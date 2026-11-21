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Στα 26,2 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκε το κόστος των απαλλαγών το 2025, με τις φοροελαφρύνσεις που παρέχει το κράτος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποτελούν το 36,3% του συνόλου των φορολογικών εσόδων.

Τη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζουν οι φοροαπαλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου και κυρίως στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπου το κόστος τους σχεδόν διπλασιάστηκε ενώ μειώθηκε το κόστος των φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις

Οι φοροελαφρύνσεις

Στην ειδική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2027, το 2014 οι φοροαπαλλαγές αντιστοιχούσαν σε μόλις 3,04 δισ. ευρώ, ενώ το 2017 είχαν ήδη αυξηθεί στα 7,72 δισ. ευρώ.

Το 2021, το συνολικό κόστος είχε ανέλθει στα 12,8 δισ. ευρώ, για να ακολουθήσει νέα σημαντική άνοδος τα επόμενα χρόνια. Στα 15,5 δισ. ευρώ το 2022, 18,8 δισ. ευρώ το 2023, 22,88 δισ. ευρώ το 2024 για να φθάσουν στα 26,28 δισ. ευρώ το 2025.

Αναλυτικότερα, οι φοροαπαλλαγές των φυσικών προσώπων αυξήθηκαν σε 268 από 252, με το συνολικό κόστος να φθάνει τα 6,104 δισ. ευρώ από 4,946 δισ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν οι μειώσεις φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, ύψους 4,159 δισ. ευρώ, που αφορούν 6,72 εκατομμύρια περιπτώσεις.

Για τις επιχειρήσεις, παρά την αύξηση των απαλλαγών σε 297 από 265 το κόστος τους μειώθηκε κατά 897 εκατ. ευρώ, στα 4,908 δισ. ευρώ από 5,805 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό, 4,5 δισ. ευρώ αφορά απαλλαγές επιχειρηματικών εισοδημάτων, επενδυτικά κίνητρα, εκπτώσεις δαπανών και φορολογικές διευκολύνσεις για συγχωνεύσεις και μετασχηματισμούς.

Το κόστος των φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων για τα ακίνητα εκτινάσσεται στα 12,083 δισ. ευρώ από 9,069 δισ. ευρώ. Οι απαλλαγές ΦΠΑ αυξήθηκαν σε 76 από 73 με κόστος 1,130 δισ. ευρώ από 1,007 δισ. ευρώ πέρυσι.

Επίσης, Καταγράφονται 40 απαλλαγές από 42 πέρυσι, κυρίως σε ενεργειακά προϊόντα και αλκοολούχα ποτά, με το συνολικό κόστος να διαμορφώνεται σε 1,052 δισ. ευρώ από 1,024 δισ. ευρώ.

Το κόστος των φοροαπαλλαγών στο τέλος ταξινόμησης οχημάτων και στον φόρο κατανάλωσης προϊόντων καφέ διαμορφώνεται σε 263,8 εκατ. ευρώ από περίπου 270 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη έκθεση