UBS: Περικοπές άνω των 800 εκατ. δολαρίων στις δαπάνες συμβούλων μετά την εξαγορά της Credit Suisse

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Η UBS περιορίζει δραστικά τις δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους και εργολάβους, καθώς ολοκληρώνει σταδιακά την ενσωμάτωση της Credit Suisse και εντείνει την προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού της κόστους. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας δαπάνησε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 περίπου 825 εκατ. δολάρια λιγότερα για συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξωτερικούς συνεργάτες και αναθέσεις εργασιών σε τρίτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου ένα τρίτο των σχετικών δαπανών, ενώ παράλληλα η UBS έχει προχωρήσει στην κατάργηση περισσότερων από 5.500 θέσεων εργασίας από τον Ιανουάριο. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ένα από τα πιο σύνθετα εγχειρήματα αναδιάρθρωσης στον διεθνή τραπεζικό κλάδο.

Η εξαγορά της Credit Suisse το 2023 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διάσωσης που οργανώθηκε με την παρέμβαση των ελβετικών αρχών. Η UBS κλήθηκε να ενσωματώσει έναν μεγάλο ανταγωνιστή, αναλαμβάνοντας σχεδόν εν μία νυκτί περίπου 45.000 επιπλέον εργαζομένους και μεταφέροντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο πελάτες στα δικά της πληροφοριακά συστήματα.

Για τη διαχείριση αυτής της διαδικασίας, η τράπεζα επιστράτευσε ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων. Μεταξύ αυτών, η Όλιβερ Γουάιμαν ανέλαβε τον ρόλο του βασικού συμβούλου διοίκησης για το πρόγραμμα ενοποίησης, σε μια ιδιαίτερα σημαντική σύμβαση για τον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η αναδιάρθρωση της UBS και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της Ελβετίας

Το μέγεθος της αναδιάρθρωσης αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του προσωπικού. Το συνολικό εργατικό δυναμικό των δύο τραπεζών ξεπέρασε τους 119.000 εργαζομένους τον Ιούνιο του 2023. Έκτοτε, η UBS έχει καταργήσει περίπου 21.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης, με αποτέλεσμα το προσωπικό της να περιοριστεί σε περίπου 97.500 άτομα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Πέρα από τις περικοπές που συνδέονται άμεσα με την ενσωμάτωση της Credit Suisse, η τράπεζα έχει ξεκινήσει τις τελευταίες εβδομάδες και νέο κύκλο μειώσεων θέσεων στην επενδυτική τραπεζική. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι η κίνηση εντάσσεται στη συνήθη διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης και κατανομής των πόρων στο τέλος κάθε έτους.

Η UBS δεν αποτελεί εξαίρεση στον ευρύτερο περιορισμό προσωπικού που καταγράφεται στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η HSBC έχει μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά περισσότερες από 4.000 θέσεις από την αρχή του έτους, ενώ η Barclays ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα σχέδια για την κατάργηση 5.000 θέσεων εργασίας.

Η μείωση των δαπανών για συμβούλους σηματοδοτεί επίσης μια επιστροφή στην πολιτική περιορισμού της εξάρτησης από εξωτερικούς συνεργάτες. Πριν από την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS είχε ήδη επιχειρήσει να μειώσει τις σχετικές δαπάνες στο πλαίσιο προγράμματος εξοικονόμησης ενός δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η διοίκηση αντιμετωπίζει και ένα διαφορετικό μέτωπο: τη διαμάχη με την ελβετική κυβέρνηση για τις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Τον Σεπτέμβριο, οι βουλευτές απέρριψαν συμβιβαστική πρόταση και προώθησαν αυστηρότερους κανόνες, οι οποίοι, σύμφωνα με την UBS, θα την υποχρεώσουν να διατηρεί επιπλέον κεφάλαια περίπου 16 δισ. δολαρίων. Η πρόταση αναμένεται να εξεταστεί από την κάτω βουλή του ελβετικού κοινοβουλίου τους επόμενους μήνες.