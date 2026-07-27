Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας

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Την εξέλιξή της και την σταθερή επένδυσή της στην καινοτομία και στους ανθρώπους αποδεικνύουν οι διακρίσεις της Imperial Brands Hellas.

Συγκαταλέγεται στις εταιρείες που ξεχωρίζουν για τη συνολική επιχειρηματική τους πορεία, καθώς η παρουσία της στα Most Admired Companies in Greece 2026, όπου αναδείχθηκε 5η στα Industry Standouts του κλάδου της Βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τις επιτυχίες της στα Sales Excellence Awards 2026 και στα Loyalty Awards 2026, αποτυπώνει τη δέσμευσή της στην εμπορική αριστεία και στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους ενήλικους καταναλωτές και τους συνεργάτες της.

Διακρίσεις για την Imperial Brands Hellas

Σε μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία συμπληρώνει 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, η Imperial Brands Hellas συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στους ανθρώπους της, στην καινοτομία και στη διαρκή εξέλιξη των πρακτικών της. Οι πρόσφατες επιτυχίες της αντανακλούν μια στρατηγική με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη, η οποία αποδίδει σε διαφορετικούς τομείς της δραστηριότητάς της.

Η συμμετοχή/διάκριση στα Most Admired Companies in Greece 2026, τον θεσμό που διοργανώνουν το Fortune Greece και η KPMG, αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της συνολικής πορείας της Imperial Brands Hellas και της δέσμευσής της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματική αριστεία. Ο θεσμός αναδεικνύει οργανισμούς που ξεχωρίζουν για την καινοτομία, την ευελιξία, την εξωστρέφεια και την εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζοντας επιχειρήσεις με ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Η σταθερή παρουσία της Imperial Brands Hellas στα Sales Excellence Awards επιβεβαιώθηκε και φέτος, με την κατάκτηση του Sales Excellence Certificate, μιας σημαντικής πιστοποίησης αριστείας που επιβραβεύει τις κορυφαίες εμπορικές διευθύνσεις και ομάδες πωλήσεων. Επιπλέον η εταιρεία έλαβε τέσσερα βραβεία καθώς και μία διάκριση στη λίστα «10 Under 33 – Sales Rising Stars» για τη Νικολίνα Στόγιου. Με τις φετινές βραβεύσεις, η εταιρεία αριθμεί πλέον συνολικά 37 διακρίσεις, λαμβάνοντας αδιάλειπτη αναγνώριση από την έναρξη του θεσμού και επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της εμπορικής της στρατηγικής.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η πρώτη παρουσία της Imperial Brands Hellas στα Loyalty Awards 2026, όπου απέσπασε τρία βραβεία, αναδεικνύοντας την πελατοκεντρική προσέγγιση που χαρακτηρίζει το σύνολο της δραστηριότητάς της. Σε έναν θεσμό με μακρά ιστορία και συμμετοχές από κορυφαίες εταιρείες διαφορετικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς επιβεβαιώνει την ικανότητα της εταιρείας να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτόμες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εμπειρία των καταναλωτών και δημιουργούν διαχρονική αξία.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Turning Responsibility into Loyalty: The BLU RECYCLE Program» απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Best Eco-Loyalty Initiative, για τη σύνδεση της επιβράβευσης με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευών BLU. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες για τα BLU και PULZE απέσπασαν Gold βραβείο στην κατηγορία Best in E-commerce και Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Rewards & Incentives, επιβεβαιώνοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει την τεχνολογία, την εξατομικευμένη εμπειρία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Νίκος Νικηφορίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, δήλωσε:

«Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς στην Imperial Brands Hellas, καθώς αντανακλούν τη συνέπεια με την οποία επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην καινοτομία και στη διαρκή εξέλιξη. Το γεγονός ότι η συνολική μας πορεία αξιολογείται θετικά, τόσο σε επίπεδο εταιρικής φήμης όσο και στους τομείς των πωλήσεων και της εμπειρίας του πελάτη, μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ουσιαστική αξία για τους ενήλικους καταναλωτές, τους συνεργάτες μας και την ελληνική αγορά».