Ουέντα: Δεν είναι σαφές για πόσο θα διατηρηθεί ο πληθωρισμός στο στόχο

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Αν και ο πληθωρισμός έχει βρεθεί στο στόχο του 2% εντούτοις παραμένει ασαφές για πόσο διάστημα θα διατηρηθεί σε αυτό το στόχο εκτιμά ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας(BOJ) , Καζούο Ουέντα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο πληθωρισμός δεν έχει ακόμη εδραιωθεί στη συνείδηση ​​του ευρύτερου ιαπωνικού κοινού.

«Ο υποκείμενος πληθωρισμός βρίσκεται στο 2% και στόχος μας είναι να τον διατηρήσουμε εκεί», ανέφερε κατά τη διάρκεια συζήτησης με ερωταπαντήσεις, μετά την ομιλία του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον, την Παρασκευή. «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ισορροπίας» σημείωσε και πρόσθεσε.

«Το αν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε σε αυτή την ισορροπία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον, είναι κάτι που ακόμη δεν γνωρίζουμε».

Στο 2% ο πληθωρισμός

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μία εβδομάδα αφότου η BOJ κατέκτησε ένα ορόσημο, ανακοινώνοντας ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός έφτασε τον στόχο του 2% που έχει θέσει η τράπεζα για πρώτη φορά από τότε που θεσπίστηκε ο εν λόγω στόχος, το 2013. Σε συζήτηση με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ο Ουέντα δεν παρείχε συγκεκριμένες ενδείξεις σχετικά με τις προθέσεις της κεντρικής τράπεζας για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιδράσεις για την επίτευξη του στόχου όσον αφορά τις αυξήσεις των τιμών, απάντησε: «Θα έλεγα ότι ο πληθωρισμός στο 2% δεν έχει ακόμη εδραιωθεί πλήρως ως κοινωνική νόρμα.

Η γενικότερη αίσθηση, τόσο εντός όσο και εκτός της Τράπεζας, είναι ότι, ναι μεν επιτεύχθηκε ένα σημαντικό ορόσημο, αλλά απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το επίπεδο αυτό τα επόμενα χρόνια, μέσω της κατάλληλης προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής».

Τον Σεπτέμβριο, η BOJ αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25 %, φθάνοντας στο 1,25%. Ήταν η πρώτη φορά που η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησαν ταυτόχρονα σε αυξήσεις των επιτοκίων πολιτικής τους εντός του ίδιου μήνα.

Με αυτή την κίνηση, η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα τριών μηνών, το συντομότερο χρονικό διάστημα μεταξύ αυξήσεων από το 1990. Αναμένεται ότι, προς το παρόν, θα διατηρήσει αυτόν τον ρυθμό.

«Υλοποιούμε την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής σε μια προσπάθεια να επιτύχουμε τη σταθερότητα των τιμών» είπε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη εβδομάδα, το συμβούλιο υπό τον Διοικητή Ουέντα συνέχισε να επισημαίνει ανοδικούς κινδύνους για τον υποκείμενο πληθωρισμό.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Τράπεζας για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι ένας από τους βασικούς δείκτες τιμών αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% κατά την επόμενη τριετία, παρατείνοντας έτσι το διάστημα κατά το οποίο οι τιμές κινούνται σε αυτά τα επίπεδα στα επτά έτη.

Η οικονομία

Ενώ ο πληθωρισμός και η επιδείνωση των προβλημάτων που αφορούν την οικονομική προσιτότητα αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλε στο να προετοιμαστεί το έδαφος για μια σημαντική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, η Ιαπωνίδα Πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι κατάφερε να διατηρήσει υψηλά τα ποσοστά αποδοχής της, προωθώντας μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών.

Σχεδιάζει, μάλιστα, να μειώσει τον φόρο πωλήσεων στα τρόφιμα για διάστημα δύο ετών, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο.

Μετά από επανειλημμένες παροτρύνσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, προς την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) να εξομαλύνει τις ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής και προς την Ιαπωνία να προχωρήσει πέρα ​​από την πολιτική αναθέρμανσης της οικονομίας (reflation), η Takaichi και οι υπουργοί της κυβέρνησής της υποστήριξαν πρόσφατα ότι η χώρα δεν χρειάζεται πλέον μέτρα αναθέρμανσης.

Σύμφωνα με οικονομολόγους, αυτή η στάση υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν θα επιδιώξει να αποτρέψει την Τράπεζα της Ιαπωνίας από περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Γεράκι ο Ουέντα

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία της κεντρικής τράπεζας τον Απρίλιο του 2023, ο Ουέντα πρώην καθηγητής οικονομικών έχει αποδομήσει το πρωτοφανές πλαίσιο νομισματικής χαλάρωσης της Τράπεζας της Ιαπωνίας. Τον Μάρτιο του 2024, τερμάτισε το τελευταίο παγκοσμίως καθεστώς αρνητικών επιτοκίων, σταμάτησε το πρόγραμμα ελέγχου της καμπύλης αποδόσεων (yield-curve control) και περιόρισε τις αγορές περιουσιακών στοιχείων.

Μέχρι στιγμής, έχει προχωρήσει σε έξι αυξήσεις του κόστους δανεισμού, τον μεγαλύτερο αριθμό αυξήσεων από οποιονδήποτε άλλον διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας εδώ και τουλάχιστον μισό αιώνα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο στο πόσο ψηλά θα μπορούσαν να φτάσουν τα επιτόκια πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του Ueda, σε λιγότερο από 18 μήνες. Σύμφωνα με τη διάμεση πρόβλεψη των οικονομολόγων, το τελικό επίπεδο των επιτοκίων στον τρέχοντα κύκλο θα διαμορφωθεί στο 1,75%, γεγονός που υποδηλώνει δύο ακόμη αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης (0,25%). Η BNP Paribas και η JPMorgan Securities συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που προβλέπουν ότι το βασικό επιτόκιο θα φτάσει το 2,5%.