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Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδονησία υπέγραψαν το Σάββατο συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων, έπειτα από μία δεκαετία διαπραγματεύσεων, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση των δασμών στο 98,5% των ευρωπαϊκών προϊόντων που εξάγονται στην Ινδονησία.

«Οι συμφωνίες θα δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και για τις δύο πλευρές, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη», ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι οι εξαγωγές προς τη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 40% μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Παράλληλα, η Επιτροπή σημείωσε ότι η συμφωνία θα εξοικονομεί στους Ευρωπαίους εξαγωγείς περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ ετησίως από την καταβολή τελωνειακών δασμών.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι από τη συμφωνία αναμένεται να είναι κλάδοι όπως η βιομηχανία μηχανολογικού εξοπλισμού και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συμφωνία αναμένεται επίσης να ανοίξει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ινδονησία, σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα ηλεκτρονικά είδη και η φαρμακοβιομηχανία.

Οι συμφωνίες θα πρέπει να λάβουν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ και η Ινδονησία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις δικές της διαδικασίες επικύρωσης. Εφόσον εγκριθούν, εκτιμάται ότι θα τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους.

Το διμερές εμπόριο

Το διμερές εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ινδονησίας ανήλθε σε 28,9 δισ. ευρώ το 2025, με τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την ασιατική χώρα να διαμορφώνονται σε 10,2 δισ. ευρώ και τις εισαγωγές από αυτήν σε 18,7 δισ. ευρώ.

Λίγο πριν από την τελετή υπογραφής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορικής σημασίας» για την ΕΕ και την Ινδονησία.

«Πρόκειται για μία από τις πλέον φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ασία. Συνδέει την Ένωσή μας, των 450 εκατομμυρίων κατοίκων, με τη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας και την τέταρτη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο», δήλωσε.

«Η συμφωνία θα καταργήσει τους δασμούς σχεδόν στο σύνολο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ μας. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές και τις ινδονησιακές επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους εργαζομένους και, κυρίως, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.