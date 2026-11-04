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Eurobank: Επιστολή Φ. Καραβία προς τους εργαζομένους για τη νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο»

Νέα μισθολογική παροχή για τις εργαζόμενες μητέρες θεσπίζει η Eurobank, με αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου

Εταιρική ευθύνη 04.11.2026, 11:05
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Eurobank: Επιστολή Φ. Καραβία προς τους εργαζομένους για τη νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο»
Newsroom

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Τη νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο» ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας μέσα από επιστολή προς τους εργαζόμενους της τράπεζας.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η θέσπιση νέας μισθολογικής παροχής για τις εργαζόμενες μητέρες, με αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου, κατά την επιστροφή τους στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της Eurobank για τη στήριξη της οικογένειας και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών.

Φ. Καραβίας: Η οικογένεια κύριο πεδίο αναφοράς της κοινωνικής παρουσίας της Eurobank

Ακολουθεί η επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχετε ακούσει πολλές φορές τη φράση «όλοι ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια της Eurobank». Δεν είναι σχήμα λόγου. H έννοια της οικογένειας αποτελεί θεμέλιο του αξιακού πλαισίου της Τράπεζάς μας. Εξίσου σημαντική, όμως, είναι η πρακτική αποτύπωση αυτής της προτεραιότητας, με ενέργειες που παράγουν απτά αποτελέσματα. Μια τέτοια πρωτοποριακή κίνηση συνιστά η νέα πρωτοβουλία «Μητρότητα».

Η απόκτηση ενός (ή ακόμη ενός) παιδιού αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής. Αυτό ισχύει για όλους, ακόμη περισσότερο όμως για τις γυναίκες – και μάλιστα τις εργαζόμενες γυναίκες. Πέρα από τα βάρη και τις ευθύνες που φέρνει μαζί της η μεγάλη χαρά της υποδοχής ενός νέου μέλους στην οικογένεια, η γυναίκα εργαζόμενη σήμερα, εύλογα θα προσμετρήσει και την επίδραση αυτής της αλλαγής, όχι μόνο στην ατομική αλλά και στην επαγγελματική της διαδρομή. Για μια μητέρα, η επιστροφή στην εργασία σηματοδοτεί μια νέα πραγματικότητα, στην οποία η προσωπική και η επαγγελματική ζωή καλούνται να συνυπάρξουν με διαφορετικούς όρους. Η μετάβαση μπορεί να φέρει ανησυχία ή ακόμη και να επηρεάσει την ίδια την απόφαση για την απόκτηση ή διεύρυνση της οικογένειας.

Με αυτή τη συλλογιστική, εγκαινιάζουμε μια καινοτόμο πρωτοβουλία με κεντρικό μήνυμα «Μητρότητα | Δεν είναι εμπόδιο. Είναι κεφάλαιο.». Η δέσμευσή μας για στήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών γίνεται πράξη με μια νέα μισθολογική παροχή: από εδώ και στο εξής θεσπίζουμε αύξηση μισθού 5% με την απόκτηση του πρώτου παιδιού και 10% με την απόκτηση του δεύτερου, για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας. Εκτός από την ισχυρή συμβολική της αξία, αυτή η μισθολογική ώθηση για τις μητέρες συναδέλφους εξομαλύνει την πιθανή επιβράδυνση της εξέλιξης της αμοιβής τους εξαιτίας των συνεχόμενων αδειών λοχείας και μητρότητας. Και φυσικά παραμένει σε ισχύ η ειδική εφάπαξ ενίσχυση για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους συναδέλφους με το σημαντικό ποσό των 25.000 ευρώ και 30.000 ευρώ αντίστοιχα.

Αλλά δεν μένουμε εδώ. Η επανένταξη στην εργασιακή καθημερινότητα με καλύτερους όρους είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκής συνθήκη για τις εργαζόμενες μητέρες. Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση της προοπτικής για την επαγγελματική -και όχι μόνο μισθολογική- εξέλιξη, με ίσες ευκαιρίες και μετά την απόκτηση παιδιού, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων στήριξης προς τις νέες μητέρες που επανέρχονται στη δουλειά.

Η Eurobank έχει δεσμευτεί να βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Από την πρώτη μέρα της ζωής του, ένα παιδί εργαζομένου της Eurobank είναι μέλος της κοινής μας επαγγελματικής οικογένειας. Γι’ αυτό η στήριξη είναι ολιστική και εκτείνεται σε όλα τα στάδια της γονεϊκότητας: από την απόφαση για απόκτηση παιδιού (με επίδομα τεχνητής γονιμοποίησης ή βοήθημα υιοθεσίας), τη γέννηση (με επίδομα τοκετού και άδεια μητρότητας/πατρότητας), τη βρεφική ηλικία (με επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού ή φύλαξης στο σπίτι), τα παιδικά χρόνια (με γονικές άδειες και οικονομικές ενισχύσεις), τη σχολική ζωή (με βραβεύσεις εκπαιδευτικής αριστείας), το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής (με παροχές για φοιτητές και ένα πλήρες αποταμιευτικό πρόγραμμα τέκνων) καθώς και με το πληρέστερο πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον κλάδο, για όλη την οικογένεια.

Η στήριξη της οικογένειας μέσα στην Τράπεζα περιλαμβάνει ακόμα πολλές παροχές και αποτελεί αυτονόητη συνιστώσα και της ευρύτερης επιλογής να γίνει η οικογένεια μαζί με τη νέα γενιά το κύριο πεδίο αναφοράς της κοινωνικής παρουσίας της Eurobank. Η πρωτοβουλία για το Δημογραφικό αναπτύσσεται εδώ και 5 χρόνια, διευρύνοντας συνεχώς το θετικό της αποτύπωμα, εντός και εκτός Τράπεζας, με νέες δράσεις και νέους εταίρους στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπροστά για την Οικογένεια».

Τι επιδιώκουμε τελικά; Να είναι οι εργασιακές συνθήκες στην Eurobank πρότυπο και μέτρο σύγκρισης  και στο ευαίσθητο σκέλος της μητρότητας, στηρίζοντας τις συναδέλφους στην επιλογή τους να γίνουν μητέρες και ολοκληρώνοντας ένα ανθρωποκεντρικό επαγγελματικό πλαίσιο. Με απλά λόγια: να ξέρουν οι γυναίκες συνάδελφοί μας όταν σκέπτονται να αποκτήσουν παιδί, ότι η Τράπεζα δεν θα είναι απλώς δίπλα τους βοηθώντας να το μεγαλώσουν, αλλά και ότι η απόφασή τους δεν θα σταθεί εμπόδιο στην εξέλιξη, τις φιλοδοξίες και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. Για την τράπεζα “η μητρότητα δεν είναι εμπόδιο, είναι κεφάλαιο”».

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