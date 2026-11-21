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Οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν τις εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες αερομεταφοράς εμπορευμάτων και τα αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα για πρόσφατα δημόσια μηνύματα τρομοκρατών – θαυμαστών της Αλ Κάιντα, οι οποίοι καλούν σε επιθέσεις παρόμοιες με την απόπειρα αεροπειρατείας του περασμένου Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος πτήσης της Flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ επιχείρησε να καταλάβει το αεροσκάφος.

Σύμφωνα με το CNN, την Πέμπτη, το FBI, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (Department of Homeland Security) και η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) απέστειλαν από κοινού ενημερωτικό δελτίο σε εκπροσώπους του αεροπορικού κλάδου.

Σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που περιήλθε στην κατοχή του CNN, στο δελτίο επισημαίνεται ότι παρακλάδια της Αλ Κάιντα, καθώς και υποστηρικτές της τρομοκρατικής οργάνωσης, «έχουν δημοσιοποιήσει πολλαπλά μηνύματα με τα οποία εξυμνούν την απόπειρα αεροπειρατείας και ενθαρρύνουν ανάλογες επιθέσεις εναντίον στόχων που θεωρούν ότι συνδέονται με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των Εβραίων».

Πηγή από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου δήλωσε στο CNN ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συγκεκριμένες και αξιόπιστες απειλές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας ενημερώνουν τακτικά τον ιδιωτικό τομέα για περιστατικά και πληροφορίες που προκαλούν ανησυχία και εντοπίζονται από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το FBI αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ενόψει Ημέρας των Ευχαριστιών

Η προειδοποίηση εκδίδεται ενόψει της εβδομάδας με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση του έτους.

Η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) εκτιμά ότι περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι θα ταξιδέψουν αεροπορικώς με πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ από τις 24 έως τις 30 Νοεμβρίου.

«Τα πρόσφατα μηνύματα της τρομοκρατικής οργάνωσης επαναλαμβάνουν πάγιες θέσεις και αφηγήματα της Αλ Κάιντα, τα οποία ενθαρρύνουν τους υποστηρικτές της να εκμεταλλεύονται την πρόσβαση στις αερομεταφορές, να παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας και να πραγματοποιούν επιθέσεις χρησιμοποιώντας εμπορικά αεροσκάφη», αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο που διανεμήθηκε στον αεροπορικό κλάδο.

Το έγγραφο παραθέτει διάφορα παραδείγματα πρόσφατων δημόσιων μηνυμάτων από ηγετικά στελέχη και μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, στα οποία εκφράζεται επιδοκιμασία για την απόπειρα αεροπειρατείας.

«Σε αρκετά από τα μηνύματα εξυμνήθηκε η απόπειρα αεροπειρατείας της πτήσης της Flydubai, η οποία παρουσιάστηκε ως πρότυπο για την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας, ενώ παράλληλα απευθύνθηκαν εκκλήσεις προς τους υποστηρικτές της οργάνωσης να μιμηθούν την επίθεση και να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικούς και εβραϊκούς στόχους σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Τον Σεπτέμβριο, συνελήφθη πιλότος πτήσης από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, αφού επιτέθηκε με τσεκούρι στον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλοτήριο, μαχαιρώνοντάς τον, σε μια προφανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρά τον τραυματισμό του, ο πιλότος που δέχθηκε την επίθεση αντέδρασε, δήλωσε ο Νετανιάχου στο CNN, προσθέτοντας ότι «κατάφερε να αποτρέψει μια καταστροφή αντίστοιχη με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου».

Σύμφωνα με πηγές, ο δράστης, Χαμάμ αλ-Χαμάμι (Hamam al-Hammami), είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες με τρομοκρατικό περιεχόμενο.

«Αν και στο παρελθόν άτομα που έχουν επηρεαστεί από ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις (FTOs) δεν έχουν κινητοποιηθεί για να προσφύγουν άμεσα στη βία ως απάντηση σε εκκλήσεις των οργανώσεων αυτών για δράση», αναφέρεται στην προειδοποίηση που απευθύνθηκε την Πέμπτη στον αεροπορικό κλάδο, «έχουν, ωστόσο, αποδείξει ότι μπορούν να κινητοποιηθούν ταχύτατα, με ελάχιστη ή και καθόλου προειδοποίηση».

Το ενημερωτικό δελτίο επισημαίνει ότι οι πρόσφατες εκδηλώσεις επιδοκιμασίας της απόπειρας αεροπειρατείας της πτήσης της Flydubai από άτομα που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, «θα μπορούσαν να εντείνουν την ήδη υπάρχουσα δυσαρέσκεια απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες» και να οδηγήσουν υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων στην ανάληψη βίαιης δράσης.

Τα «σημάδια»

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από πιθανά προειδοποιητικά σημάδια που ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι κάποια άτομα σχεδιάζουν επίθεση και τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται υπό την προσοχή των αεροπορικών εταιρειών. Παράλληλα, καλεί τους αρμόδιους στον αεροπορικό κλάδο να επικοινωνούν άμεσα με τις διωκτικές αρχές, εφόσον διαπιστώνουν οτιδήποτε προκαλεί ανησυχία.

Μεταξύ των ενδείξεων που αναφέρονται είναι: