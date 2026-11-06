Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

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Με αντι- NAVTEX απαντά η Τουρκία στην NAVTEX που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, σχετικά με τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), που θα ξεκινήσει το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo». Μία κίνηση η οποία ήταν αναμενόμενη από την Αθήνα.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές»

Η Τουρκία δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις έρευνες

Σύμφωνα με την τουρκική αναγγελία προς ναυτιλλομένους υποστηρίζεται ότι «μερικό τμήμα της περιοχής που ανακοινώθηκε με τη NAVTEX ΑΡ. HA15-1411/26 βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, που έχει κοινοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη από τις 18 Μαρτίου 2020».

Σημειώνεται δε ότι «οι τουρκικές αρχές δεν έχουν χορηγήσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στο αναφερόμενο μήνυμα, που εξεδόθη από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό».

Ακόμα η Τουρκία υποστηρίζει ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».

Η ανακοίνωση της Αθήνας για το καλώδιο

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

TURNHOS N/W : 1105/26

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE.

3. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

4. CANCEL THIS MESSAGE 062200Z MAR 27.

Η ελληνική NAVTEX

Η ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε από το σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού έχει διάρκεια από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου του 2027 και αναφέρει χαρακτηριστικά:

ZCZC HA15

061413 UTC NOV 26

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N – 024 56.13E

35 28.18N – 024 56.56E

35 29.86N – 024 59.46E

35 30.28N – 025 14.95E

35 25.04N – 025 57.13E

35 26.62N – 026 10.82E

35 23.13N – 026 17.24E

35 21.44N – 026 31.46E

35 18.51N – 026 47.22E

35 18.15N – 026 54.30E

35 19.95N – 027 11.84E

35 19.34N – 027 24.74E

35 12.93N – 027 34.55E

35 00.96N – 027 41.45E

34 46.87N – 028 09.64E

34 41.74N – 028 40.27E

34 26.01N – 029 24.87E

34 22.57N – 029 32.16E

34 16.97N – 029 51.75E

34 11.28N – 029 57.82E

34 09.68N – 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

Πηγή in.gr