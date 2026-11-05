 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse

Η UBS περιορίζει το κόστος εξωτερικών συνεργατών καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση της σύνθετης ενοποίησης, ενώ έχει ήδη καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2026.

World 05.11.2026, 22:01
Σχολιάστε
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η UBS περιορίζει δραστικά τις δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους και εργολάβους, καθώς ολοκληρώνει σταδιακά την ενσωμάτωση της Credit Suisse και εντείνει την προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού της κόστους. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας δαπάνησε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 περίπου 825 εκατ. δολάρια λιγότερα για συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξωτερικούς συνεργάτες και αναθέσεις εργασιών σε τρίτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου ένα τρίτο των σχετικών δαπανών, ενώ παράλληλα η UBS έχει προχωρήσει στην κατάργηση περισσότερων από 5.500 θέσεων εργασίας από τον Ιανουάριο. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ένα από τα πιο σύνθετα εγχειρήματα αναδιάρθρωσης στον διεθνή τραπεζικό κλάδο.

Η εξαγορά της Credit Suisse το 2023 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διάσωσης που οργανώθηκε με την παρέμβαση των ελβετικών αρχών. Η UBS κλήθηκε να ενσωματώσει έναν μεγάλο ανταγωνιστή, αναλαμβάνοντας σχεδόν εν μία νυκτί περίπου 45.000 επιπλέον εργαζομένους και μεταφέροντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες στα δικά της πληροφοριακά συστήματα.

Για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας, η τράπεζα επιστράτευσε ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων. Μεταξύ αυτών, η Όλιβερ Γουάιμαν ανέλαβε τον ρόλο του βασικού συμβούλου διοίκησης για το πρόγραμμα ενοποίησης, σε μια ιδιαίτερα σημαντική σύμβαση για τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Credit Suisse

Η αναδιάρθρωση της UBS και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της Ελβετίας

Το μέγεθος της αναδιάρθρωσης αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του προσωπικού. Το συνολικό εργατικό δυναμικό των δύο τραπεζών ξεπέρασε τους 119.000 εργαζομένους τον Ιούνιο του 2023. Έκτοτε, η UBS έχει καταργήσει περίπου 21.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με αποτέλεσμα το προσωπικό της να περιοριστεί σε περίπου 97.500 άτομα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Πέρα από τις περικοπές που συνδέονται άμεσα με την ενσωμάτωση της Credit Suisse, η τράπεζα έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες και νέο κύκλο μειώσεων θέσεων στην επενδυτική τραπεζική. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι η κίνηση εντάσσεται στη συνήθη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και κατανομής των πόρων στο τέλος κάθε έτους.

Η UBS δεν αποτελεί εξαίρεση στον ευρύτερο περιορισμό προσωπικού που καταγράφεται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η HSBC έχει μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά περισσότερες από 4.000 θέσεις από την αρχή του έτους, ενώ η Barclays ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα σχέδια για την κατάργηση 5.000 θέσεων εργασίας.

Η μείωση των δαπανών για συμβούλους σηματοδοτεί επίσης μια επιστροφή στην πολιτική περιορισμού της εξάρτησης από εξωτερικούς συνεργάτες. Πριν από την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS είχε ήδη επιχειρήσει να μειώσει τις σχετικές δαπάνες στο πλαίσιο προγράμματος εξοικονόμησης ενός δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η διοίκηση αντιμετωπίζει και ένα διαφορετικό μέτωπο: τη διαμάχη με την ελβετική κυβέρνηση για τις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Τον Σεπτέμβριο, οι βουλευτές απέρριψαν συμβιβαστική πρόταση και προώθησαν αυστηρότερους κανόνες, οι οποίοι, σύμφωνα με την UBS, θα την υποχρεώσουν να διατηρεί επιπλέον κεφάλαια περίπου 16 δισ. δολαρίων. Η πρόταση αναμένεται να εξεταστεί από την κάτω βουλή του ελβετικού κοινοβουλίου τους επόμενους μήνες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo
ΗΠΑ: Πώς θα αλλάζει το τοπίο των σχέσεων με την Κίνα το εκλογικό αποτέλεσμα
World

Θα αλλάξει η σχέση ΗΠΑ - Κίνας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές;
Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alpha Bank: Στόχος για κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και διανομές άνω των 4 δισ. ευρώ έως το 2030
Τράπεζες

Alpha: Κέρδη 1,4 δισ. και διανομές 4 δισ. έως το 2030

Στον τομέα του Wealth Management, οι πελάτες της Alpha Bank διατηρούν 2,2 δισ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια onemarkets της UniCredit

Αγης Μάρκου
Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις – Στο στόχαστρο και δύο αεροσκάφη της AEGEAN
Μεταφορές

Μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις - Στο στόχαστρο και η Aegean

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για απειλές στις πτήσεις Α3552 από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και Α3860 από την Αθήνα προς τη Βιέννη

Λάμπρος Καραγεώργος
ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Wonderful: Το ελληνικό σχέδιο της εταιρείας AI με αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων
Startups

Η Wonderful των 5 δισ. που επενδύει στην ελληνική αγορά AI

Η Wonderful συνδέει AI agents με τα υφιστάμενα συστήματα των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την αυτοματοποίηση ολοκληρωμένων διαδικασιών και όχι μόνο μεμονωμένων εργασιών

Γιώργος Πολύζος
Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo

Με όπλο τους εμβληματικούς χαρακτήρες της, η Nintendo επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις της νέας κονσόλας, εν μέσω αυξανόμενου κόστους και αδυσώπητου ανταγωνισμού

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon τόνισε πως ο τομέας του λιανικού εμπορίου παραμελείται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse

Η UBS περιορίζει το κόστος εξωτερικών συνεργατών καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση της σύνθετης ενοποίησης, ενώ έχει ήδη καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2026.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια

Coca-Cola HBC: Καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στη Multon
World

Coca-Cola HBC: Τι απαντά για την τύχη της Multon στη Ρωσία

Η Coca-Cola HBC δηλώνει ότι δε βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει δείκτες για να διαπιστώσει αν απαιτείται αύξηση των επιτοκίων
World

Λαγκάρντ: Τι εξετάζει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση του Δεκμεβρίου

Τι είπε για τα επιτόκια η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ

Latest News
Wall Street: Πτώση 1.800 μονάδων για τον Dow – Σε φάση διόρθωσης ο Nasdaq
Wall Street

«Βουτιά» 1.800 μονάδων για τον Dow - Διόρθωση για τον Nasdaq με πτώση 5,5%

Η Wall Street φοβάται πλέον ότι η ολοκληρωτική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να επιβραδύνει την επέκταση των κέντρων δεδομένων

Nintendo: Το μεγάλο στοίχημα για το Switch 2»
World

Το νέο στοίχημα της Nintendo

Με όπλο τους εμβληματικούς χαρακτήρες της, η Nintendo επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις της νέας κονσόλας, εν μέσω αυξανόμενου κόστους και αδυσώπητου ανταγωνισμού

ΗΠΑ: Πώς θα αλλάζει το τοπίο των σχέσεων με την Κίνα το εκλογικό αποτέλεσμα
World

Θα αλλάξει η σχέση ΗΠΑ - Κίνας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές;

Τα σενάρια που βλέπουν οι αναλυτές ως επικρατέστερα μετά τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.
Πολιτική

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Νέες φυλακές, βιομηχανικό πάρκο και επένδυση υδροπονίας 130 εκατ.

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη μεταλιγνιτική εποχή - Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για το σωφρονιστικό κατάστημα των 40 εκατ. ευρώ, με δυναμικότητα έως 600 κρατουμένων

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα
World

Άντι Τζάσι (Amazon): Καλή η AI, αλλά είναι σημαντικά τα φυσικά καταστήματα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon τόνισε πως ο τομέας του λιανικού εμπορίου παραμελείται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse
World

UBS: Ψαλίδι στους συμβούλους μετά την Credit Suisse

Η UBS περιορίζει το κόστος εξωτερικών συνεργατών καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση της σύνθετης ενοποίησης, ενώ έχει ήδη καταργήσει περισσότερες από 5.500 θέσεις εργασίας από την αρχή του 2026.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων
World

Κεντρική τράπεζα Τσεχίας: Δεύτερη αύξηση επιτοκίων

Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 4%

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα
Business

Ελληνική βιομηχανία: Ανεβάζει παραγωγή, χάνει έδαφος σε ενέργεια και παραγωγικότητα

Τα ενδιάμεσα ευρήματα της μελέτης ΣΒΕ–Deloitte αναδεικνύουν τη δυναμική της μεταποίησης, αλλά και τις διαρθρωτικές υστερήσεις — Αίτημα για δεκαετή εθνική στρατηγική με μετρήσιμους στόχους

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής
World

General Mills: Εξετάζει το ενδεχόμενο απόσχισης της Haagen-Dazs εκτός Βόρειας Αμερικής

Οι εταιρείες καταναλωτικών αγαθών αναδιαμορφώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους τα τελευταία χρόνια

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 – «Αγκάθι» ο πληθωρισμός
Economy

Στουρνάρας: Ανάπτυξη κοντά στο 2% έως το 2028 - Αγκάθι ο πληθωρισμός

Η ελληνική οικονομία διατηρεί τις αντοχές της, αλλά οι ανατιμήσεις πιέζουν τα εισοδήματα είπε ο Γιάννης Στουρνάρας - Οι προτεραιότητες για επενδύσεις, ανταγωνισμό και χρηματοδότηση της παραγωγής

Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν
Ομόλογα

Κίνα: Για πρώτη φορά θα εκδώσει στον Καναδά ομόλογα σε γιουάν

Η Κίνα θα εκδώσει πράσινα ομόλογα αξίας έως και 4 δισ. γιουάν στον Καναδά

Πιερρακάκης – Hoekstra: Το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε, για πρώτη φορά, κάτω από 10%
Economy

Για πρώτη φορά κάτω από 10% το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα

«Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες», τόνισε ο Κ. Πιερρακάκης

Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Business

Lamda: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha - Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Coca-Cola HBC: Καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στη Multon
World

Coca-Cola HBC: Τι απαντά για την τύχη της Multon στη Ρωσία

Η Coca-Cola HBC δηλώνει ότι δε βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας

Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει δείκτες για να διαπιστώσει αν απαιτείται αύξηση των επιτοκίων
World

Λαγκάρντ: Τι εξετάζει η ΕΚΤ για τη συνεδρίαση του Δεκμεβρίου

Τι είπε για τα επιτόκια η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών
Βιομηχανία

Κ. Χατζηδάκης: Ενθαρρύνουμε τους εργοδότες για αυξήσεις μισθών

Ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε πέντε άξονες βιομηχανικής πολιτικής στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος με θέμα «Η Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας»

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies