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Η Νότια Κορέα επανέλαβε τη Δευτέρα τα σχέδιά της για σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς της, εφόσον χρειαστεί, καθώς ο δείκτης KOSPI κατέγραψε πτώση 5% και ο υπουργός Οικονομικών Λι Χιούνγκ-ιλ προέβλεψε σταθερή οικονομική ανάπτυξη για το επόμενο έτος.

Ο δείκτης αναφοράς της Νότιας Κορέας έπεσε την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών

Ο δείκτης αναφοράς συνέχισε να σημειώνει απώλειες, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με το εμπόριο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και η ευρύτερη πτώση των μετοχών του τεχνολογικού κλάδου υπερίσχυσαν των διαβεβαιώσεων της κυβέρνησης ότι τα κεφάλαια σταθεροποίησης θα χρησιμοποιηθούν αμέσως σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών.

«Λόγω της μεγάλης επίδρασης των εξωτερικών αβεβαιοτήτων, η μεταβλητότητα στη χρηματιστηριακή μας αγορά έχει αυξηθεί σημαντικά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχοληθήκαμε με το θέμα. Το μήνυμα που μεταδώσαμε χθες είναι ότι θα αποφασίσουμε αν θα ενεργοποιήσουμε μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς», δήλωσε ο Λι σε συνέντευξη Τύπου στο Σετζόνγκ.

«Συνεπώς, προετοιμαζόμαστε ώστε να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα, προσαρμοσμένα στην κατάσταση, την κατάλληλη στιγμή».

Πτώση σε χαμηλό 10 μηνών

Την Κυριακή, οι αρχές δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν αμέσως τα κεφάλαια σταθεροποίησης της αγοράς σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών, αφού ο δείκτης αναφοράς της Νότιας Κορέας έπεσε την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών.

Ο Λι δήλωσε ότι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας διατηρεί ισχυρή δυναμική και θα μπορούσε να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης στην ανώτερη κλίμακα του 3%, εφόσον συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις.

Παρά τις αισιόδοξες βασικές προοπτικές, ο Λι προειδοποίησε ότι οι εξωτερικοί κίνδυνοι παραμένουν σοβαροί, αναφέροντας την κανονιστική αβεβαιότητα που περιβάλλει τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, τη γεωπολιτική αστάθεια και την αύξηση των παγκόσμιων επιτοκίων. Προειδοποίησε ότι η μεταβλητότητα στον τομέα των ημιαγωγών θα μπορούσε να έχει δευτερογενείς επιπτώσεις και να ενισχύσει τις ευρύτερες μακροοικονομικές διακυμάνσεις.

Ερωτηθείς αν η Νότια Κορέα θα μπορούσε να αναθεωρήσει τους κανόνες σχετικά με τις πωλήσεις χωρίς κάλυψη, ο Λι δήλωσε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης ήταν να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση των παράνομων πωλήσεων χωρίς κάλυψη και στην ενίσχυση της εποπτείας κατά των αθέμιτων συναλλαγών, αντί να επιδιώξει περαιτέρω απορρύθμιση.

Η Νότια Κορέα επέβαλε γενική απαγόρευση των πωλήσεων χωρίς κάλυψη στα τέλη του 2023, προκειμένου να περιορίσει τη μεταβλητότητα της αγοράς και τις παράνομες συναλλαγές, ενώ άρθηκε η απαγόρευση διάρκειας 17 μηνών τον Μάρτιο του 2025, μετά τη θέση σε λειτουργία ενός κεντρικού συστήματος ανίχνευσης.