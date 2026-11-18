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Με απώλειες κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον τραπεζικό και ενεργειακό κλάδο να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων, την ώρα που αρκετά χαρτοφυλάκια ενισχύουν τα επίπεδα ρευστότητας ενόψει της ΑΜΚ της Eurobank και του IPO της ΜΕΤΚΑ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 1,16% στις 2.607,17 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 148,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,5 εκατ. τεμάχια. Απώλειες 1,27% καταγράφει ο FTSE 25, στις 6.685,21 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός πτώση 2,18% στις 3.150,00 μονάδες.

Αναταράξεις λόγω Eurobank

Στη ζώνη των 2.600 μονάδων και κοντά στα χαμηλά του Νοεμβρίου επιστρέφει ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να δέχεται πιέσεις και τη Eurobank να βρίσκεται στο επίκεντρο της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 750 εκατ. ευρώ, δημιουργεί έντονη μεταβλητότητα, με τη μετοχή να συγκεντρώνει πάνω από το 45% του συνολικού τζίρου της αγοράς.

Πάντως, παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, οι αναλυτές εμφανίζονται θετικοί για τη συμφωνία απόκτησης του 65% της Fibank, έναντι περίπου 650 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι η συναλλαγή ενισχύει τη θέση της Eurobank στη βουλγαρική αγορά και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της. Η ανάγκη χρηματοδότησης της εξαγοράς, ωστόσο, ενδέχεται να συντηρήσει τη μεταβλητότητα το επόμενο διάστημα, καθώς η αύξηση κεφαλαίου θα πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση της γενικής συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμη παράγοντας που περιορίζει τη διαθέσιμη ρευστότητα είναι η δημόσια προσφορά της ΜΕΤΚΑ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, με αρκετά επενδυτικά χαρτοφυλάκια να διατηρούν κεφάλαια προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Πρόκειται για ένα μείγμα εξελίξεων που μπορεί να συνεχίσει να επηρεάζει τη συναλλακτική συμπεριφορά και να δυσκολεύει την εκδήλωση μιας πιο γενικευμένης ανοδικής αντίδρασης, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, ενώ άνω του 1% είναι η πτώση σε Motor Oil, Κύπρου, Τιτάν, Helleniq Energy, Aktor, Metlen, Εθνική και Βιοχάλκο.

Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΕΛΧΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Optima Bank, Cenergy, Coca Cola, ΔΑΑ και Λάμδα, ενώ ήπια ανοδικά οι Credia Bank, Allwyn, Aegean και Jumbo. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.