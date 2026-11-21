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Εκατοντάδες κλεμμένα και παραποιημένα αυτοκίνητα, που είχαν φορτωθεί σε κοντέινερ με προορισμό το Ισραήλ, αλλά και ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ εντοπίστηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο δύο μεγάλων διεθνών αστυνομικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνολικά 268 κλεμμένα και πλαστογραφημένα οχήματα εντοπίστηκαν στη χώρα μας, ενώ η συνολική αξία των οχημάτων και του σκάφους που κατασχέθηκαν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 13 άτομα για υποθέσεις κλοπών, υπεξαιρέσεων και πλαστογραφιών οχημάτων, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αστυνομικοί συνέλαβαν ακόμη 81 παράτυπους μετανάστες και οκτώ διακινητές.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρήσεων «JAD MOBILE 9» της FRONTEX και «CAR BACK II» της INTERPOL, με τη συμμετοχή αστυνομικών υπηρεσιών από δεκάδες χώρες.

Στις δράσεις συμμετείχαν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία), τρίτες χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ελβετία, Μαρόκο, Μεξικό, Ιορδανία, Γκάνα και Βενεζουέλα), καθώς και διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί (EUROPOL, FRONTEX και INTERPOL).

Πολυτελή αυτοκίνητα μέσα σε κοντέινερ στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν τρία κλεμμένα υπερπολυτελή αυτοκίνητα, συνολικής αξίας 250.000 ευρώ.

Τα οχήματα είχαν κλαπεί από τη Γερμανία, τη Σλοβακία και την Αυστρία και βρίσκονταν ήδη τοποθετημένα σε εμπορευματοκιβώτια, έτοιμα να μεταφερθούν στο εξωτερικό. Τελικός προορισμός τους ήταν το Ισραήλ.











Επιχείρησαν να περάσουν τρία πολυτελή αυτοκίνητα με πλαστά έγγραφα

Μία ακόμη υπόθεση εντοπίστηκε στους Κήπους του Έβρου, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο υπηκόους Γαλλίας και έναν υπήκοο Λιβάνου. Οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να βγάλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία υπεξαιρεμένα πολυτελή οχήματα, αξίας 100.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Εξαρθρώθηκαν οργανώσεις σε Δυτική Αττική και Λαύριο

Σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν και από τις έρευνες στο εσωτερικό της χώρας.

Στη Δυτική Αττική, αστυνομικοί της τοπικής Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης και εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπών.

Στο Λαύριο, οι αστυνομικές Αρχές εξάρθρωσαν ακόμη μία εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα τόσο στις κλοπές οχημάτων όσο και στις κλοπές εξωλέμβιων μηχανών από σκάφη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα κλοπιμαία διοχετεύονταν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Αλβανία.

Στην υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν πέντε κλοπές οχημάτων και 18 κλοπές εξωλέμβιων μηχανών.

Παράλληλα, στο Διδυμότειχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πολυτελές αυτοκίνητο όχημα, το οποίο έφερε πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας και είχε κλαπεί από την Ισπανία.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η αξία των κατασχεμένων οχημάτων και του σκάφους

Η έκταση της επιχείρησης αποτυπώνεται στους αριθμούς που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία. Στην Ελλάδα ελέγχθηκαν συνολικά 354 οχήματα και εντοπίστηκαν 268 κλεμμένα ή πλαστογραφημένα, καθώς και ένα σκάφος αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Συνολικά, κατά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις εντοπίστηκαν 710 οχήματα στην Ευρώπη και 1.987 σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν.

Οι έλεγχοι στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιήθηκαν στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη, το Κιλκίς, τη Λάρισα, τον Βόλο και τη Θράκη, αλλά και στους συνοριακούς σταθμούς Μέρτζανης, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Κήπων, Καστανιών και Κακαβιάς.

Εκτός από τις 13 συλλήψεις που συνδέονται με τις υποθέσεις οχημάτων, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 81 παράτυποι μετανάστες διαφόρων εθνικοτήτων, καθώς και οκτώ διακινητές.

Πηγή: in.gr