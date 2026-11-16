Πολυτεχνείο: Πλήθος κόσμου στις εκδηλώσεις – Καταθέτουν στεφάνια κόμματα και φορείς

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Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν με την μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία την Τρίτη, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει αμφισβητώντας στην πράξη την πρυτανική απόφαση για επιβολή περιορισμών, με ωράριο και απαγόρευση για πρώτη φορά των εκδηλώσεων στα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος.

Χθες, πρώτη μέρα, των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, χιλιάδες κόσμου όλων των ηλικιών έδωσαν το «παρών» με το άνοιγμα των πυλών του ιστορικού κτιρίου. Γονείς με μικρά παιδιά, σχολεία, σωματεία και φορείς, συνεχίζουν να επισκέπτονται το Πολυτεχνείο για να αφήσουν ένα λουλούδι, να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, να περιηγηθούν σε εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις.

Ο εορτασμός της επετείου συνεχίζεται σήμερα από τις 8.30 το πρωί έως αργά το απόγευμα (η πρυτανική απαγόρευση αναφέρεται στις 6 το απόγευμα) και την Τρίτη το Πολυτεχνείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τη μία το μεσημέρι και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Καταθέσεις στεφάνων από κόμματα και φορείς

Νωρίτερα σήμερα, στεφάνι κατάθεσε στον ιστορικό χώρο, αντιπροσωπεία της ΕΛΑΣ, αποτελούμενη μεταξύ άλλων από τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τον τομεάρχη Εργασίας, Διονύση Τεμπονέρα.

Στεφάνι κατέθεσε και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος σε δήλωσή του ανέφερε: «Η Βουλή των Ελλήνων τιμά όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχή εγρήγορση».

Την Κυριακή, με συντεταγμένη πορεία από την πλατεία Κάνιγγος έως το ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων κατέθεσαν στεφάνια εκπρόσωποι σωματείων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες από την ΟΓΕ, νέοι στρατευμένοι, απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλοι.

Αστυνομοκρατία στο κέντρο της Αθήνας – Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί επί ποδός

Με πρόσχημα την «ασφάλεια» το κέντρο της Αθήνας αστυνομοκρατείται. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Πολυτεχνείο.

Επιτήρηση πραγματοποιείται και από αέρος, με τη χρήση drones και ελικοπτέρων, τα οποία μεταδίδουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.’

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Τρίτης

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 06:00 καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων: