ΑΔΜΗΕ – GSI: NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες στην ηλεκτρική διασύνδεση

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Τις σχετικές αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για τη διενέργεια ερευνών βυθού κατά μήκος της προβλεπόμενης διαδρομής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Κύπρου εξέδωσαν οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, όπως ανακοίνωσαν ο ΑΔΜΗΕ και η Great Sea Interconnector Α.Ε.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της κοινοπραξίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, σε θαλάσσιες περιοχές κατά μήκος της σχεδιαζόμενης όδευσης του καλωδίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εργασίες εντάσσονται στη συνεχιζόμενη τεχνική προετοιμασία για την ανάπτυξη του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Σκοπός τους είναι η συλλογή πρόσθετων δεδομένων που απαιτούνται για τον λεπτομερή τεχνικό σχεδιασμό του έργου.

Τι προηγήθηκε

Υπενθυμίζεται ότι στην έκδοση της NAVTEX για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), προχώρησε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το απόγευμα της Παρασκευής.

Η NAVTEΧ εκδόθηκε κατόπιν των σχετικών εντολών από το Υπουργείο Εξωτερικών και αφού δόθηκε η σχετική θετική εισήγηση από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), όπως αναμενόταν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI».

Έτοιμο να ξεκινήσει τις έρευνες για το καλώδιο το πλοίο

Αρμόδιες πηγές μιλώντας στο in ανέφεραν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνεννοήσεις και τα βήματα που προβλέπονταν και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, καθώς το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» βρίσκεται εδώ και μέρες αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ηρακλείου, είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις βυθομετρικές έρευνες.

Όσον αφορά τα ερωτήματα για την τουρκική αντίδραση και για το αν θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια έντασης ή αν θα δικαιωθούν όσοι έλεγαν, μεταξύ αυτών και ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, πως δεν αναμένεται δυναμική αντίδραση της Άγκυρας στο πεδίο, θα ξεκαθαρίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι πλειονότητα των εκτιμήσεων πάντως συγκλίνουν στο ότι δεν θα υπάρξει κάποια προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου στο πεδίο, παρά μόνο η συνήθης διαδικασία έκδοσης αντί – NAVTEX από την Τουρκία.

Σε κάθε περίπτωση στο Πολεμικό Ναυτικό έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα, που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως σημειώνουν στο in αρμόδιες πηγές και υπάρχει το επίπεδο ετοιμότητας που απαιτείται.

Η ελληνική NAVTEX

H ΝAVTEX η οποία δημοσιεύτηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού την Παρασκευή έχει διάρκεια από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου του 2027 και αναφέρει χαρακτηριστικά:

ZCZC HA15

061413 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N – 024 56.13E

35 28.18N – 024 56.56E

35 29.86N – 024 59.46E

35 30.28N – 025 14.95E

35 25.04N – 025 57.13E

35 26.62N – 026 10.82E

35 23.13N – 026 17.24E

35 21.44N – 026 31.46E

35 18.51N – 026 47.22E

35 18.15N – 026 54.30E

35 19.95N – 027 11.84E

35 19.34N – 027 24.74E

35 12.93N – 027 34.55E

35 00.96N – 027 41.45E

34 46.87N – 028 09.64E

34 41.74N – 028 40.27E

34 26.01N – 029 24.87E

34 22.57N – 029 32.16E

34 16.97N – 029 51.75E

34 11.28N – 029 57.82E

34 09.68N – 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27