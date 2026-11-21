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Ένα ακόμη βήμα, μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, κάνει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος στο Τατόι. Το σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης των 24 κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου τους, όπως αναφέρουν στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» αρμόδιες πηγές, έχει πλέον αποσταλεί στους πέντε επενδυτές οι οποίοι είχαν προκριθεί στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη κρίσιμη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.

Οι πέντε υποψήφιοι –ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΕΚΤΕΡ, DIMAND, ELIA Corporation και REINA Hellenic Properties– καλούνται πλέον να μελετήσουν τους όρους της σύμβασης που τους έχει αποστείλει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (πρώην Υπερταμείο), να αποτιμήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και να υπολογίσουν εκ νέου την οικονομική εξίσωση μιας επένδυσης με μεγάλο αρχικό κόστος και μακρύ ορίζοντα απόδοσης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν τις δεσμευτικές προσφορές θα προηγηθεί η περίοδος κατά την οποία οι επενδυτές θα εξετάσουν το σχέδιο της σύμβασης και θα διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο της παραχώρησης. Στη συνέχεια θα περάσει η διαδικασία στην πρόσκληση για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.

Η δύσκολη εξίσωση της αποκατάστασης 24 κτιρίων

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την αξιοποίηση 24 ιστορικών κτιρίων σε έναν χώρο με αυστηρούς περιορισμούς λόγω της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής του αξίας. Το έργο προϋποθέτει σημαντικές εργασίες αποκατάστασης, ενώ οι δυνατότητες νέας δόμησης και οι χρήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν καθορίζονται από το ειδικό καθεστώς προστασίας του κτήματος.

Η παραχώρηση, με διάρκεια που φθάνει τουλάχιστον τα 65 χρόνια, έχει σχεδιαστεί ώστε να δώσει στους επενδυτές τον χρόνο να αποσβέσουν τις υψηλές αρχικές δαπάνες. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα σύνθετο μοντέλο που θα συνδυάζει τη φιλοξενία, την εστίαση, την αναψυχή και την παραγωγή προϊόντων με την ιστορική ταυτότητα του Τατοΐου.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται μικρές μονάδες φιλοξενίας και ξενώνες, χώροι εστίασης και εκδηλώσεων, αλλά και δραστηριότητες που συνδέονται με την αγροτική παράδοση του κτήματος. Η επαναλειτουργία του οινοποιείου και του ελαιουργείου, η ανάπτυξη θερμοκηπίου και η αξιοποίηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων αποτελούν μέρος της συνολικής λογικής που έχει διαμορφωθεί για την επόμενη ημέρα του κτήματος.

Από το επενδυτικό σχέδιο στο άνοιγμα του Τατοΐου

Την ώρα που ο διαγωνισμός του Υπερταμείου βρίσκεται σε εξέλιξη, το Δημόσιο επιχειρεί να ολοκληρώσει το δικό του σκέλος του project με τη συζήτηση να μετατοπίζεται σταδιακά στη λειτουργία του και στο πώς ένας ιστορικός χώρος χιλιάδων στρεμμάτων θα γίνει επισκέψιμος και ταυτόχρονα οικονομικά διαχειρίσιμος.

Στο χρονοδιάγραμμα αναφέρθηκε τις προηγούμενες ημέρες και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μεταθέτοντας ουσιαστικά για τον Ιανουάριο του 2027 το ορόσημο για την ολοκλήρωση των εργασιών και τη σταδιακή απόδοση του ιστορικού πυρήνα του Τατοΐου στο κοινό, ενώ το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα τοποθετούσε την τελετή των εγκαινίων εντός του Δεκεμβρίου. Όπως επεσήμανε η ίδια, στόχος είναι να ανοίξουν σταδιακά τα μουσεία, οι κήποι και οι περιβάλλοντες χώροι, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και την προετοιμασία των εκθέσεων.

Το πρώην βασιλικό Ανάκτορο θα λειτουργήσει ως μουσείο με την έκθεση να αφηγείται την ιστορία του κτήματος μέσα από το μουσειακό και αρχειακό υλικό, ενώ στο κτίριο του Νέου Βουστασίου θα αναπτυχθεί διθεματικό μουσείο με εκθέσεις για τα βασιλικά αυτοκίνητα και την αγροκτηνοτροφική παραγωγή του κτήματος. Στο Παλαιό Βουστάσιο (ή Στάβλος του Γεωργίου Α΄), θα στεγαστεί το Μουσείο των Βασιλικών Αμαξών. Συμπληρωματικά, ο ιστορικός πυρήνας περιλαμβάνει τους αποκατεστημένους κήπους, το κοιμητήριο, το Μαυσωλείο και τον Ναό της Αναστάσεως, καθώς και άλλες υποστηρικτικές και εκθεσιακές χρήσεις.

Είκοσι χρόνια μετά, ο φορέας ξαναμπαίνει στο κάδρο

Η Μενδώνη έθεσε, παράλληλα, και μια δεύτερη ημερομηνία στο τραπέζι. Εντός του 2027 θα έχει δημιουργηθεί ο φορέας που θα αναλάβει τη διαχείριση του Τατοΐου με τη συμμετοχή και την εποπτεία των αρμόδιων υπουργείων. Η δημιουργία του είχε προβλεφθεί ήδη από το 2007, δηλαδή περίπου προ 20ετίας, στο Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, με το οποίο συστάθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ο «Φορέας Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου» για τη διαχείριση των ζωνών Δ2 και Δ3. Το 2008, με τροποποίηση του ίδιου θεσμικού πλαισίου, είχε προβλεφθεί, μεταξύ άλλων, ότι έως τη σύσταση των οργάνων διοίκησης του νέου φορέα, τη διαχείριση θα ασκεί ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ). Ο φορέας, ωστόσο, ουδέποτε απέκτησε ουσιαστική λειτουργία ενώ ο ΟΡΣΑ καταργήθηκε στα χρόνια των μνημονίων.

Στόχος πλέον είναι η δημιουργία ενός φορέα τον επόμενο χρόνο ο οποίος θα λειτουργεί, με στόχο να υπάρχει ένα μόνιμο σχήμα διαχείρισης και να εξασφαλίζονται πόροι από τη λειτουργία του ίδιου του κτήματος. Η λογική είναι να μην εξαρτάται επ’ αόριστον το Τατόι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδα από τα μουσεία, τις δραστηριότητες, τις παραχωρήσεις και τις υπόλοιπες χρήσεις θα πρέπει να συνεισφέρουν στη συντήρηση και λειτουργία του χώρου.