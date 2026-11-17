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Με απώλειες κινείται σήμερα το Xρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό κλάδο να δέχεται πιέσεις από τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, αλλά και την υποβάθμιση του MSCI Greece από την JP Morgan.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,47% στις 2.638,01 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 25,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,9 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 0,48% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.775,76 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 0,94% στις 3.223,13 μονάδες.

Πιέσεις στις τράπεζες μετά την υποβάθμιση από την JP Morgan

Με απώλειες κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να διατηρούν το προβάδισμα, παρά τις προσπάθειες που εκδηλώνονται για τον περιορισμό της πτώσης. Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών επικεντρώνονται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει ήδη προσφέρει αξιόλογες αποδόσεις από τις αρχές Νοεμβρίου.

Πρόσθετο βάρος στο κλίμα δημιουργεί η σημερινή έκθεση της JP Morgan, η οποία υποβάθμισε τη σύστασή της για το ελληνικό χρηματιστήριο σε Neutral από Overweight, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές μετοχές δεν είναι πλέον φθηνές, ενώ απουσιάζουν οι άμεσοι καταλύτες που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια νέα ανοδική κίνηση. Ειδικότερα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E 9,4 φορές, έναντι 9,5 φορών των ευρωπαϊκών τραπεζών του Euro Stoxx, ενώ η μερισματική τους απόδοση διαμορφώνεται στο 5,34%, έναντι 5,47% αντίστοιχα. Παράλληλα, αν και η αύξηση των κερδών τους εκτιμάται στο 17% το 2027, υψηλότερα από το 14% των ευρωπαϊκών τραπεζών, ο ρυθμός αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 9% το 2028, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω ανατιμολόγησης.

Η JP Morgan εκφράζει επίσης επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις της ενδεχόμενης αναβάθμισης της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από την MSCI το 2027, εκτιμώντας ότι η μετάβαση μπορεί να προκαλέσει εκροές περίπου 275 εκατ. δολαρίων, καθώς η συμμετοχή της χώρας στους δείκτες των αναπτυγμένων αγορών θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Μάλιστα, επισημαίνει ότι οι αποχωρήσεις ενεργών κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να μην αντισταθμιστούν πλήρως από νέες εισροές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Jumbo και Εθνική σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, Κύπρου, Τιτάν, Cenergy, Credia bank, Coca Cola, Optima Bank, Βιοχάλκο, Λάμδα και Metlen.

Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ σημειώνει κέρδη 1,17%, με τις Helleniq Energy, Aegean, Allwyn, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ΔΑΑ και ΕΛΧΑ να κινούνται ήπια ανοδικά.