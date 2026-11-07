Μόσχα: Δεν έχουν θέση οι Ευρωπαίοι στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

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Η Ευρώπη δεν έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Η δήλωση έγινε με αφορμή τη διεξαγωγή των πρώτων στρατιωτικών ασκήσεων των αποκαλούμενων «Πολυεθνικών Δυνάμεων για την Ουκρανία», στο πλαίσιο του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων».

«Αυτό επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι οι Ευρωπαίοι δεν έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε η διπλωμάτης.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία είναι κατηγορηματικά απαράδεκτη για τη Μόσχα. Οποιαδήποτε στρατιωτικά τμήματα αναπτυχθούν εκεί θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι, προειδοποίησε.

«Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για αυτή την κλιμάκωση θα φέρουν όσοι σχεδιάζουν διαρκώς νέες στρατιωτικές περιπέτειες εναντίον της Ρωσίας, επιχειρώντας ανεπιτυχώς να επιτύχουν τη “στρατηγική ήττα” της χώρας μας. Τα σχέδιά τους είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Όλοι οι στόχοι και οι επιδιώξεις που έχει θέσει η ρωσική ηγεσία στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα εκπληρωθούν», πρόσθεσε η Ζαχάροβα.

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων θα βρεθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.