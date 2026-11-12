Ελβετικό φράγκο: Το ράλι και η ρευστοποίηση θέσεων carry trade

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Η υποχώρηση του δημοφιλούς στοιχήματος που αφορά το ελβετικό φράγκο ενισχύει περαιτέρω την άνοδο του νομίσματος, πυροδοτώντας εικασίες σχετικά με το πόσο θα επιτρέψει η κεντρική τράπεζα της χώρας να ανατιμηθεί.

Την Πέμπτη, το φράγκο διαπραγματευόταν ενισχυμένο κατά 0,2%, στο επίπεδο των 0,92268 ανά ευρώ. Την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε στο 0,91376, το ισχυρότερο επίπεδο έναντι του κοινού νομίσματος από τον Μάιο.

Το φράγκο σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των ομοειδών νομισμάτων την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές κατέφυγαν σε αυτό ως «ασφαλές καταφύγιο», μετά την κρίση στην ηγεσία της Nvidia που προκάλεσε στροφή των επενδυτών μακριά από το ρίσκο (risk-off) στις παγκόσμιες αγορές.

Το νόμισμα είχε ενισχυθεί τον Οκτώβριο εν μέσω βίαιων διαδηλώσεων και πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία, περιορίζοντας τις αποδόσεις από τις συναλλαγές τύπου «carry trade», κατά τις οποίες οι επενδυτές εκμεταλλεύονται το χαμηλό κόστος δανεισμού στην Ελβετία για να επενδύσουν σε νομίσματα χωρών με υψηλότερα επιτόκια.

Οι αποδόσεις από την αρχή του έτους, που προέκυψαν από την πώληση του φράγκου και την αγορά του ευρώ, περιορίστηκαν μόλις στο 0,1% την περασμένη εβδομάδα, από 3,4% που ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

Ενώ η φθίνουσα ελκυστικότητα της συναλλαγής οδήγησε τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων να περιορίσουν τις πτωτικές θέσεις τους στο ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με τα στοιχεία της CFTC, τα μοχλευμένα κεφάλαια παραμένουν προς το παρόν έντονα καθαρά πωλητές και μια αντιστροφή θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω κέρδη.

«Εάν η αποστροφή προς τον κίνδυνο επιμείνει, αυτή η εναπομείνασα θέση αποτελεί πιθανή πηγή πρόσθετης ζήτησης για το φράγκο», εξηγεί στο Bloomberg ο Gregor Hirt, παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων (Global Chief Investment Officer) για το τμήμα πολλαπλών κατηγοριών ενεργητικού (multi-asset) στην Allianz Global Investors.

Μια τυχόν υποχώρηση κάτω από το 0,90 θα ήταν «άβολη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ειδικά εάν τα κέρδη του φράγκου σημειωθούν με ταχύ ρυθμό»αναφέρει ο Shaun Osborne, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στη Scotiabank. Ο ίδιος προβλέπει ότι, έως το τέλος του έτους, η ισοτιμία θα διαμορφωθεί στο 0,93.

Αξιωματούχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας ενημέρωσαν την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια συνάντησης την Τετάρτη, ότι η κεντρική τράπεζα είναι έτοιμη να παρέμβει στις αγορές συναλλάγματος, εάν χρειαστεί. Οι στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan εκτιμούν ότι η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας θα επιδιώξει να εξομαλύνει τις απότομες διακυμάνσεις, αντί να «σταματήσει εντελώς ή να αναστρέψει την ανατίμηση του φράγκου».

«Διαρθρωτική ζήτηση»

Πέρα από τη ζήτηση για το νόμισμα που απορρέει από κερδοσκοπικά κίνητρα, η ισχυρή ελβετική οικονομία και τα χαμηλά επίπεδα κρατικού χρέους δημιουργούν μια «διαρθρωτική ζήτηση» για το φράγκο εκ μέρους των επενδυτών, σύμφωνα με τον Florian Ielpo, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης στη Lombard Odier Investment Managers. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία το ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα.

Και αφού ο ελβετικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 1,5% τον Οκτώβριο, από 1% έναν μήνα νωρίτερα, η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας ενδέχεται να είναι πιο ανεκτική απέναντι στην ισχύ του φράγκου, εκτιμά ο Osborne της Scotiabank.

Με τον πολιτικό κίνδυνο στην Ευρώπη να παραμένει και τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της Γαλλίας να συνεχίζονται, είναι δύσκολο για τους θεσμικούς επενδυτές («real-money investors») να επιστρέψουν ουσιαστικά σε στοιχήματα υπέρ ενός ασθενέστερου φράγκου, ανέφερε ο Hirt της Allianz.

«Ειδικά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, η χρηματοδότηση μέσω του φράγκου ισοδυναμεί, στην πράξη, με μια θέση πώλησης (short) στο τοπικό “ασφαλές καταφύγιο” έναντι του τοπικού κινδύνου», δήλωσε. «Θα συνιστούσαμε επιφυλακή σε αυτό το μέτωπο, όσο τα spreads (διαφορές αποδόσεων) της Γαλλίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα».