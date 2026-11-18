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Με σημαντικές απώλειες ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και τη Βρετανία επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την πορεία των επιτοκίων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,98%, στις 644 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,30%, στις 10.551 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 1,11%, στις 25.756 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,85%, στις 8.146 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Φρανκφούρτη η SAP κατέγραψε απώλειες 3,76%, στο Λονδίνο η Antofagasta έχασε 7,85%, ενώ στο Παρίσι η Accor υποχώρησε κατά 4,23%.

Τι είπε η Λαγκάρντ

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν. Μιλώντας στο DealBook Summit, η ίδια επισήμανε ότι τόσο η τεχνητή νοημοσύνη όσο και η δημοσιονομική πολιτική συμβάλλουν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτική για τις αποτιμήσεις των εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς τες ιδιαίτερα φιλόδοξες και εκτιμώντας ότι κάποια στιγμή θα μπορούσαν να υποστούν διόρθωση.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, στο 4% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση και καταγράφοντας επιτάχυνση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,5%. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε επίσης στο 4%, από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Οι τιμές

Οι τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού ενισχύθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και κατά 1,5% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και κατά 3,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους.

Στη Βρετανία, ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,6% τον Οκτώβριο, από 3,5% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS). Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,5%.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τροφίμων, της ενέργειας, του αλκοόλ και του καπνού, διαμορφώθηκε στο 2,8%, παρουσιάζοντας μικρή μεταβολή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός στη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί κοντά στο 5% έως τα μέσα του 2027, προτού αρχίσει να αποκλιμακώνεται.

Μιλώντας σε συνέδριο του Institute of Economic Development, ο Μπέιλι εξήγησε ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα εξαρτηθεί από την εξασθένηση της επίδρασης των αυξημένων ενεργειακών τιμών στους ετήσιους δείκτες, αλλά και από την επίδραση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής.