προσαρμοσμένη για τα πλεονάζοντα κεφάλαια προσεγγίζει το 21%.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η θετική δυναμική θα διατηρηθεί και το τέταρτο τρίμηνο, δημιουργώντας περιθώρια υπέρβασης των προβλέψεων για τα έσοδα από τόκους, το επιτοκιακό περιθώριο και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ισχυρότερη δυναμική

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, υποστηριζόμενα από την άνοδο των επιτοκίων αναφοράς, την ανατιμολόγηση στοιχείων ενεργητικού και τη σημαντική πιστωτική επέκταση.

Στο εννεάμηνο, η ετήσια αύξηση των NII έφθασε το 5%, επιτυγχάνοντας ήδη την αναβαθμισμένη πρόβλεψη για μεσαίο μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης στο σύνολο της χρήσης.

Παράλληλα, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) ενισχύθηκε κατά 15 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας τις 288 μονάδες βάσης, υψηλότερα από τον ετήσιο στόχο των 280 μονάδων βάσης.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας βλέπει πρόσθετη ώθηση από την ευνοϊκή πορεία των επιτοκίων, τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση των δανείων και τις νέες εκταμιεύσεις που αναμένονται στο τελευταίο τρίμηνο.

Επιτάχυνση χορηγήσεων

Η πιστωτική επέκταση παραμένει βασικός μοχλός ανάπτυξης, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να αυξάνονται κατά 13% σε ετήσια βάση.

Στο εννεάμηνο 2026 η καθαρή αύξηση του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εκταμιεύσεις έφθασαν τα 8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 28%.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η ζήτηση προέρχεται κυρίως από επιχειρήσεις στους κλάδους της ενέργειας, των υποδομών, της ναυτιλίας και του τουρισμού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εγκεκριμένο αλλά μη εκταμιευμένο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση, δημιουργεί ισχυρή ορατότητα για επιτάχυνση των χορηγήσεων στο τέταρτο τρίμηνο και επίτευξη του ετήσιου στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση άνω των 3 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, χαρακτηρίστηκαν θετικές οι τάσεις στη λιανική τραπεζική, με τις εκταμιεύσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων να ενισχύονται.

Στο μέτωπο των προμηθειών, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 10% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον στόχο για υψηλό μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Η Εθνική Τράπεζα βλέπει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στη διαχείριση περιουσίας και στις ασφαλιστικές εργασίες, αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες με την Allianz και την Dromeus Capital.

Το μέρισμα

Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα αισιοδοξίας.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 17,5%, με την τράπεζα να διαθέτει κεφαλαιακό πλεόνασμα περίπου 450 μονάδων βάσης, το οποίο προσφέρει ευελιξία για οργανική ανάπτυξη, εξαγορές και αυξημένες διανομές προς τους μετόχους.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 230 εκατ. ευρώ στις 20 Νοεμβρίου, που αντιστοιχεί σε περίπου 26 λεπτά ανά μετοχή, αυξημένο κατά 18% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της τράπεζας επιτρέπει την περαιτέρω ανάπτυξη των δανείων και τη διεύρυνση των πηγών εσόδων.

Σημαντική συμβολή αναμένεται και από τις επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Το πλήρες στίγμα για τις οικονομικές προοπτικές, τις αποδόσεις και την αξιοποίηση των πλεοναζόντων κεφαλαίων θα δοθεί τον Φεβρουάριο του 2027, με την παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Εθνική Τράπεζα εμφανίζεται πεπεισμένη ότι μπορεί να διατηρήσει υψηλή και διατηρήσιμη κερδοφορία, συνδυάζοντας την ανάπτυξη των εργασιών με αυξημένες αποδόσεις για τους μετόχους.