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Iσχυρή αντίδραση καταγράφουν οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, με τις τεχνολογικές μετοχές να πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια ανάκαμψης της Wall Street μετά τη μεγάλη διόρθωση της προηγούμενης εβδομάδας.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 2,40% στις 49.298 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 4,45% στις 7.218 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 6,45% στις 24.077 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκεται η Nvidia, η οποία ενισχύεται κατά 31%, μετά τη δημόσια παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της επιστροφής του Jensen Huang στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η εξέλιξη δίνει ώθηση και σε άλλους τίτλους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Micron Technology ενισχύεται κατά 4%, η Advanced Micro Devices (AMD) καταγράφει άνοδο 3%, ενώ η CoreWeave σημειώνει κέρδη 5%.

Η ανοδική αντίδραση έρχεται μετά από μία ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα για τις αμερικανικές αγορές, κατά την οποία οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν εκτεταμένες ρευστοποιήσεις.

Παρά την ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα της Anthropic την Πέμπτη, το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε αρνητικό, με τις πιέσεις να επεκτείνονται σταδιακά πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο.

Οι εκτιμήσεις

Ο Dow Jones και ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και περισσότερο από έξι χρόνια, ενώ για τον S&P 500 ήταν η χειρότερη εβδομάδα από τον Απρίλιο του 2025.

Στο τέλος της συνεδρίασης της Παρασκευής, και οι τρεις βασικοί δείκτες είχαν εισέλθει σε περιοχή διόρθωσης, έχοντας υποχωρήσει τουλάχιστον 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους. Μάλιστα, ο Nasdaq Composite πέρασε σε αρνητικό έδαφος από τις αρχές του έτους, εξανεμίζοντας το σύνολο των προηγούμενων κερδών του.

Ακόμη πιο έντονες ήταν οι πιέσεις στον Nasdaq 100, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής βρέθηκε σε περιοχή bear market, με ενδοσυνεδριακή πτώση τουλάχιστον 20% από τα υψηλά του. Ωστόσο, με βάση την απόσταση από το ιστορικό υψηλό κλεισίματος της 6ης Οκτωβρίου, ο δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση λίγο πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Το βασικό ερώτημα για τη Wall Street είναι πλέον κατά πόσο οι μεγάλες ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της διόρθωσης ή εάν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω υποχώρηση των μετοχών.

Ο Drew Pettit, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Roundhill, εκτίμησε μιλώντας στο CNBC ότι η γενικευμένη έκταση των πωλήσεων στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη πως η διόρθωση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Όπως επισήμανε, οι πιέσεις δεν περιορίστηκαν πλέον στις τεχνολογικές εταιρείες, αλλά επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος της αγοράς, στοιχείο που συχνά χαρακτηρίζει τις τελευταίες φάσεις ενός έντονου κύκλου ρευστοποιήσεων.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι αγοραστές θα πρέπει να αποδείξουν πως η ανάκαμψη μπορεί να έχει διάρκεια.

Κατά την εκτίμησή του, τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών υποδηλώνουν ότι τα περιθώρια περαιτέρω πτώσης είναι πιο περιορισμένα από όσα ενδεχομένως προεξοφλεί η αγορά. Από τεχνική άποψη, όμως, θα χρειαστεί μια σειρά θετικών καταλυτών που θα επιβεβαιώσουν ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές εταιρικής κερδοφορίας παραμένουν ισχυρές.

Η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα θα είναι συντομότερη λόγω της αργίας των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Wall Street θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, ενώ την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, στις 13.00 τοπική ώρα Νέας Υόρκης.