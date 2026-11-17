Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε διαδικασία εξαγοράς στην αγορά της Βουλγαρίας έχει εισέλθει η Eurobank μέσα από την θυγατρικής της Postbank, προκειμένου την ενίσχυση της παρουσίας της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος αποτελεί η First Investment Bank, η οποία διαθέτει υποκατάστημα και στην Κύπρο. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν την υπόθεση ουσιαστικά «τελειωμένη» ενώ για τις συζητήσεις είναι ενήμερες και οι εποπτικές αρχές.

Εφόσον το deal επιβεβαιωθεί και ολοκληρωθεί, η Postbank, σήμερα τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της βουλγαρικής αγοράς, θα αναρριχηθεί στην τρίτη θέση. Το μερίδιο της Fibank ανέρχεται σε περίπου 9%.Η κίνηση μόνο εκτός σχεδίου δεν είναι. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, έχει επανειλημμένως περιγράψει στρατηγική μεγέθυνσης μέσω εξαγορών στις αγορές όπου ο όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία, με το ενδιαφέρον να εκτείνεται στο banking, στις ασφάλειες και στο asset management.

Eurobank: Εξαγορά με… παρελθόν

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσέγγιση του ομίλου της Eurobank με τη Fibank είχε γίνει και στο παρελθόν, ωστόσο τότε δεν ευοδώθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της Eurobank μιλώντας πρόσφατα στην ηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τις ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι οι αναθεωρημένοι στόχοι που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά για την εφετινή χρήση θα επιτευχθούν ή θα υπερκαλυφθούν.

Μάλιστα, ο CEO του ομίλου Φωκίων Καραβίας επιβεβαίωσε τη διανομή του 55% των καθαρών κερδών του 2026, ισόποσα με μετρητά και επαναγορές μετρητών. Ο ίδιος υπογράμμισε το υποστηρικτικό για τις εργασίες της τράπεζας μακροοικονομικό περιβάλλον στις βασικές αγορές όπου έχει παρουσία η Eurobank (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος).