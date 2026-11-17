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Ένα βήμα πίσω από τον αρχικό σχεδιασμό έκανε η κυβέρνηση, με μια πολιτική δέσμευση που αλλάζει τα δεδομένα για τον θεσμό της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) και τη χωροθέτηση των Ζωνών που θα υποδεχθούν τη νέα δόμηση.

Μετά τις αντιδράσεις των δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών, η κυβέρνηση αναδίπλωσε την αρχική της θέση.

Καμία Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δεν θα προχωρά χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου και καμία μεταφορά συντελεστή δεν θα γίνεται από δήμο σε δήμο, ήταν η βασική κυβερνητική κατεύθυνση που διατυπώθηκε χθες από το Μέγαρο Μαξίμου, κατά τη συνάντηση που έγινε με επτά δημάρχους των βορείων προαστίων της Αττικής παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ.

Η αλλαγή αποτελεί πολιτική προσαρμογή απέναντι στις αντιδράσεις των δημοτικών αρχόντων, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες είχαν σηκώσει το θέμα, ζητώντας την απόσυρση των σχετικών μελετών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, φρόντισε να μην κλείσει και την άλλη πόρτα, ώστε όπου υπάρχει δημοτική συναίνεση, η διαδικασία να μπορεί να προχωρήσει άμεσα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει ακόμη και σε διορθωτικές νομοθετικές ή κανονιστικές παρεμβάσεις, ώστε η διαδικασία να γίνει αποτελεσματικότερη και ταχύτερη.

Αντίθετα, για τους δήμους που επιλέγουν το σημερινό καθεστώς, το μήνυμα ήταν ότι το κράτος δεν μπορεί να αναλάβει επ’ αόριστον το κόστος των απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση, προκειμένου να καθησυχάσει τους δημάρχους, τους παραδίδει ουσιαστικά το «κλειδί» της εφαρμογής των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης.

Τους προειδοποιεί ωστόσο ότι θα πρέπει να στηριχθούν στην οικονομική τους αυτοτέλεια για τις απαλλοτριώσεις χώρων.

Να σημειωθεί ότι, η ΜΣΔ μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός τρόπος αποζημίωσης των ιδιοκτητών οικοπέδων που δεσμεύονται για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, χωρίς ο δήμος να χρειάζεται να καταβάλει εξ ολοκλήρου το τίμημα της απαλλοτρίωσης.

Ο ιδιοκτήτης αποκτά έτσι δικαίωμα να μεταφέρει τον συντελεστή δόμησης σε ειδικά καθορισμένη Ζώνη Υποδοχής, ενώ ο δήμος μπορεί να εξασφαλίσει τον χώρο για πλατεία, πάρκο ή άλλη κοινωφελή χρήση.

Από το «όπου να ’ναι» στο «όπου θέλει ο δήμος»

Η παρέμβαση χθες του πρώην αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κ. Χρήστου Ντουχάνη προσέθεσε μια διαφορετική διάσταση στη συζήτηση.

Ο ίδιος επιχείρησε να διαχωρίσει δύο πράγματα που στη δημόσια αντιπαράθεση έχουν σχεδόν ταυτιστεί.

Τη ΜΣΔ ως θεσμό και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται. Η ΜΣΔ θεσπίστηκε το 1979 ως μηχανισμός αποζημίωσης ιδιοκτητών των οποίων τα ακίνητα δεσμεύονται ή στερούνται τη δυνατότητα αξιοποίησης για διάφορους λόγους. Το ΣτΕ δεν απέρριψε τον θεσμό καθαυτόν.

Όπως, επεσήμανε, δεν είπε «όχι» στη Μεταφορά Συντελεστή, αλλά στη δυνατότητα να μεταφέρεται ο συντελεστής «όπου να ’ναι», χωρίς τον απαιτούμενο πολεοδομικό σχεδιασμό. Αυτό επιχειρούν να καλύψουν οι νέες μελέτες των ΖΥΣ, οι οποίες βρήκαν τη σθεναρή αντίθεση των δήμων διότι, εάν τελικά υιοθετούνταν θα πρόσθεταν έξτρα δόμηση και ύψος στα κτίρια.

Ο κ. Ντουχάνης, μάλιστα, ασκεί ευθέως κριτική στην εκ των προτέρων απόρριψη του θεσμού από ορισμένους δημάρχους. Υποστηρίζει ότι εάν μια μελέτη για μια συγκεκριμένη Ζώνη είναι λανθασμένη, το ζητούμενο είναι να εντοπιστεί και να διορθωθεί το λάθος, όχι να απορριφθεί συνολικά ο θεσμός. Ακόμη πιο αιχμηρός είναι στο ζήτημα των κοινόχρηστων χώρων.

Πολλές πλατείες, δρόμοι και άλλοι χώροι που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα δημόσιους παραμένουν ιδιοκτησίες οι οποίες δεν έχουν αποζημιωθεί. Και προειδοποιεί ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσφύγουν δικαστικά και να δικαιωθούν.

Η Μεταμόρφωση λέει «ναι» – αλλά με τους δικούς της όρους

Η περίπτωση της Μεταμόρφωσης είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική διαφοροποίηση μέσα στο αυτοδιοικητικό «μέτωπο» των βορείων προαστίων. Ο δήμαρχος κ. Στράτος Σαραούδας ήταν από τους λίγους που εξαρχής αντιμετώπισαν θετικά το εργαλείο. Όχι επειδή θέλει περισσότερη δόμηση στην ήδη επιβαρυμένη πόλη, αλλά γιατί αναζητά τρόπο να αποκτήσει κοινόχρηστους χώρους χωρίς να χρειάζεται ο δήμος να αγοράζει διαρκώς γη με ίδια κεφάλαια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι ανάγκες φτάνουν στον δήμο περίπου τα 190.000 τ.μ..

Έως σήμερα, στη διάρκεια της θητείας του, ο δήμος έχει αποκτήσει περίπου 30.000 τ.μ. , καταβάλλοντας περί τα 8 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους. Και υπάρχουν ήδη εκκρεμείς υποχρεώσεις για περίπου 52 στρέμματα, με ανάγκες χρηματοδότησης της τάξης των 5-6 εκατ. ευρώ μέσα στους επόμενους μήνες.

Το ζήτημα, όπως το θέτει ο ίδιος, είναι μάλλον αμείλικτο. Δεν μπορεί ένας δήμος να συνεχίσει να αγοράζει όλους τους απαιτούμενους χώρους χωρίς κάποια στιγμή να καταφύγει σε μια πολύ πιο επιβαρυντική εισπρακτική πολιτική.

Η πρότασή του είναι να δημιουργηθεί μια ζώνη υποδοχής σε υπό ένταξη στο σχέδιο περιοχή όπου κυριαρχούν βιοτεχνικές και βιομηχανικές χρήσεις, με δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς αύξηση των υψών στις κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, μια οργανωμένη ανάπτυξη θα μπορούσε να συνδεθεί με την κατασκευή υποδομών και τη διάνοιξη δρόμων και να διευκολύνει και τη μετακίνηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων από τον οικιστικό ιστό.

Διαφορετικός δήμος, διαφορετικό μοντέλο

Το μοντέλο, πάντως, δεν είναι ίδιο για όλους τους δήμους. Κι αυτό διότι πρέπει να υπάρχει και ο κατάλληλος χώρος για να «κάτσει» ο συντελεστής. Και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο σε έναν δήμο όπως π.χ. η Κηφισιά, ο οποίος έχει από τα σημαντικότερα αποθέματα διατηρητέων κτιρίων στην Αττική, άρα μπορεί να έχει αυξημένες ανάγκες αποζημίωσης μέσω τίτλων ΜΣΔ.

Όμως ακριβώς επειδή πρόκειται για έναν ήδη πυκνά οργανωμένο και ιδιαίτερα προστατευμένο αστικό χώρο, δεν είναι αυτονόητο ότι διαθέτει επαρκείς και κατάλληλες περιοχές για να υποδεχθεί τον μεταφερόμενο συντελεστή.

Ο δήμαρχος κ. Βασίλης Ξυπολυτάς δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι οι δήμοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία μέσα σε δύο μήνες, ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν χρόνο να εξετάσουν εκ νέου τις προτάσεις μαζί με τις τοπικές κοινωνίες.

Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η τοπική συναίνεση δεν δημιουργεί αυτομάτως διαθέσιμο πολεοδομικό χώρο. Αν ένας δήμος έχει πολλούς τίτλους ΜΣΔ αλλά δεν μπορεί να βρει κατάλληλη Ζώνη Υποδοχής, οι ιδιοκτήτες των τίτλων εξακολουθούν να παραμένουν με ένα δικαίωμα που δυσκολεύεται να βρει «προορισμό».

Και την ίδια στιγμή, οι χώροι που θα μπορούσαν να αποκτηθούν με αυτόν τον μηχανισμό εξακολουθούν να παραμένουν δεσμευμένοι και χωρίς αποζημίωση.

Οι δήμαρχοι δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη

Η εικόνα που προέκυψε από το Μέγαρο Μαξίμου κάθε άλλο παρά ενιαία είναι. Ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Παναγιώτης Μανούρης υπογράμμισε ότι ο δήμος θα εξετάσει με τους μελετητές τις αδυναμίες της μελέτης, ακόμη και λάθη στα στοιχεία των τετραγωνικών μέτρων, και στη συνέχεια θα φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόφαση. Ο δήμαρχος Χαλανδρίου κ. Συμεών Ρούσσος αντιμετώπισε θετικά τη συνάντηση, αλλά ζήτησε χρόνο για να εξεταστούν και να διορθωθούν οι μελέτες.

Ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-Πεύκης κ. Μάριος Ψυχάλης κινήθηκε επίσης στη λογική της αυτοδιοικητικής απόφασης. Κάθε δήμος, όπως είπε, πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει τη δική του ανάπτυξη χωρίς να του επιβάλλεται. Αντίθετα, ο δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού κ. Χαράλαμπος Μπονάτσος εξακολουθεί να ζητά την απόσυρση της μελέτης για τον δήμο του ή ακόμη και την εξαίρεσή του από αυτή. Η θέση του είναι από τις πιο καθαρές απέναντι στην προτεινόμενη εφαρμογή.

Ο δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κ. Ηλίας Αποστολόπουλος είχε επίσης εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις, ενώ οι δήμοι που είχαν υπογράψει την κοινή επιστολή προς τον πρωθυπουργό είχαν ζητήσει επανεξέταση της μελέτης, με αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας, των υποδομών και των σωρευτικών επιπτώσεων από την πρόσθετη δόμηση.

Από το Βόρειο Τομέα στην υπόλοιπη Αττική: το ερωτηματικό για τις ΖΥΣ

Η κυβέρνηση φαίνεται πλέον να έχει επιλέξει μια πιο πολιτικά ασφαλή διαδρομή. Δεν αποσύρει επισήμως τον θεσμό. Δεν εγκαταλείπει τις Ζώνες Υποδοχής. Επιμένει ότι η ΜΣΔ είναι συνταγματικά θεμιτή όταν συνοδεύεται από τον απαιτούμενο σχεδιασμό.

Ταυτόχρονα, όμως, δίνει στους δήμους τον τελευταίο λόγο, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί και η «αχίλλειος πτέρνα» του εγχειρήματος. Κι αυτό διότι τα προηγούμενα χρόνια που η αυτοδιοίκηση είχε ισχυρό λόγο στον πολεοδομικό σχεδιασμό, δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα λειτουργικό δίκτυο Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δεν περιορίζεται στον Βόρειο Τομέα της Αττικής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, δεν είναι βέβαιο ότι οι υπόλοιπες μελέτες ΖΥΣ της Αττικής θα φτάσουν άμεσα στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, παρότι ολοκληρωμένες, με τον χρόνο να λειτουργεί πλέον ως κρίσιμος παράγοντας.

Στο συρτάρι βρίσκονται μελέτες που αφορούν και άλλες περιοχές με έντονο πολεοδομικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον, από τα νότια προάστια και την Αθηναϊκή Αθηναϊκή Ριβιέρα έως τον Πειραιά και τον Δήμο Αθηναίων.