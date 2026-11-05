Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ εξετάζει δείκτες για να διαπιστώσει αν απαιτείται αύξηση των επιτοκίων

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει δείκτες προκειμένου να διαπιστώσει εάν δικαιολογείται μια αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, μετά τη διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα τον Νοέμβριο, δήλωσε την Πέμπτη η απερχόμενη πρόεδρος της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Την περασμένη εβδομάδα, η ΕΚΤ διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%, ωστόσο μια σειρά αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της Γερμανίας και της Ιταλίας, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική επιρροή, έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει νέα παρέμβαση τον Δεκέμβριο.

«Θα έχουμε πολλές ενδείξεις από τώρα έως τον Δεκέμβριο, οι οποίες θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά να προσδιορίσουμε αν είναι απαραίτητη μια αύξηση [των επιτοκίων]» εξήγησε η Λαγκάρντ σε συνέδριο για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό στο Μιλάνο, το οποίο διοργανώθηκε από το ιταλικό «Osservatorio» (Παρατηρητήριο) για την ανεξάρτητη σκέψη.

Λαγκάρντ: Δύσκολη η τρέχουσα κατάσταση

Η Λαγκάρντ, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027 ,αρκετούς μήνες πριν από την επίσημη λήξη της θητείας της, ανέφερε στους φοιτητές ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», με το ενεργειακό κόστος να «συρρικνώνει την ανάπτυξη και να ωθεί τις τιμές προς τα πάνω».

Από την άλλη πλευρά, σημείωσε ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει τη ζήτηση για επενδύσεις και συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωζώνης.

«Είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσει κανείς ένα σοκ που προέρχεται από την πλευρά της προσφοράς από ένα σοκ που προέρχεται από την πλευρά της ζήτησης· απαιτείται λεπτός χειρισμός, ώστε να μη χρησιμοποιηθεί το εργαλείο (των επιτοκίων) σαν σφυρί» ανέφερε.

«Ωστόσο, τα εργαλεία πρέπει οπωσδήποτε να αξιοποιηθούν, καθώς δεν θέλουμε να αφήσουμε τις πληθωριστικές προσδοκίες να ξεφύγουν, ούτε να επιτρέψουμε στον πληθωρισμό να διαπεράσει το σύνολο της οικονομίας και να προκαλέσει δευτερογενείς επιδράσεις».