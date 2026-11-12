Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε ιστορικά υψηλά ο Stoxx 600 παρά τις αναταράξεις στη Nvidia

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Σε νέα ιστορικά υψηλά κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τη μικρότερη εξάρτηση των ευρωπαϊκών δεικτών από τον τεχνολογικό κλάδο να λειτουργούν ως αντίβαρο στις αναταράξεις που προκαλεί η αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία της Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,30%, στις 665 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να τοποθετούνται σε ευρωπαϊκές μετοχές, παρά τη μεταβλητότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές τεχνολογίας. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,22%, στις 10.859 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 1,08%, στις 26.950 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,46%, στις 8.371 μονάδες.

Η ανοδική κίνηση αποτελεί συνέχεια του ισχυρού ράλι που καταγράφουν οι ευρωπαϊκές μετοχές από τις αρχές του φθινοπώρου, με βασικό καταλύτη την καλύτερη των εκτιμήσεων πορεία των εταιρικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου.

Οι ανακοινώσεις των εισηγμένων εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, παρά τους μήνες έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ομολόγων και ενέργειας.

Καθοριστικό ρόλο στη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών αγορών διαδραματίζει και η σύνθεση των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών της περιοχής.

Σε αντίθεση με τη Wall Street, όπου οι εταιρείες τεχνολογίας μεγάλης κεφαλαιοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής αξίας των δεικτών, ο Stoxx 600 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακών κλάδων και μετοχών αξίας.

Αυτή η διαφοροποίηση έχει περιορίσει την έκθεση των ευρωπαϊκών αγορών στις έντονες εναλλαγές επενδυτικών τοποθετήσεων που καταγράφονται στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Τόκιο και τη Σεούλ.

Πέρα από τα εταιρικά αποτελέσματα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται και στις επικείμενες μακροοικονομικές ανακοινώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Στη Βρετανία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 0,7% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Κατά την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου, ο τομέας των υπηρεσιών κατέγραψε ανάπτυξη 0,9% σε τριμηνιαία βάση, ενώ η παραγωγή ενισχύθηκε οριακά κατά 0,1%. Αντίθετα, ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε συρρίκνωση 0,7%.

Σε ετήσια βάση, η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9%, με τον τομέα των υπηρεσιών να καταγράφει αύξηση της παραγωγής κατά 2,3% και τον παραγωγικό τομέα να ενισχύεται κατά 1,5%. Στον αντίποδα, η κατασκευαστική δραστηριότητα υποχώρησε κατά 1,7%.