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ΗΠΑ: Κριτική εκ των έσω στον Τραμπ – «Να αλλάξει ρότα»

H εκτελεστική εξουσία δεν θα μπορέσει να προστατεύσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ από τις έρευνες του Κογκρέσου

Κόσμος 05.11.2026, 15:33
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ΗΠΑ: Κριτική εκ των έσω στον Τραμπ – «Να αλλάξει ρότα»
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Να αλλάξει πορεία ζητούν οι Ρεπουμπλικανοί από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το Βατερλό των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες υπέστησαν συντριπτική ήττα υποψήφιοι που είχε επιλέξει προσωπικά ο ίδιος σε σημαντικές πολιτείες.

Σύμμαχοι και στρατηγικοί σύμβουλοι των Ρεπουμπλικανών κάλεσαν τον Τραμπ να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του προσωπικού του Λευκού Οίκου, να αποκαταστήσει την πειθαρχία και να εγκαταλείψει πολιτικές που θεωρούν ότι ευθύνονται για την εκλογική ήττα, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος με το Ιράν και οι δασμοί, καθώς η προεδρική του θητεία εισέρχεται στα τελευταία δύο χρόνια.

«Τεράστια καταστροφή»

Ο βετεράνος Ρεπουμπλικανός πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος Τζον Φίχερι χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «τεράστια καταστροφή» για τον Τραμπ. «Πρέπει να κάνει ξεκαθαρίσματα», δήλωσε ο Φίχερι. «Από εδώ και πέρα, κάθε μέρα που περνά θα γίνεται όλο και περισσότερο ένας πρόεδρος με περιορισμένη πολιτική επιρροή».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έδειξε να θεωρεί ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί λόγο για αλλαγή πορείας. «Δεν το θεωρώ πλήγμα για εμένα», δήλωσε στο Fox News αργά το βράδυ της Τρίτης.

Οι Δημοκρατικοί θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να μπλοκάρουν τη νομοθετική ατζέντα του Τραμπ, να διεξάγουν έρευνες για την κυβέρνησή του και να αμφισβητούν τους διορισμούς του. Αυτό θεωρείται πιθανόν ότι θα οδηγήσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη ασκήσει εκτεταμένα τις εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας, σε ακόμη μεγαλύτερη προσφυγή σε μονομερείς ενέργειες.

Παράλληλα, θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα επιμείνει σε μια πολιτική ατζέντα την οποία ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι έχει μετατραπεί σε πολιτικό βάρος, ιδίως για πιθανούς διαδόχους του που εξετάζουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος θεωρείται ο πιθανότερος πολιτικός διάδοχος του Τραμπ, φάνηκε την Τετάρτη να αποστασιοποιείται σε κάποιο βαθμό από τον πρόεδρο, αποδίδοντας τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο με το Ιράν.

Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις ενδέχεται να γίνουν συχνότερες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η μακροχρόνια επιρροή του Τραμπ στους ψηφοφόρους του κόμματος αρχίζει να εξασθενεί, σύμφωνα με πολιτικούς στρατηγικούς συμβούλους και στελέχη του κόμματος.

Αποχωρήσεις και έρευνες στον Λευκό Οίκο

Στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου, ανώτεροι συνεργάτες προετοιμάζονται για αποχωρήσεις στελεχών, πιθανές αλλαγές στο υπουργικό συμβούλιο και έρευνες από τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο CNBC.

«Είναι πραγματικά πολύ άσχημη αυτή η θέση» δήλωσε ο αξιωματούχος. «Το ηθικό βρίσκεται στο χαμηλότερο δυνατό σημείο».

Ο ίδιος ανέφερε ότι εσωτερικές δημοσκοπήσεις είχαν προειδοποιήσει ήδη έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδύνευαν να χάσουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ωστόσο, ο Τραμπ τις αγνόησε. «Τελικά, απλώς δεν τον ένοιαζε», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Αρνήθηκε να ακούσει οποιονδήποτε».

Ο Τραμπ αναγνώρισε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι ο πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος διαρκεί εδώ και οκτώ μήνες, έβλαψε τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, αλλά υπερασπίστηκε την απόφασή του να ξεκινήσει τον πόλεμο.

Και δεν είναι μόνο ο πόλεμος με το Ιράν. Πολιτικοί σύμβουλοι των Ρεπουμπλικανών σε εθνικό επίπεδο άρχισαν να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο από το καλοκαίρι, καθώς όλο και περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί και ανεξάρτητοι ψηφοφόροι εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην ενασχόληση του προέδρου με την κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου και τις ανακαινίσεις στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανό πολιτικό σύμβουλο. «Εάν ο Τραμπ περάσει τα επόμενα δύο χρόνια μιλώντας για τις ίδιες ανοησίες, θα υποστούμε ξανά συντριπτική ήττα στις επόμενες εκλογές», δήλωσε ο σύμβουλος.

Ωστόσο, την Τετάρτη ο Τραμπ συγκέντρωσε δημοσιογράφους για μια αυθόρμητη επίσκεψη στο εργοτάξιο της αίθουσας χορού και υπερασπίστηκε τον χρόνο που αφιερώνει στο συγκεκριμένο έργο, δηλώνοντας: «Για εμένα είναι χαλαρωτικό».

Ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε επίσης προκλητικό τόνο στις δημόσιες τοποθετήσεις του, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Τραμπ με το μήνυμα: «ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ: Ο ΤΡΑΜΠ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΣ».

Ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική εξουσία. Το Reuters είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Λευκός Οίκος προετοιμάζει εδώ και μήνες εκτελεστικά διατάγματα σχετικά με τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη στέγαση και τις ομοσπονδιακές δαπάνες, τα οποία θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να προωθήσει ορισμένα τμήματα της πολιτικής του ατζέντας παρά την αντίθεση των Δημοκρατικών. Ωστόσο, η εκτελεστική εξουσία δεν θα μπορέσει να προστατεύσει την κυβέρνηση από τις έρευνες του Κογκρέσου.

«Κανείς δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτές τις έρευνες», δήλωσε ο αξιωματούχος.

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