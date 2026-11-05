Wall Street: Πτώση 1.800 μονάδων για τον Dow – Σε φάση διόρθωσης ο Nasdaq

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Η Wall Street κατέρρευσε την Πέμπτη, εξαλείφοντας τα υψηλά κέρδη από την άνοδο που παρατηρήθηκε αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές επιτάχυναν την απομάκρυνσή τους από τις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου λόγω φόβων για επιβράδυνση της επέκτασης των κέντρων δεδομένων.

Ο δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 5,52% (έκλεισε στις 24.314,997 μονάδες) και εισήλθε σε φάση διόρθωσης, διαπραγματευόμενος πάνω από 10% κάτω από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον περασμένο μήνα. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε πτώση 4,35% κλείνοντας τελικά στις 7.353,86 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 1.833,06 μονάδες, ή 3,44% κλείνοντας στις 51.523,06 μονάδες. Ο Dow ανέτρεψε σχεδόν όλο το κέρδος που είχε σημειώσει από τη μαζική ανάκαμψη της Τετάρτης μετά τις εκλογές. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε πτώση 4,51% και εισήλθε επίσης σε φάση διόρθωσης. Και οι τρεις κύριοι δείκτες κατευθύνονταν προς τη χειρότερη ημέρα τους από τον Απρίλιο του 2025.

Οι μετοχές που σχετίζονται με τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως εκείνες που συνδέονται με τη βιομηχανία μικροεπεξεργαστών και τα κέντρα δεδομένων, σημείωσαν πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Οι επενδυτές φοβούνται ότι η ολοκληρωτική νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, καθώς και οι νίκες σε κρίσιμες εκλογές για τη θέση του κυβερνήτη, θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Για παράδειγμα, ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ — ο οποίος συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς — έχει ζητήσει εθνική αναστολή της κατασκευής κέντρων δεδομένων. Σε μια ανάρτηση στο X το βράδυ της Τετάρτης, ο Σάντερς έγραψε ότι «οι Αμερικανοί δεν θέλουν οι ολιγάρχες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να καταστρέφουν το περιβάλλον, να εξαλείφουν θέσεις εργασίας και να απειλούν το μέλλον της ανθρωπότητας».

Οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών Broadcom και Nvidia σημείωσαν πτώση 9% η καθεμία την Πέμπτη, ενώ η μετοχή της εταιρείας λογισμικού Oracle

υποχώρησε κατά 7%. Μια άλλη εταιρεία μικροεπεξεργαστών, η Qualcomm, ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, αλλά η μετοχή της υποχώρησε κατά 10% λόγω των χειρότερων από το αναμενόμενο προοπτικών για τα κέρδη. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) σημείωσε πτώση άνω του 10%, κάτι που θα αποτελούσε τη χειρότερη ημέρα του από την έξαρση της Covid-19 τον Μάρτιο του 2020.

Οι μετοχές εταιρειών του κλάδου του «neocloud» σημείωσαν επίσης πτώση, με την CoreWeave να χάνει 11% και τις Nebius καθώς και Iren να υποχωρούν κατά 16%, εν μέσω ανησυχιών για αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο λόγω των εκλογικών αποτελεσμάτων σε διάφορες πολιτείες.

«Οι επενδυτές κρατούν αποστάσεις μέχρι να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών, ειδικά όσον αφορά τον κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο οικονομικό παράγοντα που μας έχει ευνοήσει τα τελευταία, ας πούμε, τρία χρόνια», δήλωσε ο Τιμ Χόλαντ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Orion. «Πρόκειται για το ύφος και τον τόνο του κόμματος που τα πήγε πολύ καλά, απίστευτα καλά, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε πολιτειακό επίπεδο».

Η πίεση της Πέμπτης ήταν τόσο έντονη που επεκτάθηκε και σε άλλα τμήματα της αγοράς. Οι μετοχές του βιομηχανικού γίγαντα Caterpillar σημείωσαν πτώση 5%, ενώ η μετοχή της τράπεζας JPMorgan υποχώρησε κατά 4%. Η αεροδιαστημική εταιρεία Boeing και η εταιρεία λιανικής Nike σημείωσαν πτώση 3%.

«Σε αντίθεση με χθες, παρατηρούμε ότι η πτώση στον τομέα της τεχνολογίας, και συγκεκριμένα η έκτασή της, επηρεάζει πλέον και την ευρύτερη αγορά», δήλωσε ο Κιθ Λέρνερ, διευθυντής επενδύσεων της Truist Wealth.

Την Τετάρτη, ο Dow σημείωσε άνοδο άνω των 1.500 μονάδων, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τον Απρίλιο του 2025, μετά τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν επίσης άνοδο άνω του 1% έκαστος. Ωστόσο, οι τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) βρέθηκαν υπό πίεση, ενώ οι μετοχές που επηρεάζονται από την οικονομική συγκυρία σημείωσαν άνοδο.

Χαρακτηριστικό της σημερινής πίεσης στις μετοχές του κλάδου της τεχνολογίας ήταν ότι οι μετοχές των Magnificent 7 έχαναν συνολικά σχεδόν 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία καθώς πλησίαζε η τελευταία ώρα, πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Η Nvidia μόνη της είχε χάσει περίπου 374 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης, η Tesla είχε χάσει 161 δισεκατομμύρια δολάρια και η Microsoft 117 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Apple έχασε σχεδόν 59 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, η Meta Platforms σχεδόν 58 δισεκατομμύρια δολάρια, η Amazon περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια και η Alphabet περισσότερα από 42 δισεκατομμύρια δολάρια.