Kαμπανάκι Στασινόπουλου: Η Δύση επιστρέφει στη βιομηχανία, η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει πίσω

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Τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανικής παραγωγής και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στο σημερινό ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, καθώς και την ευκαιρία που έχει η Ελλάδα να συγκλίνει με τους ευρωπαϊκούς δείκτες, ανέδειξε ο Μιχάλης Στασινόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ Viohalco, Πρόεδρος ΔΣ «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελληνική Βιομηχανία χθες, σήμερα, αύριο», η οποία συνδιοργανώθηκε από την «Ελληνική Παραγωγή», το ΙΟΒΕ και το ΜΙΕΤ.

Γιατί ο δυτικός κόσμος επιστρέφει στη βιομηχανία

Αρχικά, ο ίδιος επεσήμανε ότι η παραγωγική ικανότητα συνδέεται πλέον άμεσα με τη γεωπολιτική ισχύ και την εθνική ασφάλεια, γεγονός που οδηγεί τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια στρατηγική επαναβιομηχάνισης -ή: «αποκατάστασης σφαλμάτων του παρελθόντος», όπως είπε χαρακτηριστικά-, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο έντονος ανταγωνισμός από τις ασιατικές οικονομίες και κυρίως την Κίνα.

Η στροφή αυτή κρίνεται κατά τον κ. Στασινόπουλο απαραίτητη, καθώς η ισχυρή βιομηχανία θωρακίζει τις εθνικές οικονομίες απέναντι σε εξωτερικά σοκ και χρηματοπιστωτικές κρίσεις.

«Αυτό το είδαμε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Το είδαμε στην κρίση της Ευρωζώνης. Το είδαμε στις εξαγωγικές εταιρείες της χώρας μας, που μετά την κρίση αμέσως ανέκαμψαν», τόνισε ο Μιχάλης Στασινόπουλος.

Η θετική επίδραση της μεταποίησης και η εικόνα της Ελλάδας

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος ΔΣ Viohalco ανέφερε ότι η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στον δείκτη παραγωγικότητας, τόνισε δε ότι η βελτίωση των όρων και των συνθηκών για εξωστρεφείς βιομηχανικές επενδύσεις μπορούν να προσφέρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και άνοδο των αποδοχών.

«Μια αύξηση της τεχνολογίας παραγωγής και των εξαγωγών είναι η πιο ασφαλής κατεύθυνση για τη βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών, τη διασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και προοπτικών εξέλιξης πρωτίστως για τους νέους», όπως ανέφερε.

Για τον ίδιο, στην Ελλάδα έχουν γίνει βήματα προόδου τόσο από την πλευρά της βιομηχανίας όσο και στα δημόσια οικονομικά, με την αποκλιμάκωση του χρέους και την εμπιστοσύνη των αγορών.

Τα δύο παραδείγματα

Συγκριτικά, ο Μιχάλης Στασινόπουλος αναφέρθηκε στις περιπτώσεις της Πορτογαλίας και της γειτονικής Βουλγαρίας, ως παραδείγματα επιστροφής στη βιομηχανία.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η Πορτογαλία «καταγράφει σήμερα περίπου διπλάσιες εξαγωγές αγαθών από εμάς και το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα είναι περίπου εικοσιπέντε τοις εκατό υψηλότερο από την Ελλάδα». Όσο για τη Βουλγαρία, η συγκεκριμένη χώρα «μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα σημαντικά βιομηχανικά οικοσυστήματα στην Ευρώπη».

Τι χρειάζεται άρα η Ελλάδα για να πετύχει την ουσιαστική σύγκλιση με τον μέσο όρο σε, στους δείκτες που αποτυπώνουν την ευρωστία και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της;

Αλλαγή εθνικών προτεραιοτήτων

«Πρέπει να προχωρήσουμε σε έναν γενναίο επαναπροσδιορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά το παραγωγικό μας πρότυπο, με ουσιαστικό διάλογο και με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση», υπογραμμίζει ο κ. Στασινόπουλος.

Εκφράζει δε την πεποίθηση ότι η χώρα διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο κεφάλαιο, την τεχνογνωσία και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις -τόσο μεγάλες όσο και μικρότερες μεταποιητικές μονάδες-, ώστε να μεταβεί σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και καινοτόμο μοντέλο.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Στασινόπουλος τόνισε ότι «οι εθνικές επιλογές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και να εκμεταλλευτούν προς όφελος όλης της οικονομίας τη δημιουργική παραγωγική ενέργεια που υπάρχει στη χώρα μας και που στοχεύει ψηλά».