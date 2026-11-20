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Φορολογικές ελαφρύνσεις, μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις, απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός προβλέπει νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις συνολικού ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ με έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στις επενδύσεις, στην κοινωνική πολιτική και στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2027 σχεδιάστηκαν εντός των ορίων του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις άξονες, με ορίζοντα το 2030. Περιλαμβάνουν ενισχύσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, κίνητρα για επενδύσεις, κοινωνικά μέτρα και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αυτονομία.

Στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος περιλαμβάνονται:

φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και τριτέκνους, μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ενισχύσεις για συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και δημόσιους υπαλλήλους.

μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις και για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου.

για το στεγαστικό, νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» με πόρους 2 δισ. ευρώ, ενώ παρατείνονται φορολογικά κίνητρα που είχαν ήδη θεσπιστεί.

για τη στήριξη της νέας γενιάς προβλέπεται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός με κρατική συνεισφορά ισόποση με την ετήσια κατάθεση του γονέα.

Για την ενεργειακή ανθεκτικότητα προβλέπεται επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν σχετικές δαπάνες εκτός του μέτρου των καθαρών πρωτογενών δαπανών. Οι επενδύσεις που καλύπτονται από τη ρήτρα εκτιμώνται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αποθήκευση ενέργειας, στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στις ενεργειακές υποδομές.

Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις για τα έτη 2026 και 2027 αφορούν:

στην απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος,

στον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τριτέκνους με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026,

στη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 ευρώ σε 400 ευρώ καθαρά και στην επέκταση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026,

στη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς από το 2027,

στη θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού, τον οποίο οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα δύο πρώτα έτη από τη γέννησή τους, με κρατική συνεισφορά που είναι ισόποση με το ποσό που καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως και έως τη συμπλήρωση της ηλικίας των 18 ετών,

στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα,

στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

στη μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027,

στη θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

στην τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων,

στην κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και στις περιφερειακές ενότητες που εφάπτονται στα χερσαία σύνορα της χώρας και

στην αύξηση του εθνικού σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν, μεταξύ άλλων, και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων, τίθεται στόχος για αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ (1.300 ευρώ με τις τριετίες) έως το 2028 από 920 ευρώ σήμερα, μέσω δύο αυξήσεων που θα λάβουν χώρα τον Απρίλιο 2027 και τον Ιανουάριο 2028. Η συνολική αύξηση από το έτος 2021, κατά το οποίο ο κατώτατος μισθός ανερχόταν σε 650 ευρώ, θα ανέρχεται σε 54%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνεπιφέρει αύξηση και σε συνδεδεμένα επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, η αμοιβή των υπερωριών κ.λπ. Επιπλέον, ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο 2027 όσο και τον Ιανουάριο 2028, αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Επιπλέον, παρατείνεται η εφαρμογή ενός πλέγματος μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, όπως η τριετής απαλλαγή από τον φόρο κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα νέα κτήρια και οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, εισάγεται ένα νέο μέτρο για τον περιορισμό της ζήτησης κατοικιών από φορολογικούς κατοίκους τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ), το οποίο προβλέπει την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για τις αγοραζόμενες κατοικίες, με στόχο τη μείωση της πίεσης στις τιμές των ακινήτων. Επιπλέον, θεσμοθετείται νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου IΙI» για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ μέσω της ΕΑΤ.

Παράλληλα, με ποσό ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τα δάνεια του ΤΑΑ που μεταφέρθηκαν στην ΕΑΤ, θα χρηματοδοτηθούν δύο νέα προγράμματα αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα δανειοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ και ένα εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 400 εκατ. ευρώ. Τα εν λόγω προγράμματα, με τη συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σύνολο δανείων 5 δισ. ευρώ.

Το συνολικό κόστος των νέων μόνιμων μέτρων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί, εκτιμάται σε 605 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 2,28 δισ. ευρώ για το 2027. Επιπλέον, τα μόνιμα μέτρα που ήδη έχουν θεσμοθετηθεί και υλοποιούνται από τις αρχές του 2026, έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο εκτιμάται σε 3,66 δισ. ευρώ το 2026 και σε 5,52 δισ. ευρώ το 2027. Συγχρόνως, στις εκτιμήσεις περικλείονται ενεργητικά μέτρα εσόδων που έχουν θεσμοθετηθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση, αναμένεται δε να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα με 182 εκατ. ευρώ το 2026 και με 468 εκατ. ευρώ το 2027. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περισσότερους κλάδους, την αναμόρφωση της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, την αναπροσαρμογή των τελών ταξινόμησης στα υβριδικά οχήματα και την αναπροσαρμογή της φορολόγησης στελεχών με αμοιβές άνω των 60.000 ευρώ από συμμετοχή στα κέρδη. Το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026, αυξάνεται κατά 3,26 δισ. ευρώ το 2027 και διαμορφώνεται σε 7,34 δισ. ευρώ, όπως αποτυπώνεται σχετικά παρακάτω.

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Κυριάκος Πιερρακάκης για προϋπολογισμό 2027

«Το 2026 κατακτούμε ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά έπειτα από είκοσι χρόνια, η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Σήμερα καταθέσαμε στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2027. Για πρώτη φορά, κατατέθηκε αποκλειστικά σε άυλη, ψηφιακή μορφή και μέσα από ένα QR code, κάθε πολίτης μπορεί να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στο σύνολό του. Μια αλλαγή με ισχυρό συμβολισμό. Το κράτος ψηφιοποιείται, η πληροφορία γίνεται προσβάσιμη σε όλους και η διαφάνεια αποκτά περιεχόμενο.

Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει μια Ελλάδα η οποία διεκδικεί με αυτοπεποίθηση τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στηρίζεται σε όσα πετύχαμε και ανοίγει τον δρόμο για όσα ακόμα μπορούμε να κατακτήσουμε. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, με ενεργειακές αναταράξεις και εμπορικές εντάσεις, η χώρα μας συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από την Ευρωζώνη, να προσελκύει επενδύσεις, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να μειώνει το δημόσιο χρέος της.

Οι διεθνείς εξελίξεις μάς υποχρέωσαν να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, στο 4% για το 2026 και από 2,6% σε 2,8% για το 2027. Δεν υποτιμούμε τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουμε, όμως, προσηλωμένοι στους στόχους μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τους πετυχαίνουμε και συχνά να υπερβαίνουμε τις προβλέψεις.

Το 2027 η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από την Ευρωζώνη. Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008 και το δημόσιο χρέος στο 128,5% του ΑΕΠ.

Το 2026, συνεπώς, κατακτούμε ένα ιστορικό ορόσημο. Για πρώτη φορά έπειτα από είκοσι χρόνια, η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα που πριν από λίγα χρόνια αποτελούσε συνώνυμο της οικονομικής αβεβαιότητας, σήμερα αποτελεί παράδειγμα ανάκαμψης και δημοσιονομικής προόδου.

Αυτή η διαδρομή έχει την υπογραφή της προσπάθειας όλων των Ελλήνων πολιτών. Των εργαζομένων, των επιχειρηματιών και των ανθρώπων της παραγωγής, που κράτησαν τη χώρα όρθια στα δύσκολα και που συνεχίζουν να δημιουργούν.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσουμε και να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη δυναμική. Και εδώ, οι επενδύσεις έχουν καθοριστικό ρόλο.

Η ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί νέες προκλήσεις. Έχουμε, όμως, σχεδιάσει την επόμενη ημέρα. Στην ελληνική οικονομία βρίσκονται σε εξέλιξη συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ενισχύουμε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ και δημιουργούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτόν τον σχεδιασμό στηρίζεται η πρόβλεψή μας για αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9% το 2027.

Η πρόοδος της οικονομίας αποκτά πραγματική αξία όταν ο εργαζόμενος βλέπει καλύτερες αποδοχές, η οικογένεια σχεδιάζει το μέλλον της με ασφάλεια, ο νέος βρίσκει ευκαιρίες στον τόπο του και ο επαγγελματίας μπορεί να αναπτύξει την επιχείρησή του.

Γι’ αυτό προχωρούμε σε μόνιμες μειώσεις φόρων, ενισχύουμε συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και θέτουμε ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ.

Δεν παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Η ακρίβεια και το κόστος στέγασης εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Οι ανισότητες και οι περιφερειακές αποκλίσεις απαιτούν επίμονη προσπάθεια. Οι αγωνίες των πολιτών είναι που καθορίζουν τις προτεραιότητές μας.

Ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτελεί μια πολιτική επιλογή με σαφή κατεύθυνση. Να διατηρήσουμε όσα κατακτήσαμε και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την εποχή της οικονομικής επιβίωσης. Ήρθε η ώρα της οικονομικής φιλοδοξίας».

Πετραλιάς: «Η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2% φέτος και 2,3% του χρόνου»

Είναι αλήθεια ότι διανύουμε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις με αυξημένες διακυμάνσεις στην αγορά της ενέργειας, αλλά και υψηλό δημοσιονομικό ρίσκο για μεγάλες Ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σε αυτά τα πλαίσια η Ελληνική οικονομία υποστηριζόμενη από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και νομοθετήθηκαν πριν λίγες ημέρες, καθώς και μέσω της αύξησης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τόσο του εθνικού, όσο και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, όπως και από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης των οποίων οι εκταμιεύεις συνεχίζονται και το 2027, αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2% φέτος και 2,3% του χρόνου.

Οι προβλέψεις του πληθωρισμού αναθεωρούνται ελαφρώς ανοδικά, κατά 0,2% σε σχέση με το Προσχέδιο, σε 4% φέτος και 2,8% του χρόνου.

Στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού περιλαμβάνεται το σύνολο των πιστώσεων για την υλοποίηση των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν εξαγγελθεί, καθώς και επιπρόσθετο ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ στις Γενικές Κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2026 εκτιμάται σε 0,6% του ΑΕΠ και το πρωτογενές αποτέλεσμα σε 3,6% του ΑΕΠ το 2026, ενώ για το 2027, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 3,2% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε 0,1%. Τα ανωτέρω γίνονται εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους Ευρωπαϊκούς κανόνες.

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι η διαφαινόμενη περεταίρω αποκλιμάκωση του λόγου χρέους γενικής κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, καθώς αυτός αναμένεται να μειωθεί από 145,4% το 2025, σε 135,8% το 2026 και 128,5% το 2027.

Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός με τις προβλέψεις έως το 2030.