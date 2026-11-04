Imperial Brands Hellas: Για δεύτερη χρονιά στο πλευρό του Good Stories Summit

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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Imperial Brands Hellas στηρίζει ως μεγάλος χορηγός το Good Stories Summit, τη γιορτή της αφήγησης που διοργανώνει η μη κερδοσκοπική οργάνωση Storymentor και που επιστρέφει για τέταρτη φορά την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 στο Ωδείον Αθηνών, και ώρα 10:00 – 18:00.

Σε μια εποχή που η αρνητική επικαιρότητα συχνά επισκιάζει όσα αξίζουν την προσοχή μας, η εταιρεία επιλέγει να σταθεί δίπλα σε έναν θεσμό που φωτίζει τους ανθρώπους και τις πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Φέτος, στη σκηνή της Imperial Brands Hellas θα βρεθούν η Υπεύθυνη Λειτουργίας της εταιρείας MINI KIOSK, Ράνια Μοσχάκη, και η Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Imperial Brands Hellas, Αναστασία Καψάλη, με τη δική τους πραγματική ιστορία, σε συζήτηση που συντονίζει ο Τίτος Σιμιτζής. Μια ιστορία που γεννήθηκε στα ταμεία της μικρής λιανικής, εκεί όπου κάθε μέρα κρίνεται στην πράξη αν οι κανόνες για την προστασία των ανηλίκων εφαρμόζονται. Γιατί οι καλές ιστορίες ξεκινούν από μια πραγματική δράση.

Η δράση αυτή έχει όνομα. Η πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί» της Imperial Brands Hellas ξεκίνησε με έναν κύκλο ενημέρωσης σε 20.000 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα για τον σωστό έλεγχο ηλικίας με τα νέα ψηφιακά εργαλεία της Πολιτείας, όπως το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet.

Ακολούθησε η πρώτη και μεγαλύτερη πανελλαδική έρευνα πεδίου σε περισσότερους από 7.500 επαγγελματίες της λιανικής, η οποία έδειξε ότι ένας στους δύο χρησιμοποιεί ήδη τα εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας, ότι το 73% τα θεωρεί χρήσιμα και ότι το 84% έλαβε ουσιαστική ενημέρωση και υποστήριξη. Η πρωτοβουλία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το έργο της Πολιτείας, σε μια περίοδο που το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων αποκτά περισσότερες διαστάσεις και η Ελλάδα πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τα ψηφιακά εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας.

Imperial Brands Hellas: Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Η Αναστασία Καψάλη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της Imperial Brands Hellas, δήλωσε: «Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί απαράβατη αρχή για την Imperial Brands Hellas. Στο Good Stories Summit θα πούμε την ιστορία όπως τη ζήσαμε, μαζί με τους ανθρώπους της λιανικής. Ο μικρός επαγγελματίας δεν πρέπει να μένει μόνος απέναντι στις νέες υποχρεώσεις. Θέλουμε να έχει τα εργαλεία και τη γνώση για να τις εφαρμόζει απλά και καθημερινά. Το λέω πρώτα ως μητέρα και μετά ως στέλεχος της εταιρείας».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Βρισκόμαστε ακόμη στη μέση της διαδρομής και στηρίζουμε για δεύτερη χρονιά το Good Stories Summit ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι οι ιστορίες που αλλάζουν συμπεριφορές αξίζει να ακούγονται.»

Η Ράνια Μοσχάκη, Υπεύθυνη Λειτουργίας της MINI KIOSK, σημείωσε: «Για εμάς που δουλεύουμε στο πεδίο της λιανικής αγοράς, ο έλεγχος ηλικίας ήταν στην αρχή μια υποχρέωση. Σήμερα είναι μια κίνηση συνείδησης, που γίνεται αυτόματα, γιατί πίσω από κάθε έλεγχο μπορεί να υπάρχει ένα παιδί».

Όπως τόνισε, «η ενημέρωση και η υποστήριξη που είχαμε και έχουμε έκαναν τη διαφορά και αυτό θέλουμε να μοιραστούμε στο Summit.»

Ιστορίες ανθρώπων από όλη την Ελλάδα

Στη σκηνή του Good Stories Summit 2026 θα ακουστούν ιστορίες ανθρώπων και συλλογικών πρωτοβουλιών από όλη την Ελλάδα, από την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη μέχρι την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Ανάμεσα στους φετινούς αφηγητές και αφηγήτριες είναι ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας Μάριος Μάζαρης, η δημοσιογράφος και ιδρύτρια του Cycladic Living Memory Αντριάνα Παρασκευοπούλου, η συνιδρύτρια της Emfasis Μαρία Καρρά, ο ιδρυτής της Greek Ancestry Γρηγόρης Κόντος, η συγγραφέας Εύα Μ. Μαθιουδάκη, η ιδρύτρια της LIÁ Olive Oil Χριστίνα Στριμπάκου, η πρόεδρος της ΚοινΣΕπ Ψηλά Βουνά Χριστίνα Παπακυρίτση, ο συνιδρυτής του Bizrupt Κωνσταντίνος Βασσάκης, η υπεύθυνη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομοτηνής Αθανασία Καρανίκα και ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θεματικές συζητήσεις για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις πρωτοβουλίες που δίνουν νέα ζωή στις πόλεις, τις ιστορίες που γεννιούνται στην εκπαίδευση και τον ρόλο της διαφήμισης στην ανάδειξη θετικών μηνυμάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Ωδείον Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν, με απαραίτητη προεγγραφή στο eventora.com/el/Events/good-stories-summit-2026.