 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 16.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

«Κρυφό χρέος» για την εθνική οικονομία συνιστά το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, σχεδόν κατά το ήμισυ (43%) από τον προϋπολογισμό και κατά το υπόλοιπο από τις ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτοχρόνως, το συνεχώς επιδεινούμενο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας οδηγεί σε νέα αύξηση τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, με απαρχή το έτος 2030.

Τα δύο αυτά θέματα – η υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη και το δημογραφικό πρόβλημα – ουσιαστικά συνιστούν «απασφαλισμένες βόμβες» που απειλούν τα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ περιγράφουν τις επερχόμενες – εντός της επόμενης τριετίας – κυβερνητικές ασφαλιστικές παρεμβάσεις.

Η διατήρηση των σημερινών ορίων ηλικίας για την έξοδο προς τη συνταξιοδότηση – τουλάχιστον έως το 2030 – πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, η εξέλιξη των στοιχείων του δημογραφικού προβλήματος προδιαγράφει την αύξησή τους από το έτος αυτό, αλλά και τη συνέχιση της ανοδικής τάσης των ορίων συνταξιοδότησης κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Συντάξεις

Συντάξεις: Δυσοίωνες εξελίξεις

Αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό, αφενός των δηλώσεων κυβερνητικών παραγόντων και αφετέρου της πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη γήρανση (Ageing Report 2027).

Η έκθεση κατ’ ουσίαν έθεσε επί τάπητος τις δυσοίωνες δημογραφικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, σε συνδυασμό βέβαια με τις περιορισμένες γεννήσεις και τη γήρανση του πληθυσμού, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης. «Δεν θα προκύψει αύξηση των ορίων ηλικίας για το 2027» σχολίασε η αρμόδια υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αννα Ευθυμίου, μεταθέτοντας τα επώδυνα μέτρα κατά μια τριετία, όταν δηλαδή θα επανεξετασθούν τα στοιχεία που συνθέτουν το ασφαλιστικό σύστημα.

Οι προβολές

Το θέμα άνοιξε εκ νέου η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υποδεικνύει πως το δημογραφικό πρόβλημα επιβάλλει την αύξηση – από το 2030 – του γενικού ορίου συνταξιοδότησης από το 67ο έτος στο 68ο και στη συνέχεια στα 70 έτη το 2055 και στα 72 έτη έως το 2080. Η μέση ηλικία εξόδου από την απασχόληση – σύμφωνα με την έκθεση – θα αυξηθεί από τα 64,9 έτη το 2025, στα 65,7 έτη το 2030, στα 66 έτη το 2040 και στα 66,5 έτη το 2050, για να φτάσει στα 68,6 έτη το 2080.

«Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν συνιστούν ειλημμένες αποφάσεις, ούτε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά αποτελούν προβολές που βασίζονται σε δημογραφικά και αναλογιστικά δεδομένα και επανεξετάζονται ανά τριετία» εξηγεί η κυρία Ευθυμίου.

Πάντως, οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν άμεσες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, δηλαδή εντός του επόμενου έτους.

Αλλωστε, η αλλαγή των ορίων ηλικίας είναι – ούτως ή άλλως – εξαιρετικά δύσκολη κατά το έτος 2027, καθώς πρόκειται για εκλογική χρονιά και ένα τέτοιο θέμα «κουβαλάει» ιδιαιτέρως υψηλό πολιτικό κόστος.

Κάθε τρία χρόνια

Μέχρι τώρα, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι τα όρια θα παραμείνουν σταθερά μέχρι το τέλος του 2027, ενώ σποραδικά διαρρέουν σενάρια για σταδιακή αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης την τριετία 2028 έως 2030.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, από το 2027 και μετά, τα όρια συνταξιοδότησης θα επαναπροσδιορίζονται κάθε τρία χρόνια, με βάση το προσδόκιμο ζωής των ασφαλισμένων.

Το θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας στη χώρα μας θα τεθεί στο τραπέζι με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής, η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια και θα αποτυπώσει, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Πάντως, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας έχουν ήδη διαβεβαιώσει ότι η αύξηση των ορίων θα είναι σταδιακή (3-4 μήνες κατ’ έτος) ώστε να μην επιβαρυνθούν άμεσα οι ασφαλισμένοι.

Κρυφό χρέος η κρατική συμμετοχή στις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις

Μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να δεχτεί πίεση από τη μακροπρόθεσμη επιβάρυνση που προκαλεί η δαπάνη για συντάξεις. Επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισές από τις συντάξεις της χώρας (43%) καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τη γενική φορολογία και όχι από το ασφαλιστικό σύστημα.

Η κρατική συμμετοχή

Ειδικότερα, το ΚΕΦΙΜ εντοπίζει σημεία που χρήζουν προσοχής και κρίνουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μεταξύ των άλλων οικονομικών παραγόντων και προκλήσεων (χρέος, ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος, δαπάνες κ.λπ.), προβληματισμός υπάρχει και για το συνταξιοδοτικό σύστημα. Περίπου το 43% της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από ασφαλιστικές εισφορές, ενώ, σύμφωνα με τις προβολές του ΚΕΦΙΜ, η κρατική συμμετοχή θα μπορούσε να προσεγγίσει το 62% έως το 2029.

Συντάξεις: Αθέατη υποχρέωση

Μάλιστα στη μελέτη γίνεται λόγος ότι οι συνταξιοδοτικές δαπάνες συνιστούν μία «αθέατη δημοσιονομική υποχρέωση». Κι εξηγεί: «Το επίσημο χρέος 146,1% του ΑΕΠ υποεκτιμά το πραγματικό δημοσιονομικό βάρος, καθώς αγνοεί τη μεγαλύτερη μεσοπρόθεσμη δέσμευση των δημόσιων οικονομικών, τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΚΕΦΙΜ συγκρίνει τις συνταξιοδοτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα δαπανά περίπου 14% του ΑΕΠ ετησίως για συντάξεις. Πρόκειται για την τέταρτη υψηλότερη δαπάνη στην ΕΕ και βρίσκεται 1,7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα
Τράπεζες

GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα
Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της
Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Τι στάση θα κρατήσουν οι ξένοι στο τέλος της χρονιάς
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έρχεται 15ήμερο φωτιά για το ΧΑ – Βαρόμετρο οι ξένοι

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του Euronext Athens μέχρι τέλος του έτους – Τι σταθμίζει η επενδυτική κοινότητα – Η IPO της ΜΕΤΚΑ, ο MSCI και ο μαύρος χρυσός

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μέλι Αττική: Η εκτίναξη των καθαρών κερδών, η μεγάλη πρόκληση και το άνοιγμα στο εξωτερικό
Business

Μέλι Αττική: Το «γλυκό» 2025 και η μεγάλη πρόκληση

Άνοδο στον τζίρο και εκτόξευση της καθαρής κερδοφορίας κατά 157,9% πέτυχε η «Μέλι Αττική» το 2025 - Ποιος είναι ο βασικός στόχος για την τρέχουσα χρήση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Brook Lane Capital: Άνοδος τζίρου αλλά και πίεση στα κέρδη για τα δύο ξενοδοχεία στην Κω
Business

Brook Lane: Τα 744 δωμάτια και η χρονιά που έκλεισε με ζημιές

Η αύξηση των δαπανών περιόρισε τα λειτουργικά κέρδη της Brook Lane Capital και ο καταλογισμός φόρων προηγούμενων χρήσεων επιβάρυνε το τελικό αποτέλεσμα

Λάμπρος Καραγεώργος
Τράπεζες: Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις
Τράπεζες

Ανατροπές σε δάνεια και καταθέσεις

Οι συστημικές τράπεζες και ο ανταγωνισμός που δέχονται από τις μικρότερες και τις neobank σε δάνεια και καταθέσεις

Αγης Μάρκου
Εκλογές: Τι βλέπουν διεθνείς οίκοι για την Ελλάδα και την οικονομία της το 2027
Economy

Τα 2+3 σενάρια για εθνικές εκλογές και παγκόσμια οικονομία

Διεθνείς οίκοι προχωρούν σε δύο σενάρια για τις εκλογές στην Ελλάδα το 2027 – Τα τρία σενάρια της ING για Ευρώπη και ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νομοθετική παρέμβαση μετά το «Χωριάτικο» και τους «αχυρανθρώπους» της Θεσσαλονίκης
Economy

Κωδικός «μπροστινοί» για τα κυκλώματα της φοροδιαφυγής

Για τη φοροδιαφυγή ετοιμάζεται νομοσχέδιο: Μητρώο φορολογικού προφίλ, δια ζώσης συνεντεύξεις από ΑΑΔΕ, ραντάρ για τις οφειλές επιχειρήσεων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Δεξαμενόπλοια: Πτώση άνω του 50% σε βασικούς δείκτες ναύλων
Ναυτιλία

Τάνκερ: Πτώση άνω του 50% στους δείκτες ναύλων

Η υποχώρηση σημειώνει ο οίκος Gibson, άρχισε μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς οι πιο ήπιοι τόνοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης στις αγορές

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Συντάξεις: Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το Ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι δύο «βόμβες» που απειλούν το ασφαλιστικό και τα όρια ηλικίας

Τι δείχνουν εκθέσεις της Κομισιόν και του ΚΕΦΙΜ για το Ασφαλιστικό και τα όρια συνταξιοδότησης – Πότε έρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα
Tax

Ε9: Παράθυρο διορθώσεων χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα

Ποια λάθη μπορούν να διορθώσουν οι ιδιοκτήτες για τα έτη από το 2014 και μετά

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

Για ποιους κλάδους η ψηφιακή κάρτα εργασίας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία έως τις 15 Νοεμβρίου

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων - Πώς υπολογίζεται

ΔΥΠΑ: 27.494 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 27.494 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2026

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε ταμείο από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Latest News
GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα
Τράπεζες

GABV: Συνεταιριστική τραπεζική και υπεύθυνη χρηματοδότηση στο επίκεντρο της συνάντησης στην Καρδίτσα

Στην Καρδίτσα συναντήθηκαν ανώτατα στελέχη από 18 τράπεζες - μέλη της GABV από Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς
Εταιρική ευθύνη

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης στέλνουν μήνυμα για άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Η ΔΕΗ και ο Νίκος Γκάλης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την άσκηση χωρίς αποκλεισμούς

Le Figaro για GSI: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Ηλεκτρισμός

Le Figaro: Η Γαλλία έρχεται να σώσει το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επιφυλακή και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, τονίζει η Le Figaro

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Συναινετική λύση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης

Σειρά πρωτοβουλιών για τη στέγαση και τη στήριξη των ευάλωτων

FDA: Απέρριψε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας – Πλήγμα στον τομέα βιοτεχνολογίας του Πεκίνου
World

Μπλόκο FDA σε αντικαρκινικό φάρμακο της Κίνας, πλήγμα στη βιοτεχνολογία της

Το φάρμακο «ivonescimab» της Summit θεωρήθηκε ως κρίσιμο τεστ για το αν τα φάρμακα της Κίνας θα μπορούσαν να περάσουν τον έλεγχο στις ΗΠΑ

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα
World

Revolut: Σε ποια χώρα βρίσκεται υπό ποινική έρευνα

Ιταλικό δικαστήριο θέτει θυγατρική της Revolut υπό εποπτεία λόγω υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Μελισσοκομία: Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών – Οι κυρώσεις
AGRO

Εκπνέει η προθεσμία για τις δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών - Οι κυρώσεις

Αν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη δήλωση δεν μπορεί να συμμετέχει σε δράσεις στήριηξης και ενίσχυσης για τη μελισσοκομία

Εξοχική κατοικία: Πόσα δίνουν για ένα σπίτι στην Πελοπόννησο
Ακίνητα

Το νέο «hot spot» των ξένων επενδυτών - Οι προορισμοί

Επενδυτικό καταφύγιο αποτελεί για τους ξένους η εξοχική κατοικία - Από ποιες χώρες

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΧΑ: Trading σε στενό εύρος, υπό το βάρος των αποκοπών

Η αγορά επιχειρεί να βρει κατεύθυνση στην έναρξη της νέας εβδομάδας, με τις αποκοπές μερισμάτων να επηρεάζουν την εικόνα του ταμπλό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης
Ακίνητα

Παπασταύρου: Παράθυρο για διορθώσεις στις μελέτες για τον συντελεστή δόμησης

Στο Μαξίμου οι έξι δήμαρχοι της Αττικής για τον συντελεστή δόμησης - Οι αντιδράσεις των δήμων

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές
Economy

Morgan Stanley: Η οικονομία της Ελλάδας αντέχει, επόμενο τεστ οι εκλογές

H Morgan Stanley προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% την περίοδο 2026-2028

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Interreg: Γέφυρα μεταξύ των ευρωπαϊκών στόχων για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Economy

«Γέφυρα» για ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση το Interreg

Ετήσια Συνάντηση του Interreg για το 2026 διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ακίνητα: Διορθώσεις στο Ε9 – Τι αλλάζει με το ΜΙΔΑ

Οι διατάξεις για τα ακίνητα - Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής στις αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και η πολυαναμενόμενη IPO της Anthropic

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος
World

ΗΠΑ: Ομαλοποιούνται οι πτήσεις μετά το χάος

Τι αναμένεται για τις αεροπορικές πτήσεις στις ΗΠΑ - Οι εργασίες της FAA κι τα αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο
Τράπεζες

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της Altius Insurance στην Κύπρο

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής ακολουθεί την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αγοράς μετοχών που ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies