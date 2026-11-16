Τσίπρας: Επενδύει στο δίπολο με Μητσοτάκη – Στήνεται το ψηφοδέλτιο

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Όλο και πυκνότερες είναι οι διεργασίες στην ΕΛΑΣ για την οργανωτική και εκλογική προετοιμασία του κόμματος με ορίζοντα το προγραμματικό συνέδριο στις αρχές του επόμενου έτους.

Μέχρι τότε ο Αλέξης Τσίπρας θα ρίξει όλη του την ενέργεια στο δίπολο που έχει αναπτυχθεί μεταξύ ΕΛΑΣ και ΝΔ ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο στο τέλος Νοεμβρίου θα ανακοινώσει έναν πρώτο πυρήνα υποψηφίων για τις εκλογές του 2027.

Σύστημα 2-3-2

Ο μονομέτωπος με τον Μητσοτάκη είναι η βασική στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα παράλληλα με την εξωστρέφεια που θέλει να έχει η ΕΛΑΣ στο δρόμο για τις κάλπες.

Η στρατηγική του κόμματος θα κορυφωθεί με το προγραμματικό Συνέδριο στο οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί και το μεγάλο άνοιγμα σε διάφορες κοινωνικές δυνάμεις στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές.

Η Αμαλίας ακολουθεί τώρα ένα σύστημα 2-3-2.

Το δίπολο Τσίπρας – Μητσοτάκης αποτελούν το βασικό πυρήνα της στρατηγικής και τα 2 κεντρικά πρόσωπα στον πολιτικό σχεδιασμό με στόχο η μεταξύ τους αναμέτρηση να διεξαχθεί στο πεδίο της κυβερνησιμότητας.

Ο κ. Τσίπρας προτάσσει το εχέγγυο της εμπειρίας διακυβέρνησης σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι και εντός και εκτός των τειχών πολύ μεγάλες με την εμπειρία να αποτελεί το μοναδικό αντίβαρο απέναντι στα επιχειρήματα του κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις.

Σε αυτό το διπολισμό θα κουμπώσει και η μετωπική σύγκρουση που θα επιδιώξει η Αμαλίας πάνω σε 3 επίδικα – ακρίβεια, εθνικά και διαφθορά – που ταλανίζουν την κοινωνία και αποτελούν και την Αχίλλειο πτέρνα του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης.

Η σύγκριση πεπραγμένων μεταξύ κυβερνήσεων Τσίπρα και Μητσοτάκη στο πεδίο της οικονομίας και της διαφάνειας, οι υποχωρήσεις και η μυστική και προσωπική διπλωματία του κ. Μητσοτάκη στα εθνικά με τη δημιουργία τετελεσμένων από την πλευρά της Τουρκίας και τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που βάζουν και βγάζουν υπουργούς από την κυβέρνηση θα συνεχίζουν να αποτελούν τα βασικά όπλα της ΕΛΑΣ απέναντι στη ΝΔ.

Τρίτο σκέλος του συστήματος με το οποίο ρίχνεται στη μάχη η Αμαλίας είναι οργανωτική και εκλογική διάταξη με επίδικο την εξωστρέφεια και τα ανοίγματα σε όλα τα εκλογικά ακροατήρια.

Αυτή την εβδομάδα με αιχμή τους εορτασμούς για την εξέγερση του Πολυτεχνείου έχουν προγραμματιστεί σειρά συσκέψεων και εκδηλώσεων σε Αττική και περιφέρεια ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα θα συνεδριάσει και το Εθνικό Συμβούλιο για τη συγκρότηση του πρώτου πυρήνα υποψηφίων που θα αρχίσουν να συμπληρώνουν τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Σε αυτά εκτός από τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και τα στελέχη εκείνα που παραιτήθηκαν από τις έδρες τους στη Βουλή και έχουν εγγραφεί μέλη του νέου κόμματος και που προέρχονται από την επαρχία.

Στην πορεία

Με σύνθημα «53 χρόνια μετά, συνεχίζουμε» η ΕΛΑΣ θα μετέχει στην καθιερωμένη πορεία της 17ης Νοεμβρίου και την Τρίτη θα βρεθεί και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας ανάμεσα στους πολίτες που θα τιμήσουν τη μνήμη της εξέγερσης των φοιτητών.

Από τη Σταυρούπολη στο Ξυλόκαστρο, από την Κω στη Ζάκυνθο και από την Κηφισιά μέχρι το Μαντούδι θα πραγματοποιηθούν και σειρά εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Κορυφαία στιγμή της εβδομάδας και με μεγάλη σημασία για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό θα είναι και η εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο Αλέκο Φλαμπουράρη την ερχόμενη Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Την εκδήλωση διοργανώνει η σύζυγός του Εύη Πανοτοπούλου και αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πολιτικό γεγονός σε μια περίοδο που ο προοδευτικός χώρος δοκιμάζεται από εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα για τον Αλέκο Φλαμπουράρη αποκτά ξεχωριστή σημασία καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί δημόσια για τον πολιτικό του μέντορα με την απόσταση του ενός χρόνου από το θάνατό του και χωρίς αυτόν στο πλευρό του να τον συμβουλεύεται.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του πνευματικού κέντρου του Δήμου Αθηναίων και με δεδομένη την υπερκομματική αποδοχή που είχε η προσωπικότητα Αλέκος Φλαμπουράρης οι παρουσίες που θα τιμήσουν την μνήμη του θα έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς.