Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό

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Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2025 η «Μέλι Αττική» τόσο στον τζίρο όσο και στα καθαρά κέρδη που σχεδόν τριπλαστιάστηκαν σε σχέση με το 2024, με τη διοίκηση να κρίνει την πορεία του ομίλου ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ σκληρό ανταγωνισμό που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε κατά 2,89% περίπου και διαμορφώθηκε στα 19,54 εκατ. ευρώ έναντι 18,99 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 9,49% στα 14,93 εκατ. ευρώ έναντι 13,63 εκατ. ευρώ το 2024, ήτοι αυξημένος κατά 9,49%.

Έπειτα, το μικτό κέρδος του ομίλου διαμορφώθηκε στο 24,74% έναντι 23,39% της προηγούμενης χρήσης ενώ το μικτό κέρδος της Εταιρείας ανήλθε σε 25,37% έναντι 25,55% την χρήση 2024.

Στην χρήση 2025 ο όμιλος παρουσίαση κέρδη μετά φόρων ποσού ευρώ 1,05 εκατ. ευρώ έναντι 469.021 ευρώ το 2024, ενώ η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ποσού ευρώ 651.938 ευρώ έναντι κερδών 330.370 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη αυτά αυξήθηκαν κατα 157,9% στα 966.376 έναντι 374.727 στην προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της «Μέλι Αττική», τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο ομίλου στις 31/12/2025 ανέρχονται στα 8,79 εκατ. ευρώ έναντι 7,83 εκα.τ ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Αντίστοιχα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31/12/2025 ανήλθαν σε 7,81 εκατ. ευρώ έναντι 7,15 εκατ. ευρώ το 2024.

Σημειώνεται ότι στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας.

Μέλι Αττική: Η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό

Το μεγάλο στοίχημα που έχει να αντιμετωπίσει η «Μέλι Αττική» είναι να διατηρήσει τα θετικά αποτελέσματα που πέτυχε το 2025 και στην τρέχουσα χρήση. Επιπρόσθετα, η διοίκηση υπογραμμίζει στην έκθεση διαχείρισης ότι κύριος στόχος της είναι να προετοιμαστεί για το πως θα αντιμετωπιστεί μία επερχόμενη πτώση των τιμών πώλησης των προϊόντων της.

‘Ομως το ρευστο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί φέρνει σειρά από προκλήσεις. Όπως αναφερει η διοίκηση, «η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί πηγή γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας για την Ευρώπη, ενώ οι πολεμικές συγκρούσεις και η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει νέες διαταραχές στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις θαλάσσιες μεταφορές. Ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία έχουν οι εξελίξεις στις βασικές οδούς μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων, καθώς ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων δύναται να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και του κόστους μεταφοράς, με συνακόλουθες επιπτώσεις στον πληθωρισμό, στο κόστος παραγωγής και στην κατανάλωση».

Όπως αναφέρει ο όμιλος, το διοικητικό συμβούλιο έχει εκπονήσει αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, με πολύ αυστηρές παραδοχές, προκειμένου να προετοιμάζεται για όλα τα πιθανά σενάρια εξέλιξης της οικονομίας.

Η παρουσία του ομίλου και της εταιρείας στις ξένες αγορές αποτελεί έναν ακόμη στόχο της διοίκησης. Προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται συστηματικές προσπάθειες «διαμέσου νέων συνεργειών», αναφέρει η διοίκηση.