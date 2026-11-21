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«Έχουμε ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς», αναφέρει σε μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας και προτείνει για «ταινία της εβδομάδας» το «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κάθε Σάββατο προτείνει μία ταινία αντί σχολίου για την επικαιρότητα. «Η ταινία της εβδομάδας έχει και πάλι φαγοπότι, καθώς η επικαιρότητα για άλλη μια φορά είχε σκάνδαλα», λέει χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στις υποθέσεις του Βαγγέλη Λιάκου και Νίκου Τσάφου.

Η ταινία της εβδομάδας

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλέξης Τσίπρας (@alexistsipras)

Τι αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας

Η ταινία της εβδομαδας έχει και πάλι φαγοπότι, καθώς η επικαιρότητα για άλλη μια φορά είχε σκάνδαλα.

Έχουμε πια ζαλιστεί να μετράμε πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για την εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει, πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν σα να μη συμβαίνει τίποτε…

Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις…

Δεν είναι λοιπόν υπερβολή αυτό που είπα σε μια ομιλία μου τη βδομάδα που πέρασε. Μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποίησει την διαφθορά στη χώρα μας.

Και ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ηθικός είναι κυρίως οικονομικός. Γιατί κάθε ευρώ στις τσέπες τους είναι ένα ευρώ λιγότερο στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία και ένα περισσότερο στους λογαριασμούς της ακρίβειας.

Αυτοί λοιπόν φάγανε και τρώνε.

Να δούμε εσείς, εμείς, όλοι όσοι χάνουμε από όλο αυτό το φαγοπότι, τι θα κάνουμε …

Πηγή: in.gr