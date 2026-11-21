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Στην Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κάνοντας αναφορές στην «Ατζέντα 2030».

«Σήμερα, ταυτόχρονα με τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, τιμάμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τους θεματοφύλακες της εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας», τονίζει ο κ. Δένδιας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, επισημαίνει πως «με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω για μία ακόμη φορά την ευγνωμοσύνη μου προς τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος τους, τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν σε αυτές και το πολιτικό μας προσωπικό. Με αφοσίωση στο καθήκον, πίστη στα ιδανικά του Έθνους και υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα, προασπίζονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα. Παράλληλα, βρίσκονται δίπλα στους συνανθρώπους μας σε κάθε δύσκολη στιγμή, επιτελώντας σημαντικό κοινωνικό έργο».

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πρόσθεσε πως «με τη μεταρρύθμιση ‘Ατζέντα 2030’ διαμορφώνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής. Με σύγχρονα μέσα, αναβαθμισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και διαφορετική αντίληψη για την Άμυνα και την Ασφάλεια της χώρας. Με σταθερό, παράλληλα, προσανατολισμό στη μέριμνα για το έμψυχο δυναμικό και τη στρατιωτική οικογένεια».

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια: