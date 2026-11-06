Καλώδιο GSI: Τουρκική αντί – NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου

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Με αντι- NAVTEX απαντά η Τουρκία στην NAVTEX που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, σχετικά με τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), που θα ξεκινήσει το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo». Μία κίνηση η οποία ήταν αναμενόμενη από την Αθήνα.
Η Τουρκία υποστηρίζει ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές»
Η Τουρκία δεν έχει χορηγήσει άδεια για τις έρευνες
Σύμφωνα με την τουρκική αναγγελία προς ναυτιλλομένους υποστηρίζεται ότι «μερικό τμήμα της περιοχής που ανακοινώθηκε με τη NAVTEX ΑΡ. HA15-1411/26 βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, που έχει κοινοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη από τις 18 Μαρτίου 2020».
Σημειώνεται δε ότι «οι τουρκικές αρχές δεν έχουν χορηγήσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στο αναφερόμενο μήνυμα, που εξεδόθη από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό».
Ακόμα η Τουρκία υποστηρίζει ότι «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές».
Η ανακοίνωση της Αθήνας για το καλώδιο
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του αναφέρει πως «ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».
TURNHOS N/W : 1105/26
MEDITERRANEAN SEA
1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA15-1411/26 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.
2. TURKISH AUTHORITIES HAS NOT ISSUED CONSENT FOR THE RESEARCH ACTIVITY REFERRED IN UNAUTHORIZED MESSAGE IN REFERENCE.
3. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.
4. CANCEL THIS MESSAGE 062200Z MAR 27.
Η ελληνική NAVTEX
Η ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε από το σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού έχει διάρκεια από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως τις 6 Μαρτίου του 2027 και αναφέρει χαρακτηριστικά:
ZCZC HA15
061413 UTC NOV 26
IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26
EAST CRETAN SEA
SOUTHEAST CRETAN SEA
EAST MEDITERRANEAN SEA
RESEARCH OPERATION FOR
UNDERWATER CABLE INSTALLATION
WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’
FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27
IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:
35 24.98N – 024 56.13E
35 28.18N – 024 56.56E
35 29.86N – 024 59.46E
35 30.28N – 025 14.95E
35 25.04N – 025 57.13E
35 26.62N – 026 10.82E
35 23.13N – 026 17.24E
35 21.44N – 026 31.46E
35 18.51N – 026 47.22E
35 18.15N – 026 54.30E
35 19.95N – 027 11.84E
35 19.34N – 027 24.74E
35 12.93N – 027 34.55E
35 00.96N – 027 41.45E
34 46.87N – 028 09.64E
34 41.74N – 028 40.27E
34 26.01N – 029 24.87E
34 22.57N – 029 32.16E
34 16.97N – 029 51.75E
34 11.28N – 029 57.82E
34 09.68N – 030 04.31E
WIDE BERTH REQUESTED 2NM
CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27
Πηγή in.gr